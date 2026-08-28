Bazı sözde muhalif partilerin dut yemiş bülbüle döndüğü bir dönemdeyiz. Çerçeve yasayı iktidarla birlikte TBMM’den şipşak geçirip tatile çıktılar.

AKP ve DEM Parti milletvekilleri ise yasanın ne kadar “harika” olduğunu anlatmak için ülkeyi turluyor. DEM Partililer, farklı illerde PKK terör örgütünün mensupları için “şehit” törenleri düzenliyor, meydanlara terör örgütü elebaşısı Öcalan’ın devasa posterlerini asıyor, halka çerçeve yasayı övüyor.

Bunlardan birinde Yüksekova’ya giden DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, ölen PKK üyelerini “Onlar Ortadoğu’nun şehitleri” diye niteleyerek “4 parça Kürdistan”dan söz etti. Doğal olarak bu ifadeler, geçenlerde aynısını dile getiren ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı akla getirdi.

EMPERYALİSTLERİ SORGULAMAK AKILSIZLIKMIŞ

Gün geçmiyor ki emperyalistlerle iktidar ve ortaklarının söylemleri buluşmasın. Bu açıdan bakınca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Afyonkarahisar’da söyledikleri, insana pes dedirtecek türdendi.

Bir otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması’na katıldı Kurtulmuş ve emperyalizmin oyununu bozduklarını iddia ederek şu cümleleri kurdu: “Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada sınırlar cetvellerle çizildi. İnsanları sınırlarla böldüler ama gönüllerini bölemediler. Emperyalizmin ikinci oyun planı devreye girdi. Vekil örgütler vasıtasıyla bölgedeki coğrafyayı daha fazla bölüp parçalamak için terör örgütlerine ciddi şekilde destek verdiler. Akıl, ‘emperyalistler niye bu oyunu oynuyor’ demek değildir. Akıl, onlardan daha büyük bir aklı ortaya koymaktır. Şimdi Türkiye, Allah’ın izniyle Cumhuriyetin ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor.”

Neymiş? Emperyalistlerin niyetini sorgulamayıp AKP+MHP+DEM/Öcalan ittifakına güvenecekmişiz! İlginç gerçekten; çerçeve yasaya HAVET diyen YENİ Parti de AKP’nin oyununu bozduğunu iddia etmişti...

ULUS DEVLETİ YIKIP ÜMMETİ YÜKSELTMEK...

Ne var ki Kurtulmuş konuştukça aslında yapılanın emperyalizmin bölgede kurguladığı planı uygulamak olduğu, kendi sözleriyle ortaya çıktı.

Çünkü dedi ki...

“Bu ülkenin ve hatta bu bölgenin etnik ya da mezhebi anlamda bölünmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız iş, sadece 50 yıllık terör meselesini geride bırakmak değil; ümmetin bölünmüş parçalarını bir araya getirmek, kalpleri ve zihinleri bütünleştirmek ve Allah’ın izniyle güçlü ve büyük Türkiye’yi de bu büyük birleşmenin merkezine oturtturmaktır.”

Türkiye’ye geldiği günden beri “4 parçalı Kürdistan”dan söz eden, “merhametli monarşi”yi pazarlayan, ulus devleti hedefleyen Barrack değilmiş gibi...

Suriye’de Esad’ı deviren operasyonları emperyalizm yürütmemiş gibi...

Besleyip büyüttükleri Colani adlı teröristi Suriye’nin başına kendi kuklası olarak getiren ABD değilmiş gibi...

Mazlum Abdi’yi başına koydukları YPG’yi silahlandırıp büyüten Pentagon değilmiş gibi...

SDG’nin feshedilmiş gibi yapılıp aslında Suriye devlet mekanizmasının içine yerleştirilmesini sağlayan emperyalizm değilmiş gibi...

PKK terör örgütünün sonlandırılıp Öcalan’ın meşrulaştırılması, Ortadoğu’da emperyalizmin kurduğu bu yeni düzenin devamı değilmiş gibi...

İktidarın emperyalizmin oyununu bozduğuna inanılmasını beklemek, herkesi aptal yerine koymaktır.

SİZ HERKESİ APTAL MI SANIRSINIZ!

Bu, baştan sona, emperyalistlerin Türkiye ve Ortadoğu için yüzyılı aşkın bir süredir yaptığı plandır. Ulus devletleri eleştiren Barrack ne demişti? Modern Ortadoğu’daki ulus devletlerin 1916’da İngilizler ve Fransızlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından harita üzerinde yapay olarak çizildiğini savunmuş, “Ortadoğu’da ulus devletler yoktur, kabileler vardır” demişti.

Açıkça söyleyelim: ABD ve İsrail’in istediği şekilde ulus devletler sona erdiriliyor; Ortadoğu, Türkiye hamiliğinde “4 parçalı Kürdistan” için düzenleniyor, Yeni Osmanlıcı politikalar gereği din temelinde “ümmet birliği” güçleniyor deniliyor oysa gerçekte üniter devletler etnik köken ve mezhep temelinde ayrıştırılıyor ve laiklik de yok ediliyor.

Oyun bozmuyor; emperyalist oyunda kendilerine biçilen rolü oynuyorlar!