17 Mayıs 2023 Çarşamba

Sözüm sana... İkinci turda Erdoğan’ın karşısında yarışacak aday kim biliyor musun? Sen...

Evet, sensin... Öyle bak 28 Mayıs’a! Sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumlusun. İkinci turda ne olacak diye merak etme, ikinci turda olması gereken için çaba harca.

Dernek, sendika herhangi bir örgüte mi üyesin, sars orayı. Yol ayrımında olduğumuzu anlat. Tek başına ya da dar bir arkadaş grubunla senin gibi düşünmeyenlerin bulunduğu yere git.

Ama dur.

Hemen anlatmaya girişme. Önce dokun, selam ver. Sonra dinle, onu anla. Sonra anlat!

Unutma... Ne söylersen söyle, söylediğin halkın anladığı kadardır.

Sakın, bu halk anlamaz diye düşünme. Önce kendine sor; sen ne anlattın da anlamadı?

Demokrasilerde halka kızılmaz, halk kazanılır!

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Futbolla ilgiliysen süper ligdeki ilk iki takımı düşün; Galatasaray 80. dakikadan sonra 15 puan kazanmış. Fenerbahçe’nin 90. dakikadan sonraki uzatmalarda kazandığı puan 10.

Şimdi aday sensin ve 4 puan daha kazanman gerekiyor.

Ne diyor Yunus Emre, kader gayrete âşıktır!

Öyle bir gayret et ki değiştir kaderi.

“Kimi insanların fikri o kadar sabit ki, Ağrı Dağı kıpırdar, onlar kıpırdamaz”, diye düşünme. “Uyuyan insanı uyandırırsın ama uyuma taklidi yapanı uyandırmak mümkün değil”, diye bakma. Bir ışık tut, çekil. Sakın kimseyi küçümseme. Aynı dil konuşman yetmez, aynı duyguyu yaşamalısın. Böyle bak ve inandır.

Einstein diyor ya, önyargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan zordur. Sen yine de dene. O, en azından, senin düşüncelerinde kararlı olduğunu görsün, değişim isteyen bir kişiyle tanışsın. Belki de ilk kez böyle bir kişiyle eşit koşullarda konuşuyor olacak.

Toroslar’ın kadını güzel anam yeri geldiğinde, “Açlıkla tokluğun arası yarım ekmektir”, der. Bugünün koşullarında bedensel açlık bir şekilde giderilebilir. İnsanlar ruhen neye aç, onu gör.

İlk turda sandığa katılım oranı yüksek, yüzde 88. Sen, daha yüksek olması için çalış. İki gündür veriler açıklanıyor; 8 milyon 429 bin 206 kişi sandığa gitmemiş. Bu kişilerin üçte birini sandığa ve değişime ikna etsen 4 puanlık fark kapanıyor.

1 milyon 36 bin 565 oy geçersiz. Çoğu birden fazla yere mühür basmış. Onları dikkatli olmaya çağırırsan “Beni dikkate aldı” diye, seni dikkate alır!

Sinan Oğan’ın oylarının özü şu, iktidar değişsin istiyorlar! Dokun onlara!

Muharrem İnce, deyiş yerindeyse ölüsüyle 238 bin 690 oy almış. İnce’ye oy verenleri de anla. Sonuçta İnce’nin hayal ettiği Türkiye, senin de hayalin değil mi?

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Sakın kırılmasın cesaretin. O kırıldı mı fena; cesaretin başındaki “C” harfi düşünce ne olur, düşün.

Rıfat Ilgaz diyor ya, “Yollar kesilmiş alanlar sarılmış/ Tel örgüler çevirmiş yöreni/ Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende/ Benden geçti mi demek istiyorsun/ Aç iki kolunu iki yanına/ Korkuluk ol!”

Sözüm sana.

Sen gelmezsen bir eksik değiliz, çok eksiğiz!

Dedi ya, “Ben Kemal, geliyorum”.

Sen de gel.

Hepimiz Kemal’iz. Geliyoruz...