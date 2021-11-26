Memur sendikalarının gözü yargıda

26 Kasım 2021 Cuma

İktidar kızarak, kükreyerek ekonomik sorunları gündemden düşürmeye çalışıyor. Yaklaşan seçim nedeniyle seçmen tercihlerine etki edecek ekonomik gelişmeleri yönlendirmeyi, tabanını memnun etmeyi planlıyor. Bu yüzden 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, 19 yıllık iktidarından sonra “Öğretmenler Meslek Yasası”nı anımsadı. Vaatlerin sonu, bütçede ise kaynağı yok...

Asgari ücretin belirleneceği toplantılar da hükümetin gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret pazarlıklarının bir haftada bitirileceğini söyledi. Bakana göre hafta başında ilk görüşme, hafta sonunda son görüşme yapılacak ve asgari ücretle ilgili işçi sendikalarıyla uzlaşı sağlanacak.

Yerinde durmayan ve sürekli yükselen dolar kuru nedeniyle asgari ücret pazarlığının uzun sürmesi işçinin yararına. Çünkü dolar kuru yükselip yaşam zorlaştıkça işçi temsilcilerinin eli güçlenecek. Görüşmeler kısa sürede, Bakan Bilgin’in dediği gibi sonuçlanırsa doların yükselişinin nerede duracağı bilinmediğinden işçinin kaybı artacak. Asgari ücrette dolar üzerinden kayıp büyüyor. Yapılan son hesaplamalara göre iki ay öncesine göre asgari ücretlinin kaybı 100 dolar. Buradan yola çıkılınca belirlenecek asgari ücretin 4 bin 500 TL’nin altında olmaması gerekiyor. Bu rakamın hükümet tarafından verilmesi ise beklenmiyor.

MAHKEME NE KARAR VERECEK?

İktidarın memur sendikalarıyla 2022 ve 2023 yılları için yaptığı sözleşmenin de bir anlamı kalmadı. Çünkü dolar kurundaki yükseliş, zammı daha maaşlar alınmadan sildi süpürdü. Memurların düzeltme beklentisi ise şu an için görmezden geliniyor. İktidarın önümüzdeki aylarda muhatap olacağı konulardan birisi de bu olabilir.

Memurların maaşları için yapılan pazarlıklar sırasında bir konu yaşanmıştı ki çok sayıda sendikanın tepkisini çekti. Bakan Bilgin’in “Merdiven altı sendikalar” şeklindeki nitelemesi çok sayıda kamu görevlisinin içini burkmuştu. Her türlü yasal zorunluluğu yerine getirerek kurulan sendikaların bu nitelemeye karşı tepkileri sürüyor. Birçok sendika, “iktidar yandaşı” olarak görülen Memur-Sen’in bastırmasıyla sözleşmeye eklenen “Örgütlü bulunulan işkolundaki çalışan sayısının yüzde 1’inden az üyesi olan sendika üyelerine ikramiye verilmez” koşulunu yargıya taşıdı. Bakan Bilgin’in de onayıyla birçok memur sendikası ve konfederasyonun bu maddeyle çökertilmesi planlanıyor. Bu da örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldırıyor.

Konunun takipçilerinden Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, memurlar ve sendikalar arasında ayrım yapan sözleşme maddesinin anayasa ve ILO’ya aykırı olduğunu vurguluyor.

Eğer bu sözleşme maddesi Danıştay’da iptal edilmezse küçük sendikalara üye olan memurlar, üç ayda bir verilen 265 TL’lik ikramiyeden yararlanmak için Memur-Sen üyesi sendikalara geçecek. 9 konfederasyona bağlı 195 sendikanın, yüz binlerce memurun gözü kulağı mahkemede.

Başka bir konu var ki, daha stratejik. 2023 yılının ikinci yarısında o dönem işbaşında olacak hükümet sonraki yılların zammı için memur sendikalarıyla masaya oturacak. Kaygı şöyle: Eğer madde iptal edilmezse muhalif sendikalar çok küçülecek, yandaşlar büyüyecek. En geç Haziran 2023’te yapılacak seçimlerde iktidar değişse bile AKP yandaşı sendikalar, memurlar adına masaya oturacak.

Yani hukuksuzluk AKP iktidarı sonrasını bile kapsayabilir.