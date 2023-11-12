Nilay Küçük
Nilay Küçük [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kocaeli'nin huzur noktası: Yuvacık'ta bir gün

12 Kasım 2023 Pazar

İstanbul'a sadece birkaç saatlik mesafede, sakin ve huzur dolu bir atmosferle tanışmak istiyorsanız Kocaeli'nin incisi Yuvacık tam da aradığınız yer olabilir. Yeşillikler içinde kaybolabileceğiniz, dokusuyla sizi büyüleyecek Yuvacık, benzersiz doğal güzellikleri ve macera olanakları ile dikkat çekiyor.

YUVACIK BARAJ GÖLÜ VE ORMANLARI

Yuvacık'ın en çarpıcı özelliklerinden biri, adeta bir tablonun içinden çıkma hissi veren Yuvacık Baraj Gölü. Göl kenarındaki yürüyüş parkurları ve piknik alanları, ziyaretçilere huzurlu bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Ormanlarla çevrili bu göl, doğa severlerin rüyalarını süsleyen bir manzaraya sahip

AKTİVİTE DOLU BİR GÜN

Eğer doğayla baş başa olmayı seviyorsanız Yuvacık size birçok aktivite seçeneği sunuyor. Yuvacık Baraj Gölü çevresindeki doğa yürüyüşleri sizi mistik ormanların içine götürürken bisiklet turları ise kasabanın etrafındaki yeşil tepeleri keşfetmenin harika bir yolunu sunuyor. Eğer daha  heyecanlı bir etkinlik istiyorsanız Yuvacık'ta bunun için de seçenek çok. Bölgedeki tesilerden ATV kiralayarak Yuvacık'ı rehber eşliğinde gezebilirsiniz. Bu gezide Yuvacık'ın muhteşem manzarasını izlemek için sık sık mola vereceksiniz. Yuvacık'ın en heyecanlı aktivitelerinden biri de zipline. Zipline ile yüzlerce metre yükseklikten bir vadiyi aşabilirsiniz. Yuvacık'ta paintball oynayabileceğiniz ve off-road seferlerine çıkabileceğiniz işletmeler de bulunuyor.

LEZZET DURAKLARI

Geziyi tamamlarken, Yuvacık'ın yöresel lezzetlerini tatmadan dönmeyin. Yuvacık'ın yerlisi genel olarak Karadeniz kökenli. Bu nedenle bölgedeki restoranlarda bolca karadeniz yemeği bulabilirsiniz. Yuvacık'ta pek çok kahvaltı hizmeti veren işletme var. Dere üzerine konuşlanan bu tesislerden ister restoran isterseniz de piknik hizmeti alabilirsiniz. Bu tesislerde kahvaltı oldukça doyurucu. Eğer kahvaltı için Yuvacık'ı tercih edecekseniz mutlaka mıhlama siparişi vermelisiniz. Öğlen ya da akşam yemeği için ise en yaygın seçenek alabalık.

Kocaeli'nin sakin köşesi Yuvacık, doğa ile iç içe, tarihle buluşan bir destinasyon olarak öne çıkıyor. İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp huzurlu bir gün geçirmek isteyen herkes için bu kasaba, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Yuvacık'ta geçirdiğiniz bir gün, doğanın kucağında bir nefes alma fırsatı sunuyor.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kocaeli'nin huzur noktası: Yuvacık'ta bir gün 12 Kasım 2023
10 Kasım'da Atatürk'ün anılarıyla dolu bir rota 10 Kasım 2023
Erken rezervasyon tatilciler için akıllıca bir seçenek mi? 5 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Dikkat: Anayasa ihlali!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Atatürk 2
Ali Sirmen
Ali Sirmen Hukukun hukuk dışı kullanımı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Dinozorların yok oluşuna Türk akademisyenler çözüm getirdi
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, halkın teşkilatıdır!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Devlet kimdir?
Zeynep Oral
Zeynep Oral Nil Yalter’e alkışlar
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Bu dünyadan çekip giden dostlarım ve kitap fuarları
Ahmet Tan
Ahmet Tan İbiş ile Memiş mahkemeleşmiş...
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Özel liderliğe hasbelkader gelmediyse
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Dış ticaret emekliyor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler