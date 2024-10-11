‘Alo, sizi soyacağız’

11 Ekim 2024 Cuma

Toplumun iktidarın siyasetinden koptuğunu herkes görüyor. Tayyip Erdoğan’ın, bütün parti aktörleriyle vurgulamak istediği konular toplumun ilgisini çekmiyor. Yeni anayasa arayışları, Filistin ve Lübnan’daki mağduriyetler... Filistin’e destek toplantılarının istenen desteği ve heyecanı yakalamadığı orta yerde. Anayasa konusu sokağın umurunda değil.

Tüm ülke sokak kavgalarına, tacizlere, cinayetlere kilitlenmiş durumda. İktidarı öven medyanın da başka çaresi yok. Ekonomik bunalım ortamında bu tür haberler toplumda güvensizlik yaratıyor, büyük oranda faturası iktidara çıkıyor. İktidarı öven gazeteci tepkili, yakınıyor: “MOBESE kameraları televizyonlara görüntü servis etmek için kurulmadı ki.”

Hırsızlığın suç olmaktan çıktığı, 26 suç kaydı olup elini kolunu sallayarak gezen birinin polis şehit ettiği ülkede hangi kuralı sorgulayabilirsiniz? Bir de bunların hepsinin 22 yıllık sorumlusu AKP iktidarıyken...

Suç işlemenin nasıl organize bir boyuta geldiğini isterseniz örnekler üzerinden gösterelim ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dikkatine de sunalım.

“Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirildi, ben savcıyım” gibi telefon konuşmalarıyla başlayan ve kamuoyunda “Alocular” olarak bilinenler insanları soymaya son sürat devam ediyorlar. Her gün yeni yeni olaylar yaşanıyor. Bu konu hortladığından bu yana kolluk güçleri ve savcılar bu soygunu engelleyemedi. Oysa kimin bu işleri organize ettiği ve yaptığı biliniyor. Bu olayların hangi ilden, o ilin hangi ilçesinden yönetildiğine varana kadar bilgiler bize kadar geliyor. Ama önlenemeyince insan hayret ediyor. “Patates telefon hattı” nasıl elde edilir, bu nasıl önlenemez?

Bu yöntemi yeni duyduk. Diyelim ki eviniz var ve sattınız. Satış işleminizin gerçekleşmesinin ardından hemen “Alocular” devreye giriyor, yine aynı tehdit: Hesaplarınız ele geçirildi. İnsanlar ürküyor, hayret ediyor, korkuyor.

Türkiye’de çalışan bir Kırgızsınız. Belli bir süre sigortalı çalıştınız, Türkçeyi çok iyi düzeyde okuyup yazabiliyorsunuz. Türk yurttaşlığına geçmeye karar verdiniz, başvurularınızı tamamladınız. İşlemler sona yaklaştı, bir adım sonra Türk vatandaşısınız. Sizi arıyorlar: Alo hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirildi.

Daha neler neler...

Türk devletinin bir istihbarat geleneği vardır ve bu konuda güçlüdür. Tersini iddia etmek saflık olur. Ancak anlaşılan suç örgütleri de aynı beceriyi kazanmış durumda. Yurttaşlığa geçmeye hazırlanan kişi, gözleri büyümüş ve şaşkın bir şekilde, “Bunlar beni mi izliyor?” diye soruyor.

“İsrail Türkiye’ye saldıracak” diye yeni korkular yaratmak siyaseten işinize gelebilir. Devlet, yurttaşını gerçek suçlulardan ne zaman koruyacak?