Asıl katil ya da katiller kim?

13 Ocak 2023 Cuma

Vergi artırılarak içkiyle, sigarayla mücadele edilmez! 30 yıl önce Başbakan Turgut Özal “Çikitamuz” ile simgeselleşen dış ticarette, serbestliği getirmeden önce, Türkiye kaçak Amerikan sigarası ve kaçak İskoç viskilerin yarıştığı bir ülkeydi!

Bunlar “Amerikan pazarı” denilen yerlerde yüksek fiyatlara satılırlardı. Sonra ne oldu? Yasal olarak Türkiye’ye girmelerinin önü, hatta fabrikaları açıldı. Tekel özelleştirildi, yabancı şirkete satıldı. Her bakkalda özgürce, ucuza alınır oldular. Devletin bütçesine de vergi olarak, gelir sağlanmadı mı?

***

AKP iktidarı, aklı sıra “sigara ve içki tüketimini” azaltıp halkı bu dertlerden kurtarmak için vergi üzerine, vergi bindiriyor!

Hürriyet gazetesi, internet sitesinde, “sahte içki haberleri” için özel bir sayfa açtı. Toplam olarak 2 bin 232 sahte içki haberi yer alıyordu. Bunlardan 29 Aralık 2022 tarihli haberi şöyleydi:

“İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında yapılan sahte içki imal ve satışına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen 711 operasyonda, 843 şahsa işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, ‘94 şüpheli tutuklandı. 100.5 ton alkollü içki ve 334 ton etil/metil alkol ele geçirildi’ bilgisini aktardı.”

Dikkat! “Litre ya da kilo” değil... 334 TON etil/metil alkol!

***

70’lik rakının fiyatı,

2021 yılı sonunda 180 TL...

2022 yılı başında 249 TL...

2022 yılı ortasında 325 TL...

2023 yılı başında 410 TL...

Bir yıllık zam, yaklaşık yüzde 22.29!

Pes! Pes! Pes! Bu artış AK Saray’ın bütçesine, herhalde önemli katkı yapıyordur!

Türkiye’de alkollü içki satışlarından devlet bütçesine 17.9 milyar liralık vergi geliri sağlanmıştı. 2023 yılıyla birlikte açıklanan enflasyon verilerinin ardından, alkole gelecek ÖTV zam miktarı belli oldu. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 22.29 arttı!

Bu zamlar da “sahte içki üretimi” ile “ölümlerin artmasına” neden oldular. 1 Ocak 2023’te, Sabah gazetesinin “ölüm masasına şok savunma” başlıklı haber, “Terzi atölyesinde sahte içki faciası ölüm zincirine dönüştü” sözleriyle şöyle devam ediyordu:

“5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu. Tutuklanan Resul K.: ‘Ben tahıl aromasını sattım. O sıvı ayak bakımı için kullandığım ayak masaj jelidir!’”

***

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM’de basın toplantısında “2.5 ayda sahte içkiden kaynaklı 98 ölüm yaşandığını ve yılda en az 500 ölüm olduğunu” söylemişti...

Tam kapanma döneminde (ramazan ve bayram bahanesiyle) 18 gün alkollü içki satışının yasaklanması hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında “Geçen hafta sonlarından farkı yok, seyahati bile yasakladık, herkes fedakârlık yapacak. Bu konuda rahatsızlığım yok!” dedi.

***

Hukukçular, “Ortada yazılı genelge bile yok. Çünkü herhangi bir genelgeye yazmış olsalar dava açılır, iptal edilirdi. Sadece İçişleri bakanın ağzından çıktı diye olmaz. Ona ‘emir’ denilir ve tam kanunsuz emirdir. Üstelik karar, Sağlık Bakanlığı’nın değil, İçişleri Bakanlığı’nın!” sözleriyle tepki gösterdiler...

3 Ocak’ta NTV’de “2023 yılıyla birlikte açıklanan enflasyon verilerinin ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zam miktarı belli oldu. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkollü içkide ÖTV tutarı yüzde 22.29 arttı” denildi...

***

Yılbaşı kutlaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin, yılbaşında yoğunlaşan alkol tüketim taleplerini sahte alkol ile karşılamayı planladıkları ve bu maksatla yasadışı yollardan elde ettikleri “metil alkolün” bir kısmını depoladıkları, bir kısmını ise nakledecekleri bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde depo olarak kullanılan alanı takibe alarak, sevkıyat sırasında suçüstü baskın yaptı. İki şüpheli yakalanırken sevkıyat yapılan kamyonette 2 ton, takibi yapılan depoda ise 10 ton (!) metil alkol ele geçirildi.

Toplam 12 ton metil alkolün yanı sıra (100 litre sıvı fenol, 10 litre parafinlight!) pompa, alkol ölçer, 15 adet 100’er litrelik bidon ele geçirildi...

Polis baskını

Ele geçirilen 12 ton metil alkol ile 100 ml şişelerde yaklaşık 18 bin şişe (!) sahte alkol piyasaya sürülecekti! Ele geçirilen etil alkollerin tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Yakalanan H.A. ve Y.T. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildiler...

(Not: Sürecek...)