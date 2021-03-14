Ak gözlüğü!

14 Mart 2021 Pazar

Ak Parti diye yola çıkan AKP’nin siyasetbilimine kattığı çok anlamlı deyimler var. Bunların her biri siyasi tarih literatürüne girecek ve sonraki kuşaklar için de neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmede yol gösterici olacak.

Bunlardan birkaç örnek verip “Ak gözlüğüne” geçelim.

Bugünkü ekonomik tabloyu en iyi karşılayan tanım şu:

İtibardan tasarruf olmaz!

Dünyada en çok özel uçağa, en çok saraya sahip ol. Sonra halka dön tasarruf iste. Bu “mavi vatan” söyleminin yayılmasından endişe ediyoruz; bir de yüzen saray yapalım, mavi vatanı çok anlamlı şekilde yerinden yönetelim der diye!

İşte halkı en iyi anlatan Ak deyim:

Reis aya dört şeritli yol yaptık dese, buna inanacak seçmenimiz var!

Ne kadar övünseler az!

Halkımız yoksul mu? Elbette değil. Bunun tarifi de şu:

Kuru ekmek bulan toktur!

Ekonomi bilimini altüst eden bir Ak deyim de şu:

Fiyatlar yükselirken, enflasyon düşebilir!

Nasıl düşer? Bunu dar kafalı ekonomistlerin anlaması mümkün değil!

İstihdam tarifi de buna paralel:

Fabrikalar kapanırken, üretim dururken istihdam artabilir!

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İşte bütün bu derin terimleri halkımıza anlatacak bir ekip gerekli. Bunlar öyle olmalı ki en olumsuz durumdan bile Türkiye’nin uçtuğu sonucunu çıkarabilmeli. Türk Lirası değer kaybetmiş, döviz fırlamış mı? Hemen devreye girmeli:

“İhracatçıların dediği oldu. Ekonominin temeli ihracat fırlayacak!”

Bundan böyle bir sonuç çıkarmak için elbet iyi fırlama olmak gerek!

Bu oluşuma nasıl bir ad bulmalı diye düşünürken aklımıza önce “at gözlüğü” geldi. At gözlüğü gerçekte de atların başka yöne bakıp işinin dışına çıkmaması için kullanılan bir eşya. “Dar bakışlı ya da sabit fikirli” demek için de “at gözlüğüyle bakıyorsun” deyimi kullanılır ama bugünkü iktidar medyatörlerine bu tanım tam karşılık gelmiyor. Dar bakıştan öte görünenin tam tersinin doğru olduğunu inandırıcı biçimde anlatmak bambaşka bir yetenek.

Bugünlerde AKP katlarında medyada istedikleri etkiyi yaratacak yeni yetiştirmeler hazırlandığını duyuyoruz. 20-25 kadar yeni medyatör hazırlanıyormuş.

Bu anlayışa “Ak gözlüğü” ile bakış demek uygun düşer.

İşte son örnek Mısır.

Yıllardır, Mısır’la köprüleri atmanın ne kadar akıldışı olduğunu anlattık. Doğu Akdeniz’in iki yakasındaki Türkiye ve Mısır’ın ortak noktada buluşamamasının kötü sonuçları olacağını söyledik. Ak gözlüklüler hep şu karşılığı verdiler:

“Siz darbecilerden yana mısınız? Siz ‘Sisi’sever misiniz?”

Cuma günü Erdoğan “Cuma demecinde” şöyle dedi:

“Mısır’la ilişkileri en ileri seviyeye çıkaracağız!”

Bunu Ak gözlüklü yayın organları şu başlıkla duyurdu:

“Mısır’la ilişkiler en üstten bir tık altta!”

Ne güzel anlatım, kutluyoruz!

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Önceki gün açıklanan ekonomi paketinin anlatımı da yine çok güzel Ak gözlüğü örnekleriyle dolu. Paketin açıklanması sonrasında yapılan yorumlar doğal olarak medyaya yansımış. Ne güzel tarifler:

“Dünyada ilk 10’a girmek için 10 hedef!”

“Dört ayaklı reform!”

“Ortak akıl reformu!”

Pakette olmayan ne varsa başlığa taşımışlar. Ee, Ak gözlüğü kullanmak her babayiğidin harcı değil.

Bu iktidar en çok ne üretti, sorusuna verilecek çok yanıt var. Bizce birinciliği “hedef üretimi” alır. Daha geçen hafta insan hakları bombardımanına tutulduk. 50 hedef, 393 faaliyet...

Bu hedeflere ulaşıp ulaşmamak önemli değil. Önemli olan bunları halka anlatacak Ak gözlüklü bulmak!

Bu alandaki üretim de fena değil...

Arkası geliyor!