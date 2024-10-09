Kadro ve Ticaret Bakanlığı!

09 Ekim 2024 Çarşamba

Dün TBMM’de İsrail’le ilgili kapalı oturum yapıldı. Oturumun öncesi ve sonrasında doğal olarak gündem İsrail merkezliydi. Önemli bir yeri de şu soru tutuyordu:

- İsrail’le ticaret sürüyor mu?

İktidar tarafından yalanlanmayan haberlere, bilgi ve belgelere göre İsrail’le ticaret dolaylı, üçüncü ülkeler üzerinden de olsa devam ediyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın konuya ilişkin bir yıldır yaptığı açıklamalar kuşkuları gidermek yerine güçlendirdi. Önce “Sadece Filistin’le ticaret var” dedi. Savaş malzemesi olarak da kullanılan ürünlerin Filistin’e nasıl girdiği sorulunca “İsrail üzerinden” dedi. Bunun mümkün olmadığı anlaşılınca ticaretin tümüyle kesildiği açıklandı.

Dün de Özgür Özel yeni belgelerle İsrail’le ticaretin sürdüğünü söyledi.

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Bugün konumuzun ekseni Ticaret Bakanlığı ama başka boyutuyla.

2018’de göreve başlayan Ruhsar Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan’la birlikte kurdukları şirket aracılığıyla kendi bakanlığına dezenfektan satması makamın itibarını hayli kirleten bir durum olmuştu. Sonraki bakan Mehmet Muş, tez elden ne yapar diye beklendi ama o da zamanının çoğunu tez yazmakla geçirdi.

2023’te Ticaret Bakanlığı’na atanan Prof. Bolat MÜSİAD kökenli. MÜSİAD başkanlığı yaptı ama çok az kurumda çalışmadı desek yeridir. Çalıştığı kurumlar bir A4’ü dolduruyor. Bolat döneminde tıbbi sekreter Aynur Tuncar’ın personel genel müdürlüğü daire başkanlığına atanması haber değeri taşıdı ama etik değer taşımadı. Halen görevde!

Bakanlıkta bu tür paraşüt, üç adım atlama, yüksek atlama usulü atamaların münferit olmadığı anlaşılıyor.

Örneğin şeflik sınavında başarılı olamayan 2 yıllık Silifke Taşucu Meslek Yüksek Okulu mezunu Özlem Ceylan’ın özlük hakları bakımından daire başkanının eşiti olan özel kalem müdürlüğüne asaleten atanması...

Medipol Üniversitesi’nde sekreter Emine Hıdır’ın aynı şekilde bakanlık müşavirliğine atanması...

2 yıllık kıdemsiz ticaret uzmanı olan Kutgün Sinan’ın Avrupa’nın önemli merkezlerinden, 10 yıllık kıdem gerektiren Amsterdam’a ticaret ataşesi olarak atanması...

Danışman Sedat Karaoğlu’nun bakanlıkta 5. derecede memurken 2 derece yükseltilerek Budapeşte’ye ticaret müşaviri olarak atanması...

Muş dönemindeki özel kalem müdür yardımcılarından Gonca Köksal Ensari’nin Paris’e ticaret müşaviri, Osman Nuri Gökbulut’un New York’a ticaret ataşesi olarak atanması... Bu makam için derecelerinin yükseltilmesi...

Mustafa İlker Özdem, Mehtap Atakan Özkan, Sanem Yumurtacı gibi meslekte 15-20 yılı doldurup yukarıdaki görevleri asıl hak edenler ise başka yerlerde!

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İngiliz şirketleri için anlatılır; genel müdür emekli olunca en alta bir eleman alınırmış. Bu, kuruma giren kişinin yıllar sonra genel müdür olabileceğini göstermek içinmiş.

AKP döneminin devlete verdiği zararların başında liyakati ayaklar altına alması geliyor. Tuncar’ın tıbbi sekreterlikten daire başkanlığına sıçramasından sonra İYİ Parti Samsun Milletvekili, devlet kadrolarının içinde bulunmuş Erhan Usta soru önergesi vermiş ama yanıt verilmemiş. Usta, “Sadece Ticaret Bakanlığı değil genel bir liyakatsizlik var” diyor.

Bakan Balat’ı aradık, not bıraktık. Dönerse konuşacağız!

Ticaret Bakanlığı’nın başına 100 yıllık zamanda ön ekler getirildi. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (1949-1060), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (1983-2011), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2011-2018). 2018’den bu yana sadece Ticaret Bakanlığı!

Anlaşılan bakanlığın şimdiki tam adı şu:

Kadro ve Ticaret Bakanlığı!