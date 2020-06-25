Hukukun kıyametini yaşıyoruz!

25 Haziran 2020 Perşembe

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 8 yıl öncesinden başlayan sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası, İstanbul seçimlerinin yenilenişinin yıldönümünde bölge idare mahkemesince onaylandı.

Sadece bu cümle bile hukukun ne halde olduğundan kararların hangi duygularla verildiğine kadar her şeyi anlatıyor.

Kaftancıoğlu hakkında soruşturma 15 Ocak 2018’de açıldı. Bu tarih yine büyük bir tesadüf sonucu 14 Ocak 2018’de yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Kaftancıoğlu’nun il başkanlığını kazanmasının ertesi gününe denk geldi.

Eldeki tek “delil” de 2012-2017 yılları arasında Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları.

Kaftancıoğlu bu paylaşımlarla, Erdoğan’a hakaret etmiş, devleti aşağılamış, kamu görevlilerine hakaret etmiş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, terör örgütü propagandası yapmış!

Bütün bu “suçlar”, Kaftancıoğlu il başkanı olduğu gün savcılığın aklına geldi.

2-11 yıl hapis istemiyle dava ne zaman açıldı?

25 Mayıs 2019’da. Yine büyük bir tesadüf eseri bu da İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri için yenileme kararı verilmesinden sonra seçim çalışmaları tüm hızıyla sürerken. İmamoğlu doğal olarak CHP İl Başkanı ile birlikte siyasi çalışma yapıyor. İstanbulluya deniyor ki:

“Eyy ahali oy vereceğiniz partinin il başkanı 5 ağır suç birden işledi!”

Sonuç? 13 bin fark 810 bine çıktı!

6 Eylül 2019’da Kaftancıoğlu’na 9 yıl ceza verildi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin yıldönümünde de onandı!

Yargının nasıl bir intikam ve gözdağı aracı olarak kullanıldığının en net fotoğrafı!

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Konuya bir de son 1.5 aylık süreç açısından bakalım...

15 Mayıs 2020’de CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, delilsiz, iftira ile tutuklandı. Üstelik iki gün önce Van’da yaşanmış PKK terörüyle ilişkilendirilerek!

22 Mayıs 2020’de eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, camilerde Çav Bella şarkısı çalınmasının bir açıklaması yok mu diye sorduğu için tutuklandı. O alçakça provokasyonu yapanı bulmak yerine Özdemir’i buldular.

4 Haziran 2020’de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği ani bir kararla Meclis gündemine getirildi, 2 HDP’li milletvekiliyle birlikte düşürüldü.

Sürecin devamı Kaftancıoğlu oldu.

Eren Yıldırım’ın tutuklanmasından sonra bu köşede şunu paylaştık:

CHP bu tutuklamayı iyi okumalı. Alt kademeden bir CHP’linin alınması, bir süreç başlangıcı olmasın!

Zira o günler Erdoğan’ın muhalefeti ve medyayı virüsle eşdeğer gördüğünü ilan ettiği günlerdi.

Gençlik kolları başkanı, eski il başkan yardımcısı, milletvekili, en büyük şehrin il başkanı...

Bunun nereye gideceğini görmemek için kör olmak yetmez!

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Kaftancıoğlu kararının İstanbul seçim zaferinin yıldönümünde onaylandığı gün, Ankara’da 81 ilin barosu başkente girmek için direniyordu. Ocak ayında yeşil pasaport hakkı alan avukatlar bununla Berlin’e girebilirdi ama başkentine giremezdi! Aynı gün 14 Ekim 1960’ta başlayıp 15 Eylül 1961’de sonuçlanan Yassıada yargılamalarının tüm hukuki dayanaklarını kaldıran yasa Meclis’ten oybirliği ile geçti. Dün de Çağlayan’da gazeteciler davası başladı. 60 yıl önceki hukuksuzlukları kaldıran yasa çıkar, bugün hukuku her türlü amaç için kullan!

Hukukun kıyametini yaşıyoruz!

Bu oyunu hiçbir parçayı göz ardı etmeden bütün çıplaklığıyla açığa çıkarma ve boşa çıkarma sorumluluğu CHP’nin...

AKP, CHP’nin sinir uçlarıyla oynayarak bir oyun kuruyor.

Bu oyuna gelmiyoruz demek çözüm değil...

Sadece CHP’ye yapılanlar üzerinden direnç oluşturmak da çözüm değil. Kamuoyunda “CHP sadece kendisini kurtarmaya çalışıyor” algısı olur.

Toplumda AKP dahil bütün partilere oy verenleri kapsayacak bir vicdan koalisyonunun zemini var...