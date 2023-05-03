Asgaride eşitlik!

03 Mayıs 2023 Çarşamba

Seçimlere 10 gün kala, şuursuzca tüm tuşlara basarak bir şeyler yapmaya çalışan iktidar, bozduğu dengeleri düzeltmek için seçim sonrasına randevu veriyor.

Emekliler, asgari ücretliler, mühendisler her kesim bozulan maaşücret dengesinden en az zarar görmek için bastırıyor.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olması, elbet 5-6 bin lira alanları sevindirdi. Ancak bu düzeyde maaş alanların yerinde sayması büyük bir vicdan kanamasına neden oldu. Bizim de çevremizde emekli maaşının 300-500 lira daha fazla olması için emekliliğin yaklaştığı yıllarda en yüksekten prim ödemek için arayış içine giren dostlarımız oldu. Büyük çabalarla biraz daha yüksek orandan maaş bağlanmasını sağladılar. Şimdi onlar da bu çabayı sarf etmeyenle aynı düzeyde maaş alıyor.

En düşük maaş elbette 7 bin 500 ve daha üstü olmalı ama bu düzeyde maaş alanların durumu da iyileştirilmeliydi.

Özetle en düşük emekli maaşı, ortalama maaş oldu.

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Emeklilerin yaşadığı durumla çalışanlar da karşı karşıya. AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 45 üstündeydi. Şimdi yüzde 12 altında.

Madalyonun öteki yüzüne bakınca asgari ücret de ortalama ücret haline geldi. Pek çok vasıflı eleman işe asgari ücretle başlıyor. Bunların arasında mühendisler de var.

Mühendislik dalları giderek genişliyor. Bilgisayar mühendisliğinin altında yazılım ve donanım mühendislikleri ayrıldı, elektrik mühendisliğinin altında güneş enerjisi ve rüzgâr mühendisliği ayrıldı, süreç mühendisliği, akustik mühendisliği ve benzer onlarca yeni alan açıldı. Bu yıl liseye başlayan genç, üniversite sınavına girerken 50’ye yakın yeni meslekle tanışacak.

Alan bu kadar geniş olunca mühendislerin özlük haklarını koruması da zorlaştı ve başlangıç itibarıyla asgari ücret noktasına kadar indi.

Geçenlerde yurtdışına gitmeye hazırlanan bir mühendisle konuyu konuşurken şunu söyledi:

“Herkes doktorlardan söz ediyor ama Avrupa, Türk mühendislerini keşfetti. Yoğun talep var. Çok cazip önerilerle mühendis çekiyorlar. Zor bir eğitimden geçiyoruz. Kıymetimiz bilinmiyor...”

İktidar şimdi mühendislere de seçim sonrasına randevu veriyor.

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Anadolu’da bir söz vardır:

Marifet iltifata tabidir.

Bir kişi işini iyi yapıyorsa maddimanevi her anlamda hakkını vermek gerekir. Yüzlerce yıl önce Ankara ve çevresinde devlet kuracak güce ulaşan Ahilikte, önce yamak, sonra çırak, ardından kalfa, en son usta olunurdu. Bunların her birinin anlamı vardı.

