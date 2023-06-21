2024 başladı!

21 Haziran 2023 Çarşamba

2023 genel seçimleri öncesi tarafları sütuna yatırırken işimiz hayli kolaydı. İki ana ittifak ekseninde dönen siyasetin zemini belliydi.

2024 yerel seçimlerine giderken daha farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Millet İttifakı var mı yok mu, devam ediyor mu etmiyor mu? Bu sorunun yanıtını içinde olanlar da net olarak veremiyor. Bu kesimde henüz 14-28 Mayıs’ın ne tam analizi yapılabildi ne de ileriye dönük bir açılım sağlanabildi. Şu aşamada 6’lı masanın tüm tarafları kendi iç muhasebesi ile meşgul!

Cumhur İttifakı’nda ise hangi yöntemle olursa olsun iktidarı korumanın rahatlığı ve rahatsızlığı var. Rahatlar çünkü kaybetselerdi muhalefet bile olamazlardı, dağılırlardı. Rahatsızlar, kazandılar ama seçim öncesi söyledikleri yalanlar bir bir ortaya çıkıyor. Yerel seçime kadar nasıl “her şey çok iyiye gidiyormuş gibi” gösterecekleri meçhul.

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Ayrıntılara geçersek...

Erdoğan siyaset yapma biçimi gereği, Türkiye için en kötü duruma bile şöyle yaklaşıyor:

-Bunu nasıl lehime kullanırım?

Vatan mefhumunu ikinci plana attınız mı işiniz kolay!

Şimdi Saray’ın 2024 yerel seçimlerine giderken yaptığı plan şu:

1- CHP kendi iç hesaplarını kısa sürede bitiremez. Ne kadar devam ederse o kadar iyi...

2- İYİ Parti’nin dağılması için her şeyi yaptık. Dağılma süreci devam ederse daha iyi olur...

3- Cumhur İttifakı’nı genişletmek için her şeyi yapmalı...

Bu yol haritasına göre yola çoktan çıkılmış görünüyor.

AKP katlarında 2010’lu yıllarda yerel seçimler için şöyle bir hedefleme vardı:

-Bizim için başarı İzmir, Antalya ve Çankaya’yı almaktır.

Bu hedefin güdüldüğü yıllarda İstanbul ve Ankara, AKP’nin elindeydi. 2019’da bütün hesaplar altüst oldu. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diyecek kadar iddialı olan Erdoğan, 2019’da aldığı yenilgiyi hâlâ unutabilmiş değil.

Yukarıda aktardıklarımızın devamında Saray’daki yerel yönetim başarısı şöyle tarif edilmiş:

-Kaybedilen 11 büyükşehir belediyesinin tümünü almak!

Her yöntemi kullanarak elde edilen 2023 seçimleri “başarısı” yerel yönetim çıtasını hayli yükseltmiş görünüyor.

28 Mayıs sonrasında pek çok bakan, TBMM’de komisyon başkanlıklarına atandı. “Biat-başüstüne” zinciri çerçevesinde görevlerine başladılar. Yakın gelecekte bu çerçevede belediye başkan adaylığına atamalar da gelecek!

Cumhur İttifakı’nın hedefleri, genel seçimde etkili olmadı gibi görünse de ekonomideki duruma bağlı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında geleceğe ilişkin ipuçlarını verdi.

2014 Cumhurbaşkanı seçimi için Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösteren Kılıçdaroğlu, bu konuda hiç geri adım atmamış, tam tersine “Şimdi olsa yine aday yaparım” demişti.

Benzer durum bugün için de geçerli görünüyor. Kemal Bey, “Gerekirse 6’lı değil, 16’lı masa kurarım” diyerek her şeyi özetledi. Bu sözün anlamı şu:

-6’lı masa çerçevesinde attığımız her adım doğruydu. Biz hiç hata yapmadık. Seçim yeniden yapılsa yine böyle bir masa kurarım! Bir yere gittiğim yok. Önümdeki seçimden önce de sonra da varım!

CHP’de bugünkü il başkanları toplantısı doğal olarak bu değerlendirmenin gölgesinde yapılacak.

Farklı bir ses çıkar mı?

CHP’nin önümüzdeki dönem izleyeceği politika ile ilgili düşünceleri bugünlerde çok açık konuşmak gerekiyor. Yoksa yaz sonu, “Hele şu seçim bitsin. Gerçekleri o zaman konuşalım” şarkısı yine liste başı olacak.

2023’teki her şey doğruydu, ayrıntıya girmeyelim, şimdi önümüze bakalım demek akılcı bir yol değil.

6’lı masayı 16’lıya çıkarmayı düşünen Kemal Bey, CHP içine bir masa kurmayı çok görmemeli!

