Bozuk dönmedolap gibi...

04 Kasım 2024 Pazartesi

İktidar cephesinin gündem değiştirme konusundaki başarısını kabul etmek gerek. Pek çok kez gördüğümüz, “Ben yaptım oldu” politikasıyla, kendi kurdukları oyunun peşine takılanları, sahadan eleme arayışında. Soru; muhalefet bu tuzağa düşecek mi?

Geçen hafta “Cumhur” yine kafaları karıştıracak gündem oluşturma karnesinde yıldızı kaptı! Terör örgütü PKK liderine çağrı yapıp yeni bir “açılım” için yoklamaya geçtiği sırada birden Esenyurt Belediyesi’ne şafak operasyonu geliverdi. CHP listesinden seçime giren belediye başkanı Özer tutuklanırken yerine hızla kayyum ataması yapıldı.

Operasyonun zamanlamasının manidar olduğu yorumlarına katılmamak mümkün değil. CHP içinde hedefin İBB Başkanı İmamoğlu olduğu görüşleri de dikkat çekiyor. Aslında iktidarın hedefinde sapma yok. Yeni anayasa tartışmaları, ardından İmralı’ya uzanan çağrı derken iktidarın gücünü pekiştirme, “tek adam” sistemini sürdürme niyeti ortada. Elindeki tüm güç ve olanaklarla sürekli gündem değişikliği yaratarak kamuoyunun aklını bulandırma ve muhalefeti dağıtma yönünde bir yol haritası izliyor.

Bu nedenle de CHP’nin, siyasetin yargıya müdahale etme girişimlerine karşı mücadele vermesinin yanında yurttaşın diğer zorlu gündem başlıklarının hasır altı edilmesine de izin vermemesi önemli.

DÖKÜLEN BİR GÜNDEM...

Geçen hafta iktidarın gündemi Esenyurt operasyonu üzerinden oluşturduğu sırada ülkemizde yaşanan diğer kriz başlıklarına bir bakalım;

- Geliri 6 bin 667 TL’den az olan yurttaş sayısı 10 milyona dayandı. Mustafa Çakır imzalı haberimizde genel sağlık sigortasını ödeyemeyen yurttaş sayısının beklenenin üstüne çıktığı aktarıldı.

- Konkordato ilan eden şirket sayısı ikiye katlandı. Şehriban Kıraç imzalı haberimize göre, batık kredi miktarı yüzde 50 arttı.

- Eğitimi tarikatlara açan Milli Eğitim Bakanlığı okul terklerini önleyemiyor. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’na göre, ortaöğretimde okulu bırakan öğrenci sayısı 2 milyonu geçti. Eğitim şefi Figen Atalay’ın haberinde, okul yemeğinin okullaşmada en etkili yol olduğuna da işaret edildi.

- ÇEDES projesi tartışmalar eşliğinde sürüyor. Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Yozgat’ta imamı olmayan köylerde öğrencilere imamlık ve müezzinlik yaptırıldı.

- İklim Öngel’in “Haftanın Konuğu” ise Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Alpay Azap’tı. Azap’ın yenidoğan dehşetine de işaretle “Sistem çete üretiyor. Anlayış değişmezse cerrah bulamayız” uyarısı dikkat çekiciydi.

- İsrail karşıtı sert tutumuna karşın iktidarın bu ülkeye ticari ambargo söylemi tartışmaların merkezinde. Ticaret Bakanlığı, İsrail’e Türk limanlarından hiçbir sevkiyat olmadığını belirtmesine karşın tersi yönündeki iddialar dinmiyor. Mert Öner’in haberinde, İskenderun’daki limandan en az 9 seferin İsrail’e yapıldığı görüşleri aktarıldı.

- Cumartesi günü Rengin Temoçin imzalı haberde ise son beş günde altı kadının erkek şiddetinde can verdiği belirtildi. Kadın dernekleri bir kez daha “Cezasızlık şiddeti artırıyor” uyarısı yaptı.

Bu bir haftalık haber özeti bile toplumca ne kadar yorulduğumuzu, çürümenin virajında olduğumuzu gösterir halde. Sanki bir türlü durmayan, bozuk dönmedolaba binmişiz gibi... Sorunlara acil çözümlerin gerektiği ortada. Ana muhalefetin dağınıklık lüksü olmadığı da...

ÖRS İLE‘EKONOMİ-POLİTİK’

Bu arada “Cumhuriyet’in Ege’si” ekinin güçlü kalemi artık ana gazetede de siz değerli okuyucularla buluşacak. Ege Temsilcimiz Mehmet Şakir Örs, haftada bir gün “Ekonomi-Politik” adlı köşesinden gündemi değerlendirecek.