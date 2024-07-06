Şahsıma mektuplar (26) Yürütüyoruz!
Yasamayı ve yargıyı yürütmeye bağlayıp, yürütmeyi de şahsım ele geçirince ortaya mükemmel bir “şahsımrasi” çıktı.
Bunun nimetlerini tüm iktidar çevresi olarak hepimiz yiyoruz.
Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuracağız. En iyi kim yürütüyor? Baksınlar ve şahsımın hakkını teslim etsinler.
İki yerin vanası bende: Merkez Bankası ve bütçe!
Alıyorum elime, vana mısın demiyorum! İstediğim yöne akıtıyorum.
Biz Merkez Bankası’nı herkes bankası yapacak kadar salak mıyız? Elbette tasarruf şahsımda olacak. Biz hesap-kitap adamıyız, sordurdum. Dünyanın hiçbir ülkesinde merkez bankası batmıyor. Zarar etse bile iflas etmiyor. Rezerv hep var. Bütün para sıfırlandıktan sonra borç alıyorsun, o zaman rezervin başına sadece eksi yazıyorlar. O kadar. Eksi oluyor ama para eksilmiyor.
Burada para biriktikten sonra geçmişte nasıl 128 milyar dolarlık yürütme yaptıysak yine yürütürüz.
Merkez Bankası’nın başına hiç taraf
tutmadan sadece benim dediklerimi
yapacak birini getiriyoruz, raydan
çıkanı zaten affediyoruz! Şimdiki
nöbetçi başkanı gözüm tuttu, biraz
daha kalır.
***
Merkez Bankası gibi bütçeyi de çok iyi yürütüyoruz. Fakirden alıp zengine verirken bunu son derece anlaşılır şekilde, milletimizin gözünün içine baka baka yapmak, büyük sanat!
Demokrasinin en önemli iki unsuru diye şunları sayıyorlar:
1-Şeffaflık...
2-Hesap verebilirlik...
Her ikisini de en iyi uygulayan biziz.
Ne yürütüyorsak, nasıl yürütüyorsak bunu büyük bir şeffaflıkla yapıyoruz.
Hesap verebilirlik noktasında da mangalda kül, tespihte püskül, edebiyatta fasikül bırakmayız. Herkes gelir bize yaptığının hesabını verir.
Vermedi mi?
Biz onun hesabını görürüz!
Şahsımrasi diye boşuna mı diyoruz? Enflasyon rakamlarını açıklarken de sıraladığım bütün değerlere özen gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Gizli liste, açık oran! Var ya sandıkta; gizli oy, açık sayım!
Aha biz de ekonomide bunu yapıyoruz. Enflasyonu 406 maddelik listedeki değişime bakarak hesaplıyoruz. Tutturmuşlar, listeyi görmek istiyoruz. Yavvv ne yapacaksın listeyi? İstatistiği, matematiği bizden iyi mi bileceksin?
Bu işlere bakan güzide kurumumuz TÜYDİK gelir bana sorar:
-Efendim bu ay enflasyonunuzu nasıl alırsınız? Biz de oturur çalışırız, bir rakam ortaya koyarız. Bunları rasgele mi yaptığımızı sanıyorsunuz?
Devlet yönetimi ciddiyet ister! İki
kere ikinin nerede bir, nerede beş
edeceğini bilmezsen çuvallarsın!
Emeklinin, çalışanın maaşından ne
kadar yürüteceğini kestiremezsin!
***
Bu ara Asya, Avrupa, Amerika dolaşıyoruz, dolaşacağız. Geçen ay İtalya Başbakanı Meloni nasıl özel davetle beni ülkesinde görmek istediyse Şanghay İşbirliği Örgütü için de “hay hay” dedik!
Sağ olsunlar hepsi bizi takdirle izliyor. Meloni Hanımefendi, Avrupa’daki meslektaşlar beni bölgede bir garantör gibi görüyorlar. Allah mahcup etmesin. Doğumuzdan gelenleri ülkemizde tutup insaniyet namına Batı’yı onlardan koruyoruz!
Putin bana rutin...
İlişkilerimiz son derece iyi. Arada bir Türkiye aleyhine işleri oluyor ama beni kırmamaya özen gösteriyor. Şimdi dost ve komşu ülke Suriye’nin Devlet Başkanı Esed, affedersiniz o eskidendi Esad’la yeni bir dönem başlatalım diyoruz.
“Katil” diyorduk, “tatil” diyeceğiz! Biz yürütmeye bakalım!
Şu vergi yasasıyla sofradan bir dilim daha ç-alsak diyorum.
Nasıl olsa açlığa alıştılar!
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