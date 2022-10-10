Yok böyle 90 dakika

10 Ekim 2022 Pazartesi

Mücadele düzeyi, temposu yüksek ve pozisyon açısından zengin bir maç izledik. Ancak alışık olduğumuz F.Bahçe oyununu özellikle ilk yarıda göremedik. Öndeki baskı organize değildi. Böyle olunca Karagümrük ayağa paslar ve terse uzun toplarla rakip yarı sahaya rahat geçti. Bu da F.Bahçe’nin savunmadaki bazı eksiklerini ortaya çıkardı. Pirlo’nun öğrencileri dersine iyi çalışmış. Szalai, Emre Mor vasatı aşamadı, Pedro önceki maçlardaki formundan biraz uzaktı. Ferdi’nin eksikliği çok hissedildi.

Sarı-Lacivertliler, pes etmeyen bir oyun karakterine sahip. Öyle ki öne geçti, geriye düştü, dengeyi sağladı asla yılmadı. Elbette yoğun fikstürde her oyuncunun üst düzey performans sergilemesini beklemek yanlış olur. F.Bahçe, bir yandan atıp diğer taraftan yiyerek dişli rakipler karşısında büyük sorun yaşayabileceğini gösterdi. Ancak öyle bir maç izledik ki kazanmak adına vazgeçmeyen Jesus’un öğrencileri “takım ruhu” sergileyip sahaya karakter koydu. Sezonun en gollü maçıydı, 3 kez fileleri havalandıran Valencia’ya şapka çıkarılır. Batshuayi ise 90+5’teki golüyle gecenin kahramanı oldu, bize de “Yok böyle maç” dedirtti.