PayCO operasyonundan neler çıktı
Murat Ağırel
PayCO operasyonundan neler çıktı

10.01.2026 04:00
Güncellenme:
Yasadışı bahis ile ilgili çok yazı yazdığımı biliyorum. Bu konuyu okumaktan sıkılan okurlarımın da farkındayım. Ancak bugün gelinen noktada, hem gündemin merkezinde yer alması hem de toplumun çok geniş bir kesiminin ana sorunlarından biri haline gelmiş olması nedeniyle, bu başlığın üzerine ısrarla gitmeye devam ediyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele birimleri, yasadışı bahisle ilgili özellikle finans ayağına yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

Anlaşılan o ki bu operasyonlar artarak sürecek. Zira bahis baronları, kapanan ya da artık kullanılamaz hale gelen yöntemlerin yerine, hızla yeni seçenekler devreye sokuyor.

Yasadışı sitelerin para akışını sağlayan elektronik ödeme sistemlerine yönelik operasyonlardan biri de PayCO adlı kuruluşa yapıldı. Şirketin sahibi Ozan Bingöl...

Hemen araya gireyim. İsmi ilk duyduğumda, değerli dostum ekonomist Ozan Bingöl mü diye düşündüm ve kendisini aradım. Ancak o olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra Ozan Bingöl’ün, CHP milletvekili Tekin Bingöl’ün yeğeni olduğu bilgisine ulaştım. Tekin Bingöl’ü aradım; kendisi de yeğeninin bu şirketin sahibi olduğunu sonradan öğrendiğini ve süreci herkes gibi takip ettiğini ifade etti.

PayCO ile ilgili sulh ceza mahkemesi kararında dikkat çekici bir ihbar yer alıyor. İhbar içeriğinde; Sipay, Ozan, PayCO, Papel, PayBull ve Vepara gibi ödeme kuruluşlarının gerçek faydalanıcılarının aynı olduğu, birbirini besleyen bir yapı oluşturulduğu ve bu yapının özellikle yasadışı bahis başta olmak üzere çeşitli suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı belirtiliyor.

Ayrıca bağlantılı birçok ismin yurtdışında, aynı adreslerde şirketler kurduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda PayCO hakkında çalışma yapıldığı ve bağlantılı kişilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına tedbir konulduğu anlaşılıyor.

Sipay ile ilgili de bir gelişme yaşanmış, iptal kararı gündeme gelmiş ancak daha sonra bu karar kaldırılmıştı. Sipay ile ilgili detayları ayrıca yazacağım.

Bu ödeme sistemleri içinde kuşkusuz en büyük yapılar PayFix ve Papara idi. Her ikisi hakkında da iddianameler düzenlendi. PayFix’in sahibi Erkan Kork, tutuklu olarak yargılanıyor. Dosyanın ek klasörlerini inceledim. Baştan sona çelişkili ve gerçeğe aykırı beyanlar dikkat çekiyor.

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmaları ise son derece çarpıcı.

Bahis baronu Mustafa Egemen Şener ve Veysel Şahin ile yapılan yazışmalar açıkça dosyada yer alıyor. Üstelik sadece yasadışı bahis finansmanı değil, bizzat yasadışı bahis sitesinin sahibi olduğuna dair bilgiler de ek evraklarda bulunuyor.

Erkan Kork, ifadesinde PayFix’i Ramazan Başak isimli kişiden satın aldığını söylüyor. İsmi aratıldığında MASAK eski başkanıyla karıştırılabiliyor; ancak söz konusu kişi AKP Şanlıurfa eski milletvekili Ramazan Başak.

Kendisiyle görüştüm. PayFix’in kendi dönemlerinde yalnızca fatura ödeme işlemleri için lisansa sahip olduğunu, herhangi bir faaliyet yürütülmediğini ve daha sonra Hamza Kork isimli kişiye satıldığını ifade etti. Lisansın sonradan genişletildiğini düşündüğünü, bu konuda ne savcılık ne de başka bir makam tarafından kendisine soru yöneltilmediğini belirtti.

Dosyada ayrıca Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Erkan Kork arasında geçen WhatsApp yazışmaları da bulunuyor.

Yazışmalarda bir yasadışı bahis sitesi kurma planları, örnek siteler üzerinden yapılan değerlendirmeler yer alıyor. Bazı mesajlarda Ömer Sarıgül’ün babasının yanında olduğu ve selam ilettiği ifadeler dikkat çekiyor. Son mesajda ise Erkan Kork’un, “Ben seninle yürümek istiyordum ancak anladığım kadarıyla sen tek başına devam etmek istiyorsun. Bugün karar vermezsen bu görüşmeyi bitiririm” dediği görülüyor.

Mustafa Sarıgül’ü aradım. Erkan Kork’u, daha önce Kanal 7, TGRT ve Star TV’de yaptığı Ramazan programları ve organizasyonlar nedeniyle tanıdığını, birkaç kez bir araya geldiklerini ve Ömer’i de kendisinin tanıştırdığını ifade etti.

Ömer Sarıgül ile de görüştüm. O dönem 19 yaşında olduğunu, başta yüzeysel bir ilgi duyduğunu ancak kandırılmaya çalışıldığını fark ettiğini, ailesinin ve büyüklerinin uyarılarıyla bu işten tamamen uzaklaştığını, sonrasında da bir daha görüşmediklerini söyledi.

Elbette takibi sürdüreceğim. Benim işim iddiaları tüm yönleriyle gerçeğe ulaştırmak.

Öyle ki geçen günlerde Onlar TV’de yayınlanan DOYSA programında, Ekol TV ile ilgili öğrendiklerimi anlattım. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın daha sonra Çağlayan Adliyesi’ne devredildiği, Mübariz Mansimov ve Emrah Doğru’nun da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında soruşturma başlatıldığı medyaya yansıdı. Kanalın Veysel Şahin ile bağlantılı olduğu iddiaları da dosyada yer alıyor.

Sözcü TV’den ayrılan isimleri Ekol TV’ye davet eden, kanal adına görüşmeler yapan ve haber gönderen kişinin de Veysel Şahin olduğu belirtiliyor. Ekran yüzü olması için teklif götürülen kişiler hayatta ve konuşabilir durumda. Ayrıca kamuoyunda “ünlülerin doktoru” olarak bilinen, Veysel Şahin ve ailesiyle sürekli birlikte hareket eden, adeta aile asistanı gibi çalışan kişinin de ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Kayda geçsin diye yazıyorum.

Bu yazılanların hiçbiri kişisel bir hesaplaşmanın, siyasi bir niyetin ya da magazinsel bir merakın ürünü değildir. Yasadışı bahis; yalnızca bir suç değil, toplumun ahlakını, ekonomisini ve gençliğini hedef alan organize bir tehdittir. Para trafiğinin izini sürmeden, finansal ağları çözmeden ve bu ağların arkasındaki isimleri ortaya çıkarmadan bu karanlık yapı ile mücadele etmek mümkün değildir.

Ben de tam olarak bunu yapıyorum: Gördüğümü, duyduğumu ve belgeye yansıyanı kayda geçiriyorum. Takdir ya da tepki değil, sadece gerçeğin kendisi umurumda.

