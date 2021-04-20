Örtülü sistem!

20 Nisan 2021 Salı

Bütçenin istediğiniz kadarını “örtülü ödenek” şeklinde harcarsanız, devamı 128 milyar doların açıklanamayacak yönetmelerle erimesi olur.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın NTV’ye verdiği demeçle konu bir doz daha dallanıp budaklandı.

“128 milyar dolar nerede” sorusunun yasak olduğu, bu içerikteki pankartların vinçle, özel kuvvetler ekibiyle indirildiği, ramazan davulcusunun bile içinde 128 geçen mâni söylediği için arandığı ortamda Elvan şöyle dedi:

“2017 yılında Merkez Bankası ile yapılmış bir protokol var. Her şey o çerçevede. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var, denemez...”

Sayın Elvan, hangi ülkede yaşıyorsunuz? Son bir haftada hiç mi haber izlemediniz?

“Yolsuzluk var” diyen yok ki... Sadece soru var:

128 milyar dolar nerede?

Bu sorunun yanıtı isteniyor. Sizin vurguladığınız gibi bırakın “yolsuzluk” iddiasını, “eleştiri” bile yok. Sadece soru var! Sizin bu açıklamanız bir yanıyla her şeyi açıklıyor. Diyorsunuz ki:

“Ben bu kadarını söyleyebilirim. Bu satışı onaylamak mümkün değil...”

Ancak bir yanıyla da konuyu yaymaya, özünü dağıtmaya yönelik konuşuyorsunuz. 2019’u resmen 2017’ye çektiniz. “Eleştiriye açık yasal işlem” diyerek yumuşatmaya çalıştınız.

Ancak bütün bunlar halkın alın teriyle sent sent biriken Merkez Bankası rezervlerinin ne uğruna, kimin uğruna, kimleri eda, kimleri feda ederek eritildiğini açıklamıyor. Kaldı ki arkadaşımız Mustafa Çakır’ın bugünkü haberine göre Elvan’ın sözünü ettiği 2017’deki protokol 2018’de kaldırılmış.

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Elvan’ın konuşmasıyla yeni bir şekil alan 128’le ilgili daha önce yapılan açıklamaları da kısaca anımsatmakta fayda var. Erdoğan hem partisinin grup toplantısında hem de İzmir il kongresinde yuvarlak cümlelerle işi geçiştirdi. “Her şey piyasaya göre... Yasal kambiyo işlemleri...” gibi içi boş sözler.

Sıraya soru sanki kendilerine sorulmuş gibi AKP genel başkan yardımcıları girdi. Hamza Dağ, “Kasada” dedi. Nurettin Canikli, “Müteahhide, yabancı yatırımcıya, altına, kamu bankalarına, halka verdik” dedi. Ama onun listesini toplayınca 166 milyar dolar ediyor! Mahir Ünal ise dolarla TL’yi ayırmaya çalışıyor.

Bunlar kesmeyince Merkez Bankası’nın nöbetçi başkanı Kavcıoğlu açıklama yaptı. Son derece veciz:

“Kayıp bir varlık yoktur. Otomatik işlem platformlarında gerçekleşen işlemlerin karşı tarafları yurtiçi ve yurtdışı piyasa yapıcılarıdır...”

Sayın Kavcıoğlu, biz “Kaybolan varlık var” demiyoruz, “Bu varlık nerede” diye soruyoruz.

En son Lütfi Elvan lütfetti, bu işlemin eleştirilebileceğini söyledi. Eğer bu söz, Saray’ın bilgisi dahilindeyse konuyu daha yumuşak geçiştirmek istiyorlar demektir. Değilse? Elvan’ın koltuğu ısınmadan suyu ısındı demektir!

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Merkez Bankası dolarları ekonomistlerin anlatımıyla “arka kapı”, “örtülü işlem” gibi yöntemlerle eridi. Ekonomist Uğur Gürses, arkadaşımız İpek Özbey’in sorularını yanıtlarken, “Peşkeş mi, çarçur mu” ikilemine şu karşılığı verdi:

“Çarçur edildi ifadesini birinci sıraya, peşkeş çekildi cümlesini ikinci sıraya koyarım...”

Eğer, örtülü ödenek yol olursa. Sizden önceki dört hükümetin on beş yılda yaptığı örtülü ödenek harcamasını bir ayda yaparsanız...

Eğer, mevcut hastanelerin kapısına kilit vurup, şehir dışında şehir hastaneleri kurar, bedelini de açıklamazsanız...

Eğer, Sayıştay’ın denetim raporlarını sumen altı eder, devlet harcamalarını kontrol dışı bırakırsanız...

Eğer, yandaş müteahhitlere yapılan ödeme garantilerini gizli tutarsanız...

Merkez bankanız tam takır kuru bakır olur!

Dört yıldır sistemin adı tartışılıyordu, artık açık:

Örtülü sistem!

AKP unutmasın ki devlet işleri öksürük gibidir, uzun süre içinizde tutamazsınız!