Değişim... Hemen şimdi!

12 Nisan 2023 Çarşamba

Erdoğan dün partisinin seçim beyannamesini açıklarken aslında haykırıyordu:

-Beni hemen değiştirin... Yarın olmaz, şimdi değiştirin!

Erdoğan ilk 28 Ekim 2022’de “seçim vizyonu belgesi”ni açıklamıştı. Belgeyi değil biz, kendi yandaşları bile yetersiz bulmuş, “Daha zaman var. Seçim süreci başladığında genişletilecektir” demişlerdi. O günkü slogan şuydu:

-Türkiye yüzyılını başlatıyoruz.

6 ayda bir kelime çıkarıp iki kelime eklemişler:

Türkiye yüzyılı... Hemen şimdi! Sanki ilk kez iktidara geliyorlar. Hizmete başlamak için sabırsızlanıyorlar. Konuşurken “şimdi”nin üzerine basa basa devam etti:

Yarın değil, şimdi!

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İktidarın yarı ve tam resmi yayın organlarının da hemen üzerine atladığı en büyük seçim vaadi ise şuydu:

Kamuda mülakatı kaldırıyoruz!

Bu vaat yıllardır binlerce gencimizin hakkının yendiğinin kabulüdür.

“Sınavda 100 alıp mülakatta elendi” ya da “Sınavda sınırda not aldı, mülakatta 100’le kadroyu aldı” türü haberler o kadar çok yapıldı ki! Muhalefet bu kabul edilemez haksızlığın önüne geçmek için konuyu defalarca gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu en son 4 Nisan’da sosyal medyadan duyurmuştu:

“Mülakatı kaldıracağız. KPSS’yi kazanan atanacak.”

Daha önce de “Gençleri mülakat belasından kurtaracağız”, “Sözüm söz, iktidarımızda mülakat çilesi son bulacak” diye başlayan pek çok konuşması olmuştu.

Bu durumda sormak gerekir:

Yıllarca sırf mülakatı geçemediği için atanamayan, kadroya alınmayan binlerce gencin hakkı ne olacak?

Öyle ki, pek çok kişi sırf “Bu iktidar döneminde torpil bulamadığım sürece mülakatı geçmem mümkün değil” diye düşünüp başvuru dahi yapmadı. Hatta bir grup öğretmen, mülakat sonucu atanacak torpillilerin listesini notere belgeletti. Onlar atandı. Bundan bile utanmadılar.

Şimdi seçimden sonra mülakatı kaldıracakları “müjdesini” veriyorlar!

Mülakatlarda sorulan sorular da bir başka garabet. “15 Temmuz gecesi ne yaptın”, “Reis deyince aklına ilk ne geliyor” soruları ilk aklımıza gelenler!

Yanlışınızı kabul ettiğinize göre bir kez daha soruyoruz:

Umutlarını, geleceklerini, haklarını çaldığınız binlerce gencin yüzüne nasıl bakacaksınız?

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Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, gençlerin yüzde 70’i değişim istiyor. Halinden memnun değil. Geleceğe güvenle bakamıyor. Bunların devamında değişim istiyor.

Erdoğan bunun da farkında olmalı ki gençlere özel vaatlerde bulundu. Evlenene 150 bin lira faizsiz kredi güzel de gençlerin evlilikte ayın sonunu nasıl getireceği sorusuna yanıtı var var mı?

Millet yarı aç yarı tok...

Erdoğan’ın dilinde Togg...

Elbet yerli araç üretmek önemli. Ancak gelişmişlik bir bütündür. Dost ve kardeş Pakistan da atom bombası yapıyor!

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore edeceklerini söylemesi de ayrıca not edilmesi gereken bir durum. Bunun bir yönetim sistemi olmadığını en acı şekilde 6 Şubat depreminde gördük. “Şahsım” bir adım atmayınca hiçbir kurum kılını kıpırdatmadı. Çünkü kim ne yapacağını bilmiyordu. Sadece, “Saray’dan gelen talimata anında uyması gerektiğini” biliyordu.

Uzun sözün kısası... Erdoğan “Hemen şimdi” diyor.

Gerçekten haklı... Türkiye böyle gidemez.

Değişim, hemen şimdi!