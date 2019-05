Cumhuriyet bitmez... Sadece bayide biter!

19 Mayıs’ın 100. yılını genel anlamda ortak paydaları çoğaltan bir iklimde kutladık. Samsun’da verilen fotoğraf sonuç olarak buna karşılık geliyordu. Dış tehditler, terör bu ülkenin bütünlüğünü bozamaz. Türkiye’ye zarar verecek en tehlikeli durum, ortak paydalarını yitirmesidir.

AKP iktidarının ilk yıllarında tartışma konularından biri milli bayramların nasıl kutlanacağı idi. 23 Nisan’larda sakal tıraşı olmayı unutmuş çocukların Meclis Başkanlığı koltuğuna oturup siyasi mesaj vermelerine tanık olduk. 29 Ekim’lerde hep bir gerekçe bulunup geleneksel resepsiyonların iptalini, “Zaten bir bahane bulunacaktı” diyecek kadar kanıksamıştık. Atatürk anıtlarına çelenk koymayı yasaklayacak kadar ileri gidilmişti.

19 Mayıs’ların da devlet törenleriyle değil, halk tarafından kutlanması önerilmişti. Bunda, “Halk nasıl olsa yoğun olarak katılmaz. Gelse gelse militan ruhlu dar gruplar gelir, zamanla kutlamalar anlamını yitirir” beklentisi de seziliyordu.

Gelinen noktaya bakın ki, Erdoğan 19 Mayıs’ı Samsun’da çok görkemli kutlamak istiyor, bu görkemli törene Kılıçdaroğlu’nu da davet ediyor...

Bugünleri de gördük!

Mustafa Kemal Atatürk herkesi yanına getirmeye, başlattığı mücadeleleri kazanmaya devam ediyor!

***

19 Mayıs’ın, Cumhuriyetin önemini güzel ortaya koyan durumlardan biri, mazbatası tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir soruya verdiği yanıttı.

Okan Bayülgen pat diye sordu:

- Siz bir proje misiniz?

İmamoğlu, her zamanki sakin üslubuyla karşılık verdi:

“Evet ben bir projeyim. Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim. Trabzon’da 40 haneli köyde, 60 metrekarelik bir evde doğdum... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldum...”

Herkesi eşit yurttaşlar olarak vatandaşlık bağıyla bir devlet çatısı altında buluşturan Cumhuriyet, Ahmet Kaptan’ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yaptı, Patnos Tapu Sicil Müdürlüğü’nden emekli devlet memurunun oğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanı yaptı, Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ı TBMM Başkanı yaptı, Selanik Göçmeni Tahir Ömer Bey’in kızı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Başkanı yaptı.

19 Mayıs’la başlayan “100. yıl”lar, Cumhuriyet bilincini, Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullarda, kimlerle, kime karşı verildiğini daha anlaşılır hale getirecek...

***

Cumhuriyet gazetesi işte bu bilinçle 19 Mayıs’ın 100. yılında 100 sayfa çıktı. İçeriğiyle, konu başlıklarıyla tam bir belgesel niteliğindeki üç bölümden oluşan ek, geçmişin birikimlerini geleceğe taşıyan, saklanması gereken bir eserdi.

Okur da bunun hakkını verdi. Önceki gün çalan telefonlarımızın çoğu gazeteyi bulamayanların sitemiydi. Bir okur kendisine almış, teyzesi Almanya’dan aramış, “Bugünbenim için bir Cumhuriyet al, yazın geldiğimdesenden alırım” demiş. Ne yapacağını soruyordu.

Üç yıl önce “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı” kitabını hazırlarken toplumun bu duygusunu hayal ediyordum. 2023’te Cumhuriyetimiz 100 yaşına girecek. O gün Cumhuriyet köklerinden aldığı güçle yükselmeli...

Cumhuriyet gazetesinin 100. yıl ekine gösterilen ilgi bizi her bakımdan sevindirdi. Cumhuriyet gazetesinin hem kendisini hem Türkiye Cumhuriyeti’ni yeni yüzyıla kimliğini koruyarak taşıma sorumluluğu vardır.

1990’lardan 2000’lere gazete zaman zaman maddi zorluğa girdiğinde sorarlardı:

- Cumhuriyet batıyormuş, doğru mu?

Gülümseyerek şu yanıtı verirdim:

“Evet Cumhuriyet batıyor, pek çok kesimebatıyor!”

Bazen de satıldığı iddia edilirdi, şöyle karşılık verirdim:

“Evet satılıyor, her bayide var, bulamazsanızhaber verin!”

Önceki gün, “Cumhuriyet bitmiş, çevredekihiçbir bayide bulamadık” diyen bir okura o an aklıma geleni söyledim:

“Cumhuriyet bitmez... Bitse bitse bayidebiter... Onu da bir şekilde çözeriz...”

Bize bu cümleyi kurduran okurlara, Cumhuriyet’in tüm emekçilerine ve omuz verenlerine sonsuz teşekkürler...