İktidar oylarına da zam!

31 Aralık 2022 Cumartesi

Başkentten genel görünüm şu:

2022 asgari ücretten EYT’ye pek çok kesim için kesenin ağzının açıldığı bir yıl olarak bitiyor, 2023 hemen her şeye zam beklentisinin yükseldiği bir yıl olarak başlıyor.

Bu iki çakışmadan 2023 ortasına doğru öne çıkan ne olacak?

Maaşa zam rahatlaması mı?

Her şeye zam kazıkları mı?

Özellikle son bir yıl içinde rakamların içi o kadar boşaltıldı ki ne ifade ettiği hemen anlaşılmıyor. Örneğin pek çok kişi bir ürünün fiyatını şöyle soruyor:

-Kaç para oldu?

Zam geldiği kesin de ne kadar geldiğini merak ediyor!

İktidar 2023’te cebe girenle cepten çıkan dengesini iyi kurup algıyı kendi lehine yönetmeyi hedefliyor.

***

Son Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de 2023 trafiğinin konuşulduğunu öngörmek zor değil.

Saray’a giden bilgilere göre, asgari ücrete yapılan zam, emeklilikte yaşa takılanların önemli bir bölümünün beklentisinin gerçekleşmesi, emekliye ve memura da beklentiye yakın zam yapılması AKP’nin oylarını yüzde 10 arttırdı. Deyiş yerindeyse iktidar, halkın da kendi oylarına yüzde 10 zam yaptığını düşünüyor!

Altını çizelim, anketlere olağanüstü önem veren Saray’ın ciddi ciddi bu öngörüye göre 2023 hesabı yaptığı konuşuluyor. Bütün mesele temel tüketim maddelerinin ve barınma giderlerinin bu zamları eritmemesi. Eritse bile bunun seçimden sonra olması.

Alınan yüzde 10 ek oy kısa sürede erimeye yüz tutarsa?

Böyle bir durumda Saray şu çağrıyı yaparsa şaşmamak gerekir:

-İlle de parlamenter sistem diyorsunuz. Gelin seçimden sonra milleti oyalamayalım. Seçimden önce yapalım. Herkese çağrımdır.

Bu seçeneği Saray’ın önüne koyanların, “İktidar yine biziz” cümlesini nakarat olarak kullanacağı anlaşılıyor.

Bütün bunlardan istenen sonuç çıkmazsa?

Saray’a senaryo götürenlerin şöyle bir bilgi notu da hazırladığı konuşuluyor:

-Cumhuriyetin 10. yılında yapılanlardan biri genel af olmuş. Kimi suçlar tümüyle affedilmiş, kimilerinde indirime gidilmiş.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hemen her iktidar döneminde başvurulan bu yol, 100. yıl çerçevesinden yeniden gündeme gelirse şaşmamak gerekir.

Yukarıda sıraladığımız çoktan seçmeli senaryolar her türlü ekleme çıkarmaya da uygun. Yeter ki oy getireceğine dair Saray’a güvence verilsin.

***

Saray’da bunlar olurken elbette masanın etrafındakiler de sehpalarla uğraşmayacak. 5 Ocak’taki buluşmaya giderken gündemdeki senaryoları yeni yılın ilk yazısına saklayalım.

Yazıyı kaleme alırken Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in silahlı saldırıya uğradığı, ağır yaralandığı haberi geldi. Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ateş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ateş’in siyasal kimliğinin yanı sıra cuma namazı çıkışı saldırıya uğraması oyunu kurgulayan alçakların ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor.

Bütün dileğimiz, sürece kan bulaşmaması, seçime giden yolun kararmaması. Bu kaygılarımızı daha önce de kaleme almıştık.

Seçim ekonomisinden seçim affına kadar her şey meşru zeminde tartışılan konular. Ancak korku ikliminin egemen olmaya başlaması bambaşka bir şey.

Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir Türkiye isteyen herkesin seçime kan ve korkunun bulaşmaması için de çaba harcaması gerekiyor.