3. yolun çöküşü!

22 Ağustos 2024 Perşembe

Özellikle yerel seçimlerden sonra siyasetin yakın gelecekteki şekillenmesini üç ana başlıkta özetlemiştik:

1- CHP’nin 31 Mart’ta değişen tarihin akışını tek başına iktidar yürüyüşü ile devam ettirmesi.

2- AKP’nin kendisini allayıp pullayıp “Vallahi değiştim. Ben bozdum ben yaparım” demesi, kaçan seçmeni ikna etmesi.

3- CHP ve AKP’nin dışında üçüncü bir yolun şekillenmesi.

Dört ayın ardından zaten zayıf olan üçüncü seçeneğin büyük ölçüde ortadan kalktığını görüyoruz. Bu konuda en büyük başarı İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener’e ait. Öyle anlaşılıyor ki Akşener, 1990’lı yıllarda nasıl İçişleri Bakanlığı yaptıysa son yıllarda da öyle parti genel başkanlığı yaptı! Görünen yüzünün görünmeyen yüzünden daha derin olduğu bir genel başkanlık. Bu aşamadan sonra Akşener’le ilgili siyasal anlamda nasıl bir iddia ortaya atılırsa atılsın, “Olabilir” demek gerekir!

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Dünkü yazımızda AKP ile MHP arasındaki derin mesajlara değinmiştik. Dün sabah güne başkent siyasetinin göbeğindeki bir telefonla başladık. Biz AKP’nin bütün ikna güçlerini kullanarak transfer sezonunu açtığı yazmıştık. İlk aşamada belediye başkanları bağlamında toplu alım yapıldı, devamına bakılacak. Yine ikna gücü olarak özellikle YRP’de siyaset yapanlara karşı onların katında da kabul gören din adamlarının devrede olduğunu vurgulamıştık. Bunların üstünde AKP’nin öncelikle şu başlığı işlediği konuşuluyor:

- Erdoğan kalıcı!

Sadece bu iki sözcükle yetinmeyenlere konu biraz daha açılıyor:

- Durumu yerel seçim sonuçlarına bakarak değerlendirmeyin. Reis gitmeyecek, kalıcı. İktidarını koruyacak. Öyle ya da böyle koruyacak. Başka bir seçenek yok. Hesaplarınızı buna göre yapın. Şimdi iktidardaki yerinizi alırsanız, seçim dönemi geldiğinde listelerdeki yerinizi alırsınız. Sona kalan dona kalır, haberiniz olsun!

Türkiye’de siyasetin hizmet aracı olmaktan çok rant paylaşım alanı haline gelmiş olduğunu da unutmamak gerek!

Özellikle İYİ Parti etrafında dönen tartışmalar konunun ancak muhataplarının açıklık getirebileceği hassaslıkta! Siyaset heyecanla yapılır, bilgi ile yapılır, hizmet aşkı ile yapılır. İşin içine valiz tartışması girdi mi bundan sadece iddianın sahipleri ve muhatapları zarar görmez, tüm siyaset yara alır.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e öncelikle geçmiş olsun diyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 2 Haziran’daki Özel-Erdoğan görüşmesine değinirken şu yorumu yapmıştık:

- Diyalog sihirli bir sözcüktür. Karşı çıkılmaz ama Özel’in çok hızlı gittiğini görüyoruz. Aman dikkat!

Özel’in davranışlarından siyaset yapma yöntemine kadar yayılan bu hızının kazaya neden olabileceğini de vurgulamıştık. Tabii bizimki ayağının kırılması anlamında değildi!

Bir kez daha geçmiş olsun derken bu tür olaylarda sık kullanılan bir hitap da akla geliyor:

- Ucuz atlatmışsınız!

Bu tür günlük yaşam kazalarıyla ilgili bir dizi tatsız örneği anımsayınca gerçekten ucuz atlattığı da söylenebilir.

Kaza üzerinden spekülasyonlara gelince...

Yok kurşundu yok yaralanmaydı. Böylesi durumlarda ne yazık ki bu tür dedikodular çıkarılır. Buna Özel’in çok takılmaması gerekir. Ama bu tür iddiaları ortaya atanlar, “Başına böyle bir şey de gelebilir” demek mi istedi diye de düşünmeden edemiyor insan!

Burası Türkiye!