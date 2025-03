İktidarın mevsimi geçti

07 Mart 2025 Cuma

AKP profesyonelleri, AKP’yi savunmak için geçen 20 yılda özel eğitimden geçirilmiş kadrolar zorda. İktidarı öven bir gazete, Para Politika Kurulu’nun son iki toplantısından önce “faizlerin yüzde 10’dan fazla düşürülmesi” gerektiği yönünde manşetler attı. İdeolojik olarak faize karşıtlıkmış gibi düşünmeyin. Çünkü kendi firmaları da devlet bankalarından faizle kredi alıyor. Ama faiz düşükse güzel, yüksekse değil. Çünkü firmalar zombi. Üretimden değil, kamu bankalarından alınan düşük faizle para kazanılıyor. Çark müthiş.

Patronun çıkarı neredeyse onun haberini yapmak üzere çıkarılmış bir yayın organından daha kötü ne olabilir ki... Halkın yararı değil, patronun yararı. Patron hem firma sahibi hem iktidar sahibi değişen bir şey yok.

Örneğin, son iki ayda kabaca enflasyonun toplamı memurlara verilen zam oranını yuttu. Ocakta yüzde 5.03, şubat ayında yüzde 2.27. Enflasyon yüzde 7.3 memur zammı yüzde 6. Memur zarar yazıyor, sarı sendikalar suspus. AKP’nin 20 yıl sonra geldiği ekonomiyi yönetme anlayışının özeti budur. Ama AKP övenlerinin tek derdi var, faiz düşsün, kredi muslukları açılsın...

Bu ortamda Mehmet Şimşek ve ekibi ne kadar dayanır tahmin yapmak zor.

Bir de demokrasi, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ne durumda ona bakalım. Sürekli vurguluyoruz, iktidar bir “Ekrem İmamoğlu korkusu”na tutulmuş durumda. Korku her şeyi yaptırıyor. Kaşını kaldırsa soruşturma açılıyor. Birileri tutturmuş, “1980’lerin sonunda 12 bin sterlini olan herkes Kıbrıs’ta üniversiteye girebiliyordu”... Eeee, suç bunun neresinde?

Ama öyle değil işte. Yapılabilecek her şey yapılıyor ama İmamoğlu’na nereden ne tuttururuz, nasıl engelleriz, sorusuna bir türlü yanıt bulunamıyor. Daha önce diplomaları iptal edilmiş insanların yargıdaki işlemleri de ilerlemiyor. Kararlar iptal edilecekse de edilemiyor. Çünkü İmamoğlu’nun diploması konusunda bir örnek oluşturur diye korkuluyor. Yargı, yargıç, ilgili kurumlar, hepsi baskı altında. Bütün dert, İmamoğlu’nu seçime sokmamak, şimdiden engellemek.

CHP’nin karşılık vermesi, iktidarı iki kat geriyor. Düşünsenize “Terörsüz Türkiye” için her şey hazırlanmış, Erdoğan’ın yeniden seçilme yolunun açılması için her şey iyi gidiyor ama gel gör ki CHP rahat durmuyor. Önseçim yapmaya, İmamoğlu’nu büyük bir katılımla aday göstermeye hazırlanıyor. Aday gösterildikten sonra her şey iki kat zor olacak. Diplomayı iptal etmek, siyasi yasak getirmek... Bir an önce “İşte bakın, diploması yok” derlerse, özellikle önseçimden önce derlerse sorunun kolay çözüleceğini düşünen iktidar sahipleri var.

Yıllardır hem yönetip hem mağduru oynadınız. Şimdi iktidarınızı yenebilecek bir lideri engellemek için her şeyi yapıyorsunuz. Bizden söylemesi, korkunun ecele faydası yok. İktidarın mevsimi geçti. Fazla zorlamak, iktidar sahiplerinin kendilerine de zarar vermeye başlayabilir.