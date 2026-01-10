Başlıktan da anlayacağınız üzere, iktidarları adına dün yapılan sonuç açıklamaya göre, emekliler için önerilecek en düşük aylığın 20 bin lira olacağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan doğrudan yapılmış bir açıklama henüz yok. CHP emekliler adına Meclis’te sürdürecekleri çalışmaların, eylemlerin durdurulmaycağını, direneceklerini bildirdi.

Meclis içinden ve dışından siyaset, bilim insanları ve uzmanlar adına yapılan açıklamalar, kulis bilgilerinin ardı arkası gelmiyor.

Kabaca özetlemeye çalışırsak Saray cephesinin çok istediği yasal değişiklikler, çoğunluk elde etmeye dönük çabalarında sıkı pazarlıklar, trasferler de içlerinde kimi artışlar sağlanabilse de istenen amaca ulaşabilmeden uzakta bir tablo söz konusu. Yürütülmekte olunan günün stratejisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamalı bakanlar aracılığı ile günün kararlarının savunulması çerçevesinin dışına çıkılmaması stratejisi ile yürümüş oluyor.

Saray ittifakının çevresinden yapılan açıklamalar yorumların içerikleri üzerinden bile sürdürülmekte olan, olasılıklar üzerinden “Şöyle olursa böyle...” anlamında akışlar içinde, zamanla akışlarla değişmesi olası koşulların bütünlüğü içinde zaman kazanılması yolundan dönüş gündeme getirilmiyor. Öncelikle de seçimlerden çok başarılı çıkmış, şimdi topunun birden en uzun soluklu yargılanmalar içinde kazanılmış haklarından vazgeçmek zorunda kalmaları, başarısız olmaları yolunda, hak-hukuk-adalet ayaklar altına alnmış olarak sürdürülebilecek operasyonlardan vazgeçilmemesi Saray ittifakı siyasetinden dönülmemesi yolunda yürünüyor.

***

Artık tek tek örnek vermenin, saymanın hiçbir anlamı kalmadı. Sadece ülkemizde duymak istemeyenleri yok sayarsak Saray ittifakı cephesinin sorumlu her kademesinden görevlilerin de ezbere bildikleri gerçekleri, yok sayılan ulusal ile uluslararası hukukun, insan hakları ihlalleri üzerinden işlenmiş, inatla vazgeçilmemiş suçları bir bir saymanın çok da fazla bir anlamı yok. Her gün “Ben yaparsam olur” anlamına gelen hak hukuk ihlallerinin, işlenen suçların yenilerinin açığa çıkmasının örnekleriyle yüz yüze kalınıyor.

Ankara’nın yasadışı hukuk suçlarının arkası kesilmemiş, hiçbirinin bedeli ödetilmemiş ünlü yandaş eski belediye başkanının, ailesi ile birlikte işlenmiş yeni suçlarından örnekler İzmir’e kadar bile sıçramış oluyor. İçten çürümenin boyutları üzerinden bugünlük bu kadar diyelim.

Dünya çapında yaşananlarla bağlantılı ülkemize uzanan paylardan kimi sıcak gelişmeleri de görmezlikten gelmeyelim. Kuşkusuz “Dostum Trump” bağlantılı bize de bulaşan gelişmelerin, sorunlarına nokta konabilmesi olanaksız. En çok haklı, insancıl duruşlarıyla söz söyleyemeyeceğimiz Suriye toprakları içinde yaşatılan iç çatışmaların son oyunları üzerinden yürekler ağızlarda.

Filistinlilerin sonuçta hep kaybettikleri canları yakılan senaryoların son sıcak savaşlarında da tuzaklar, oyunlardan da hep sonrasında kazık yiye yiye gerçekleri görmüş oluyoruz. İran toprakları içindeki sıcak çatışmalarda ise senaryolar üzerinden bile bilgi alışverişlerimiz, dış kaynaklı bilgilendirmeler üzerinden oluyor. Dünya çapında oynanmakta olan büyük dipten, paylaşım kavgalarında, günler boyunca teknoloji ile bizlere de ulaşmakta olan bilgileri aklımızın erdiğince kavrama çabası içindeyiz.