Örnek kulüpten sıradan kulübe

28 Şubat 2025 Cuma

Bir zamanlar kazandığı başarılarla Avrupa ve dünya futbolunun olağanüstü kulübü haline gelen, örnek kulüp modeli olarak gösterilen Manchester United bugün geçmişteki performansını mumla arıyor. Sir Alex Ferguson’un menajerliği bıraktığı 2013’ten bu yana Manchester United’ın sportif düşüşü durdurulamıyor. Sportif performanstaki bu gerileme kulübü ekonomik olarak da sıkıntıya sokmuş durumda.

Kulüp bir türlü Avrupa’nın en çok para getiren organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde yer alamıyor; alsa da gruptan çıkamıyor. Geçmişteki parmak ısırtan başarının yerinde yeller esiyor. Haliyle, Şampiyonlar Ligi olmadığında, kulüp parasal olarak sıkıntılı döneme katlanmak durumunda kalıyor. Bu sene devam ettiği Avrupa Ligi’nde şampiyon olsa bile kazanacağı paranın giderlerini karşılayamayacağı da biliniyor. Ama United son bir çabayla buradan yoluna devam edip karabasandan kurtulmak istiyor.

Sahadaki başarısızlık kulübün ekonomisini de vuruyor. United’da ekonomik ve finansal olarak da işler yolunda gitmiyor. Biz ekonomik ve finansal değişime geçmeden önce kısaca kulübün sportif performansındaki değişmeyi, daha doğrusu gerilemeyi inceleyelim. 1986-2013 arası 27 sene görev alan Ferguson, kulübe ekonomik ve sportif olarak tarihin altın dönemini yaşattı. Bu dönemde Ferguson tam 13 Premier Lig şampiyonluğu, 5 FA Cup, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Kıtalararası kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandırdı. Ferguson’dan bu yana kulüp Premier Lig şampiyonluğuna hasret. Bu zaman diliminde United ne UEFA organizasyonlarında ne de FIFA turnuvalarında pek bir varlık gösteremedi. Sadece 2016- 17 sezonunda Avrupa Ligi kupasını müzesine götürebildi.

Manchester United 2024-25 sezonunda Premier Lig’de zirvenin çok gerisinde. Tarihinin en kötü Premier Lig performansı sergilemeye devam eden kulüp sportif anlamda sıradan bir takıma dönüşmüş durumda. Sportif başarı gelmeyince ekonomik ve finansal olarak da kulüp gerilemeye başladı. Şu anda Manchester United’da ekonomik, sportif ve finansal bir düşüş dönemi yaşanıyor. Kulüp altın dönemini geride bırakmış, gerileme dönemine girmiş bulunuyor. Ekonomik detaylara bir sonraki yazımda değineceğim.