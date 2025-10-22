Cumhuriyet Gazetesi Logo
İddianame turşusu!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

İddianame turşusu!

22.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı. Kalanının ne zaman çıkacağı belli değil. 578 sayfalık iddianamenin “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” (AİASÖ) zemininde hazırlandığı anlaşılıyor.

Önce bu çerçeveden başlayalım. Örgüt başı bir örgüt kurmuş, ülkenin dört bir yanından yerel yönetim, genel yönetim dememiş ihale almış. Davayı da “büyüten” örgütlü işlenmiş olması.

Soralım:

AİASÖ bugüne kadar toplam 388 ihale almış, bunun 88’i CHP’li belediyelerden, 300’ü AKP merkezli Cumhur İttifakı kurumlarından. AİASÖ, CHP’li belediyelerden suç örgütü lideri olarak ihale almış, AKP’den hatırlı iş insanı olarak ihale almış. Öyle mi?

Devam edelim... Örgüt liderinin 704 yıl hapsi isteniyor. O özgür ama örgüt kapsamına tutuklanan belediye başkanları Zeydan Karalar (Adana), Oya Tekin (Seyhan), Ahmet Özer (Esenyurt), Rıza Akpolat (Beşiktaş), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Kadir Aydar (Ceyhan) ve bürokratlar hâlâ Silivri’de. Bu ne yaman çelişki?

***

İddianameyi kısa sürede ayrıntılı irdelemek elbet zor. Ancak bütün mesele şu:

Suçlamaların delilleri ne?

Bunun için önceki akşam Ergenekon’u da bilen üç avukatla konuşup genel değerlendirme yapmalarını önerdim. Ergenekon kumpas davaları sürecinde henüz iki yıllık avukat olan, bugün İBB soruşturmasının avukatlarından Kazım Yiğit Akalın, “Bu kadarına pes” diye başladı söze, devam etti:

“Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi karar aldı. Salt HTS kayıtlarına dayalı hüküm oluşturulamaz diye. İddianamenin çok büyük bölümü bu kayıtlara dayandırılmış!”

Türkiye’de bazı mahkemeler tam bağımsız; Yargıtay’dan, AYM’den, hukuktan bağımsız!

Biz de iddianameyi incelerken zaman tünelinde gibiydik; gizli tanıklar, itiraflar, aynı baz istasyonundan sinyaller!

Gizli tanıklık yasası 2008’de yine Ergenekon davaları için çıkarılmıştı. O kadar alçakça kullanıldı ki! Örneğin, Danıştay katillerinden birini hem gizli hem açık tanık yaptılar. Sonra da “Gizli tanığın söylediklerini açık tanık da doğruluyor” dediler. Böylece bir katilden onlarca kişiyi suçlayacak iki ifade çıkardır. Bunu yapmak katillikten farklı mı?

Gizli tanıklık yıprandığı için yanına itirafçılığı koymuşlar. Kurgu şöyle:

Bir kişi, “Ben rüşveti verdim” demiş. Bir başkası, “Ben rüşveti aldım” demiş. Böylece suçlamanın delilleri “oluşmuş”!

İşin püf noktası şu:

Her ikisi de “Ben bu işi İmamoğlu adına yaptım” diyecek!

Soruşturmanın ruhunda şu var:

“İmamoğlu’nun bu çarktan haberdar olmaması mümkün değildir!”

Hiçbir hukuki değeri olmayan bir cümle. Öyle tahmin ediyoruz ki İmamoğlu böyle bir suçlama karşısında şöyle diyecek:

- Rüşveti alanla veren kendi arasında hesaplaşsın, beni niye karıştırıyorsunuz?

***

İddianameyle birlikte en azından üzerinde tartışılacak bir zemin oluştu. Devamını Ekrem İmamoğlu merkezli yapacakları anlaşılıyor. İlki buysa sonrakinin çok farklı olması beklenemez!

İktidar mantığı bu tür durumlarda, “Biz büyük bir turp sandık ama öyle değilmiş” demez. Şöyle hareket eder:

Daha büyük bir tartışma konusu yaratıp onu öne çıkarır!

Daha ilk günden gazetecilere yönelik iddiaları bu yüzden...

Turpun büyüğü diye diye iddianameye kadar geldik!

Bu iddianame turptan çok turşuya benziyor! Turp bulamadık, turşu verelim! Turşuya da hakaret olmasın ama insanın şöyle diyesi geliyor:

Bu ne operasyon bu ne iddianame turşusu!

İlgili Konular: #AKP #ibb #Soruşturma #iddianame #örgüt

Yazarın Son Yazıları

İddianame turşusu!

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı.

Devamını Oku
22.10.2025
Kışlalı ile haftaya bakış!

Sevgili Kışlalı, Bugün alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılışının 26. yılı!

Devamını Oku
21.10.2025
Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025
Tarih verdi, 'Düğüm çözülecek' dedi!

Güvenlik deyince akla ilk, can ve mal güvenliği gelir ama Türkiye’de pek çok alanda güvenlik kalmadı.

Devamını Oku
06.09.2025
Darbeden beter!

Hukukun yolu bir. Hukukun dışına çıktınız mı, yol çok!

Devamını Oku
04.09.2025
Demokrasiye eylül darbesi!

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olarak 19 Mart sürecinde planlanan operasyonun düğmesine eylül ayında basıldığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Bir Haberal mucizesi!

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’de organ naklinin kurumlaştırıcısı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bilimsel alanda yaptıklarını sayılara dökmek gelinen noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

Devamını Oku
02.09.2025
İnan Güney: Beyoğlu’nun dervişi!

Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor...

Devamını Oku
30.08.2025
Büyük Sevr projesi!

Bölgemizde ABD’nin bir yerinden bulaştığı her gelişmenin Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) parçası olduğunu yeri geldikçe vurguluyoruz.

Devamını Oku
28.08.2025
Suriye’de bölünmeye giden adımlar...

Son iki günde Suriye’ye ilişkin iki haber art arda geldi.

Devamını Oku
27.08.2025
İstikşafi komisyon!

İstikşafi sözcüğü zaman zaman siyasi gelişmeleri tanımlamada kullanılıyor. Genellikle sonuç alınması zor durumlarda akla geliyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Tutuklu aileleriyle!

Dün Saraçhane parkında daha farklı bir buluşma vardı.

Devamını Oku
23.08.2025
Operasyon alabora!

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu beşinci ayını doldururken İBB operasyonları da inandırıcılık ömrünü büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Devamını Oku
21.08.2025
Cumhuriyet kadın devrimidir!

Özlem Çerçioğlu’nun sonuçları itibarıyla etkin pişmanlıktan yararlanıp cumhurbaşkanının himayelerinde AKP’ye katılmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada “kadın” kimliğine dayalı bir furya başladı.

Devamını Oku
20.08.2025
TrumPutin süreci!

ABD Başkanı Trump’la Rusya Devlet Başkanı Putin’in Alaska zirvesinin artçı etkileri devam ediyor.

Devamını Oku
19.08.2025
150. gün!

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının 150. günü!

Devamını Oku
16.08.2025
Bahçeli’nin siyaseti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta başında yaptığı açıklamalar sonbaharda siyasi gündemin büyük ölçüde derinleşeceğini gösteriyor.

Devamını Oku
14.08.2025