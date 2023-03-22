Şimşek, vitrin süsü olmadı

22 Mart 2023 Çarşamba

AKP’nin yeni dönem ekonomi yönetimi vitrininin en önemli ismi olabilirdi Mehmet Şimşek. Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu bakanlık teklifine ikna olduğu iddia ediliyordu. Her ne kadar kendisiyle bir görüşme gerçekleşmemiş, açık bir teklif yapılmamış ve fikri sorulmamış olsa da!

Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen görüşme isteğiyle beklenen buluşma önceki gece AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Bina önünde de her şey hazırdı: Kameralar mikrofonlar hatta kürsü.

Bu hazırlıktan da anlaşılacağı üzere parti yöneticilerinin kesin gözüyle baktığı açıklama yapılamadı. İkna haberlerinin aksine Mehmet Şimşek, Erdoğan’a “uluslararası şirketlerdeki görevlerini” bahane ederek teklifi kibarca reddetti. Yaptığı açıklamada ise “aktif siyasete girmeyeceğini” vurguladı.

Uzun yıllardır uluslararası finans kuruluşlarında çalışan 2007 ile 2019 arasında AKP hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı yapan, 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la faiz konusunda ters düşerek görevini damat Berat Albayrak’a devreden Şimşek’in yeniden davet edilmesi ve kararının anlamı büyük. Çünkü bu davet bile AKP’nin uyguladığı “faiz neden enflasyon sonuç” teziyle ekonomiyi altüst eden modelinin sürdürülebilemeyeceğinin bizatihi uygulayıcılar tarafından kabul edildiğini anlatıyor bize.

İddialara göre AKP içinde seçime kadar bu algı operasyonları sürecek. Modelin kurucusu Erdoğan’ın yeni seçim beyannamesinde modelden söz etmeyeceği bile iddia edilmişti. Uluslararası haber ajansı Reuters, geçen hafta AKP’li bazı yetkililere dayanarak “serbest piyasa koşullarına aykırı olduğu için bazı alanlarda yabancı yatırımların neredeyse sıfıra inmesine neden olan mevcut ekonomi politikalarına ve ‘yeni ekonomi modeli’ne yer verilmeyeceğini” aktarmıştı.

Her ne kadar Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut, “Türkiye ekonomi modelinin terk edileceği ve eski tip ortodoks ‘faiz yükselt’ modeline geri dönüleceği” iddialarını “külliyen yalan, manipülasyona yönelik bir adım ve kötü niyettir” sözleriyle reddetse de model ömrünü tamamlamış görünüyor.

HAYAL KIRIKLIĞI

Mehmet Şimşek’in adını ekonomiyi normal yoluna sokabilecek bir isim olarak önemseyen iş çevrelerinde karar nasıl karşılandı diye soruşturdum.

İş dünyasında AKP’nin ekonomi modeline hiç güven kalmamış durumda. Görevi kabul etse de Şimşek’in Erdoğan’la faiz konusunda eninde sonunda karşı karşıya geleceğini söyleyen iş insanları yine de bir hayal kırıklığı yaşamış. İktidar ihtimalinde heterodoks modele dönülme ihtimalinin Şimşek’in kararıyla sona erdiğini söylüyorlar.

Konuştuğum bankacı ve iş insanlarına göre model çökmüş durumda. Ancak Erdoğan’ın dini temele dayandırdığı kararından vazgeçmesini mümkün görmüyorlar.

Yıllık enflasyon yüzde 55.2 oldu. Depremin de etkisiyle artık geriye gitmesi imkânsız. Modelin dayanağı cari açık rekorlar kırıyor. Sadece Ocak 2023’te 9.8 milyar dolar oldu. Gıda fiyatları ve inşaat maliyetlerindeki artışlar durmuyor. Ekonomi “enkaz altında”.

Sonuç olarak ittifak partisi olarak HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi’ni seçen AKP’nin demokrasiye ve ekonomik refaha dair yeni bir sözü kalmadığını görüyoruz. Eski yol arkadaşlarından bile bir günde iki ayrı ret kararı aldığına göre başkaları da görüyor!

