Önce ABD’nin yetiştirmesi, El Kaide artığı, Hayat Tahrir elŞam (HTŞ), El Nusra ve diğer cihatçı yerel grupları örgütleyen Colani’yi eğittiler, Suriye’deki iç savaşta kafa kesen teröriste açıkça destek verdiler. Esad devrilince Colani, kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etti. O sırada HTŞ hâlâ BM’nin terör listesindeydi.

2013’te ABD’nin terörist ilan ettiği ve başına 10 milyon dolar ödül koyduğu El Nusra’nın eski lideri Colani, ABD, Türkiye ve Batı’nın desteğiyle Suriye Cumhurbaşkanı oldu.

Aylar içinde Suriye’ye yönelik yaptırımların önemli kısmı donduruldu, AB ve ABD, Şam’a heyetler göndermeye başladı, sonra HTŞ’yi de terör örgütleri listesinden çıkardılar.

Colani oldu Ahmed eş-Şara; giydirdiler takım elbiseyi, taktılar bir kravat, oturttular Suriye’nin başına!

TAKIM ELBİSE VE KRAVATLA YARATILAN YANILSAMA!

Ardından takım elbise giyip kravat takan bir diğer terörist Mazlum Abdi oldu!

Amerikalı yetkililerin Suriye’deki iç savaş sırasında kendilerinin kurup eğittiğini, silahlandırıp desteklediğini açıkça söyledikleri silahlı milis gücü YPG’nin lideri, daha düne kadar üzerinde askeri kamuflaj üniformasıyla gezerken, birden Rûdaw adlı medya kuruluşuna takım elbise ve kravatla poz verdi.

Aynı anda Suriye Demokratik Güçleri (SDG), askeri, güvenlik ve idari kurumlarının Şam yönetimine ve ordu yapısına entegrasyon sürecinin tamamlandığını resmen açıkladı.

Kimdir Mazlum Abdi?

Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan, kod adıyla Şahin Cilo olarak anılan bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı kategorideki aranan teröristler listesinde yer alıyor. PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan’ın “manevi oğlum” dediği Abdi, uzun yıllar PKK bünyesinde faaliyet yürüttükten sonra, Suriye İç Savaşı sürecinde PKK terör örgütünün Suriye’deki kolu YPG’yi yönetti.

Amerikalı yetkililerin Suriye’deki iç savaş sırasında kendilerinin kurup eğittiğini, silahlandırıp desteklediğini açıkça söyledikleri silahlı milis gücü YPG, SDG’nin ana gövdesini oluşturdu.

EMPERYALİZMİN YENİ HEGEMONYA KURMA STRATEJİSİ

Son yıllarda Suriye’de ve Türkiye’de olanları izleyen herkesin fark edebileceği gibi, Türkiye’de algıları yönlendirmek amacıyla “Terörsüz Türkiye” adı verilen ama gerçekte PKK açılımı olan bu süreç ile Suriye’deki entegrasyon aynı anda ilerledi.

Anlaşılıyor ki emperyalizm Ortadoğu’daki kirli emelleri için geliştirdiği ulus devletleri yok etme stratejisini farklı terör örgütleri için de uygulamaya soktu.

Plan şu: Ilımlı İslam projesi çökünce artık işlerini radikallerle ve teröristlerle hallediyorlar. Kendilerinin kurup desteklediklediği terör örgütleri şu an için işlevini tamamladığından onları kapatıp sisteme sokuyorlar. Daha açık bir ifadeyle, terör örgütlerini istedikleri gibi kullanmak için devlet yapısının içine bomba gibi yerleştiriyorlar.

‘ÖCALAN’IN STATÜSÜ’ ISRARININ ARDINDAKİ NİYET

Şimdi benzer bir süreç PKK ve Öcalan için de başlatıldı. Takım elbise ve kravat yanılsaması şu an için Öcalan’a uygulanamıyor ama “meşrulaştırma” için bir yol bulundu.

PKK ve DEM Parti çevrelerinin sürekli gündemde tuttuğu “Öcalan’ın statüsü” meselesi buydu. Öcalan’a bu süreçte devlet tarafından görev verilmesine koşut olarak, özel af çıkarılan PKK terör örgütünün kapatılmış gibi yapılarak aslında yeni kurulacak bir parti ile TBMM’ye sokulması...

Terör örgütü elebaşına “koordinatör” unvanı verilerek devlet görevlilerinin yer alacağı bir alt kurula başkanlık yaptırılmasının amacı bu.

Bu planın ardındaki akıl, emperyalist akıldır. İşlevi bitti denilerek yeni bir rol biçilen terör örgütlerinin bir gün yeniden kullanıma sokulmayacağının garantisi yoktur.

ABD ve İsrail, Ortadoğu’yu kendi çıkarları için şekillendirmekten vazgeçti mi ki takım elbiseler ve kravatların artık hiç çıkarılmayacağına inanılıyor?