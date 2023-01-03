B-askıda aday!

03 Ocak 2023 Salı

2022’nin son günü 31 Aralık’ta Saray’ın 2023 hesaplarını kaleme almıştık. Seçimi kazanmak için kesenin ağzını dibine kadar açmaktan genel affa kadar her şeyin Saray salonunda olduğunu vurgulamıştık. En geç şubat ortasına dek toplama-çıkarma, bölme-çarpma yapılacaktır.

Bugünü 6’lı masaya ayıralım...

Genel görünüm şu:

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir çelik çekirdek, Meral Akşener’le İmamoğlu arasında bir çelik çekirdek, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında ayrı bir çelik çekirdek var. 10 ayda 9 kez toplanan 6’lı masanın kendi içinde de bir çekirdek var.

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Cumhur İttifakı’nın yeni ortaklar alma ufku kalmadı. Bugüne kadar yapılan denemeler boşa çıktı. Şimdi şu yeteneğini geliştirmeye çalışıyor:

Rakibini parçalamak!

Bunun için başlıca hedef, yukarıda sıraladığımız çekirdekler. 2022’nin son günlerinde bunların her biri için denemeler yapıldı.

Önce şunun altını çizelim:

Siyasette başarılı olmak için ileri adımlar atamayınca rakibini etkisiz hale getirmeye girişmek ahlaki bir yöntem değildir ama uygulanır. Asıl önemli olan rakibin bu amacına yönelik malzeme vermeme sanatıdır. Daha net vurgulamak gerekirse, sen açık verirsen mutlaka onu kullanırlar.

5 Ocak’ta 6’lı masa 10. kez toplanacak. Bu toplantının “hedef ortaklığından” öte, “hedefe odaklanmanın” miladı olması bekleniyor. Hedefe odaklanmak siyasetten savaşa her alanda başarılı olmak için yapılması gereken ilk işlerden biridir.

6’lı masa etrafında konuşulanları irdelemek gerekirse... İmamoğlu’nun dikkat etmesi gereken unsurların başında “İmamoğlucular” geliyor. Ekrem Bey’in aday olmasını ve kazanmasını o kadar çok istiyorlar ki bunun için bütün senaryoları zorluyorlar. CHP’den aday gösterilmezse başka yöntemleri aklına getiren bile var. Kemal Bey, buna benzer bütün söylentileri silmek için “Baba oğul gibiyiz” diyecek kadar kendini bağladı. Saray yorumcularının buradan tartışma konusu çıkarmak için “Osmanlı’da da evladını boğduran padişahlar vardı” noktasına gelmesi insana şunu dedirtiyor:

Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek için Osmanlı’yı bile gözlerini kırpmadan feda ediyorlar.

İYİ Parti’nin yüzde 15 bandında olması bu partiye iyi gelmemiş görünüyor! En küçük bir olumsuzlukta hemen yüzde 10-12’ye geriliyor. Biraz puan toplayınca 20’ye kaç kaldı, dedirtiyor. Bu ikilemde İYİ Parti, AKP’ye CHP’den daha sert muhalefet yaparak oy artırmaya çalışıyor. Bu durum AKP’nin tabanını kendi içinde kilitlerken CHP tabanında da şu etkiyi yaratıyor:

-Meral Hanım bizden daha etkili muhalefet yapıyor.

Oysa İYİ Parti’yi büyütecek olan CHP’den daha sert muhalefet yapmak değil, AKP tabanına hitap edip oradan oy çekmek...

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Seçim takvimi resmen açıklanıp Millet İttifakı da adayını ilan edeceği güne dek “Erdoğan’ın karşısına kim çıkacak” sorusu köpürtülecek. Böylece Erdoğan’ın aday olup olamayacağı sorusu da ikinci planda kalacak.

Kemal Bey, “tek seçici” unvanını sonuna kadar koruyacak. Muhtemel birden çok aday adayının tartışılmasından mutlu. Böylece saldırılacak hedef yayılıyor, çoğalıyor.

Gördüğümüz o ki “askıda” çok aday var...

Onlar “baskıda” olmasın diye, hepsinin önünde Kemal Bey duruyor!