Kocaeli'nin huzur noktası: Yuvacık'ta bir gün

12 Kasım 2023 Pazar

İstanbul'a sadece birkaç saatlik mesafede, sakin ve huzur dolu bir atmosferle tanışmak istiyorsanız Kocaeli'nin incisi Yuvacık tam da aradığınız yer olabilir. Yeşillikler içinde kaybolabileceğiniz, dokusuyla sizi büyüleyecek Yuvacık, benzersiz doğal güzellikleri ve macera olanakları ile dikkat çekiyor.

YUVACIK BARAJ GÖLÜ VE ORMANLARI

Yuvacık'ın en çarpıcı özelliklerinden biri, adeta bir tablonun içinden çıkma hissi veren Yuvacık Baraj Gölü. Göl kenarındaki yürüyüş parkurları ve piknik alanları, ziyaretçilere huzurlu bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Ormanlarla çevrili bu göl, doğa severlerin rüyalarını süsleyen bir manzaraya sahip

AKTİVİTE DOLU BİR GÜN

Eğer doğayla baş başa olmayı seviyorsanız Yuvacık size birçok aktivite seçeneği sunuyor. Yuvacık Baraj Gölü çevresindeki doğa yürüyüşleri sizi mistik ormanların içine götürürken bisiklet turları ise kasabanın etrafındaki yeşil tepeleri keşfetmenin harika bir yolunu sunuyor. Eğer daha heyecanlı bir etkinlik istiyorsanız Yuvacık'ta bunun için de seçenek çok. Bölgedeki tesilerden ATV kiralayarak Yuvacık'ı rehber eşliğinde gezebilirsiniz. Bu gezide Yuvacık'ın muhteşem manzarasını izlemek için sık sık mola vereceksiniz. Yuvacık'ın en heyecanlı aktivitelerinden biri de zipline. Zipline ile yüzlerce metre yükseklikten bir vadiyi aşabilirsiniz. Yuvacık'ta paintball oynayabileceğiniz ve off-road seferlerine çıkabileceğiniz işletmeler de bulunuyor.

LEZZET DURAKLARI

Geziyi tamamlarken, Yuvacık'ın yöresel lezzetlerini tatmadan dönmeyin. Yuvacık'ın yerlisi genel olarak Karadeniz kökenli. Bu nedenle bölgedeki restoranlarda bolca karadeniz yemeği bulabilirsiniz. Yuvacık'ta pek çok kahvaltı hizmeti veren işletme var. Dere üzerine konuşlanan bu tesislerden ister restoran isterseniz de piknik hizmeti alabilirsiniz. Bu tesislerde kahvaltı oldukça doyurucu. Eğer kahvaltı için Yuvacık'ı tercih edecekseniz mutlaka mıhlama siparişi vermelisiniz. Öğlen ya da akşam yemeği için ise en yaygın seçenek alabalık.

Kocaeli'nin sakin köşesi Yuvacık, doğa ile iç içe, tarihle buluşan bir destinasyon olarak öne çıkıyor. İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp huzurlu bir gün geçirmek isteyen herkes için bu kasaba, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Yuvacık'ta geçirdiğiniz bir gün, doğanın kucağında bir nefes alma fırsatı sunuyor.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı