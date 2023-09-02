Milletin 100. yılı!
30 Ağustos Zafer Bayramı bu
yıl milletin yanı sıra iktidarın da
kutlamalara katıldığı bir buluşma
oldu.
İlk bakışta şu yorum yapılabilir:
-Ne var bunda? Elbette milli bayramlara ülkeyi yönetenler de katılacak.
AKP iktidarının ilk yıllarını
anımsayınca “Ne var bunda?” demek
zor. Belki de “Hayırdır? Böylesi
günlerde ya hastalanır ya yurtdışında
olurdunuz” demek daha doğrusu!
AKP, yok edemediği değerin ya içini
boşaltıyor ya kendisi için kullanma
yoluna gidiyor. 30 Ağustos’ta ikinci
şıkkı yaşadık. Zafer Bayramı’nın
101. yılı, AKP’nin seçim sloganı olan
“Türkiye Yüzyılı” ile birleştirildi. Aynı
şeyi 100. yıl marşında da yapmışlar,
Cumhuriyetin 100. yılını “Türkiye
Yüzyılı”na bağlamışlar. Bugün altını
çizmek istediğimiz gerçek şu:
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
temellerini sembolize eden bayramları
silemediler
***
Şu akış, büyük bir toplumsal
birleştiriciliğin sembolü:
23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaların ev sahibi TBMM...
19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun’a çıkışı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kutlamaların ev sahibi Milli Eğitim Bakanlığı...
30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’da zafere giden yolun kesinleşmesi, Zafer Bayramı, kutlamaların ev sahibi Türk Silahlı Kuvvetleri...
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı, Cumhuriyet Bayramı, kutlamaların ev sahibi Cumhurbaşkanlığı...
Hepimizin bildiği bu dizini alt alta
koymak bile bu ülkenin temellerinin
ne kadar sağlam atıldığını, taşıyıcı
sütunların ne kadar güçlü olduğunu
ortaya koyuyor.
AKP iktidarının ilk yıllarında 23
Nisan’ı gölgelemek için “kutlu
doğum haftası” icat edildi. O yıllarda
“hocaefendi”, “hizmet hareketi” olan
FETÖ hızını alamadı, haftadan aya
çevirdi...
Son yıllarda da 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un başlangıcı, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin gölgesine konmaya çalışıldı ama bu da tutmadı. Millet tarihimizin bu iki önemli gününün anlamını birleştirdi.
1071’de Alparslan, Anadolu kapılarının sonsuza dek Türklere açıldığını ilan ediyordu...
1922’de de Mustafa Kemal, Anadolu kapılarının sonsuza dek her türlü işgale kapatıldığını ilan ediyordu...
***
Bir süredir cumartesi günleri
başlattığımız Cumhuriyetin 100.
yılıyla günceli birleştirme geleneğini
sürdürelim.
Son 30 Ağustos’ta da Erdoğan
Anıtkabir’e gittiğinde, özel olarak
getirilmiş gruplar, “reis” sloganları
attılar. Yukarıda vurguladığımız
gibi ilk yıllarda 10 Kasımlarda, milli
bayramlarda ya yurtdışında olurlar
ya hastalanırlardı. Birinde Erdoğan’ın
Brunei’ye gittiğini anımsıyoruz!
Neredeeen nereye? “Milli bayramları
devlet değil, millet kutlasın”dan, milli
bayramların coşkusunu kullanmaya
dönüştüler.
Sözüm ona bayramlar devlet zoruyla
kutlanıyordu. Devlet kutlamazsa millet
de zamanla unuturdu.
Öyle olmadı. Millet bayramları
unutmadığı gibi anlamını, önemini
daha fazla kavradı.
Anıtkabir’in “yanıtkabir” olması,
her fırsatta milletin buraya koşması
bundan.
Anadolu’da ilk Mustafa Kemal adının 1915 Anafartalar Zaferi’nden sonra Şanlıurfa’da bir çeşmeye verildiği biliniyor.
Mustafa Kemal’in çeşmesi milletin
yüreğinde akmaya devam ediyor.
Milleti kurutabilirler mi ki o çeşmeyi kurutsunlar!
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