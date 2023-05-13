Tandoğan’da coşku, heyecan, değişim sesi!

13 Mayıs 2023 Cumartesi

Anıtkabir’in yanından Gençlik Caddesi’ni geçip Tandoğan’a inerken kaşkol, bayrak satıcıları dikkatimizi çekti. Böylesi mitinglerin girişinde klasiktir, en çok Atatürk’ün resimleri ve Türk bayrağı satılır. Bunların yanına Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ı yan yana resmeden kaşkol çeşitleri konmuş.

Üçlü tutmuş...

Saat 17.30’da başlayacağı duyurulan mitinge gelişler öğle saatlerinde başladı. Saat 16.00 sıralarında alan tümüyle dolmuştu. Son dönemdeki Kılıçdaroğlu mitinglerinin öncesinde platforma çıkan Erkin, Tandoğan’ı da coşturdu. Binlerce katılımcı sanki defalarca provasını yapmış gibi Erkin’in komutlarıyla bayrakları yükseltip indirerek, kalp yapıp ardından el sallayarak görsel şölen yaptılar.

Heyecan yüksekti...

İmamoğlu’nun “Kazanıyoruz” söylemi de tabanda yer bulmuş. Erkin defalarca bu söylemi yineletti.

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Miting alanının içinde, etrafında dolaşırken CHP’lilerin yanı sıra özellikle İYİ Partililer de dikkati çekiyordu. Yakasında Demokrat Parti, DEVA rozeti olanlarla da selamlaştık.

İnsan heyecanları kadar gençtir... Bu anlamda Tandoğan’da her yaştan gençler vardı. Genç yaştan gençler de gruplar halinde öbek öbek alandaydı. Aile boyu gelenler anne, baba, evlat, torun yelpazeleri görülmeye değerdi.

Yüzler gülüyordu. Herkes birbirine tanışık bakıyordu. “Kazanıyoruz”, “Bu sefer tamam” söylemlerinin ardından şu soruyu yöneltiyorlardı:

-Sizce de öyle, değil mi?

Bu sorunun ardından “seçim gecesi” soruları geliyordu. İçinde endişe boyutu da olan bir özgüven havası vardı.

Dileklerden biri de şuydu:

-İlk turda bitirelim...

Tandoğan 6’lı masanın sağlam bir zemine oturduğunu gösteriyordu. Maya tutmuş. 6 partinin tabanı yan yana Millet İttifakı’nın seçim öncesi son mitingindeydi.

Selamlaştığımız gruplara hangi ilçelerden geldiklerini sorduk. Çoğunluk elbet Çankaya idi ama Keçiören, Mamak, Etimesgut, Yenimahalle sıkça duyduklarımız arasındaydı.

Alanın pek çok bölümünde kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu gördük.

Ankara dün sabah saatlerinden itibaren akşama dek yağmur geçişliydi. Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında daha da şiddetlenen yağmur alandakileri kıpırdatmadı. Saatlerce alanda kalan katılımcılar miting bittikten sonra da dağılmakta acele etmediler.

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Yarın sandık günü.

Erdoğan’ın sandığa iki kala 15 Temmuz anımsatması, hayatı pahasına istiklal ve istikbale sahip çıkacağını söylemesi seçim gecesi endişelerini bir doz daha ileri götürdü.

Bunu bilerek yapıyor. Kaybetmekten çok korktuğu için korkutuyor.

Korku esareti, umut cesareti öne çıkarır.

Ne tür mücadele olursa olsun, karşınızdakinin iradesini teslim aldığınız, ona kaybetme duygusu verdiğiniz an baştan kazandınız demektir. Erdoğan bunu kullanıyor. Değişim isteyenlerin iradesini teslim almak, korku salmak işine geliyor.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Erdoğan’ın korku salma heveslerine yanıt verdi. Sandık güvenliği için her türlü önlemin alındığını bir kez daha vurguladı.

İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü ne diyor?

Korkma!

Yarın korkuyla değil, umutla sandığa gideceğiz...

Yarın kaygıyı değil, heyecanı yükselteceğiz...

Yarın endişeyle değil, güler yüzle oy kullanmaya gideceğiz...

Seçimler demokrasinin bayram günüdür.

Seçimler demokrasinin düğünüdür.

Hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir oyun halktan büyük değildir!