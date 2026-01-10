Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saray’a Göre Müessif Hadise Nedir?
Işık Kansu
Saray'a Göre Müessif Hadise Nedir?

10.01.2026 04:00
Saray’a göre, Venezüella’da bir şeyler yaşanıyor ama kim kime ne yapmış belli değil. İfade şu: “Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye’yle yakın dostluk ilişkisi olan ülkede müessif hadise yaşanıyor.”

Müessif hadisenin ne olduğunu nasılsa herkes bildiği için, Saray’ın ayrıca söz söylemesine gerek yok. Çünkü, yine Saray’ın ifadesine göre, “Omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye’ye bağlamış 100 milyonların mesuliyeti var. Sırtımızda yumurta küfesi var”.

O yumurta küfesindekiler aşağı yukarı biliniyor.

Devekuşu yumurtası var: Adına Büyük Ortadoğu Projesi diyoruz. ABD eski başkanlarından Bush’un sayesinde eş başkanlığı bizim üstümüzde.

Guguk kuşu yumurtası var: 1 Mart tezkeresinin reddi ile kısmen bir başarısızlık yaşansa da ABD’nin işgali sonrası parçalanan Irak’ın kuzeyinde bir manda devletçik ortaya çıktı.

Kuzgun yumurtası var: Trump’ın söylemiyle “Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu ve ben birlikte devirdik” dediği Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye paramparça oldu, yakın zamana değin ABD’nin ve tüm dünyanın terörist dediği Şara şu anda orada devlet başkanıymış gibi yapıyor. Ülkenin kuzey kısmında da PKK’nin yavru örgütleri Amerika’nın petrol bekçiliği adına Türkiye’yi tehdit ediyor.

Akbaba yumurtası var: Trump’ın Bibi’si (Binyamin Netanyahu’ya böyle sesleniyor), bölge ve Akdeniz egemenliği uğruna 70 bine yakın Filistinli’yi katletti, katletmeye de devam ediyor.

Martı yumurtası var: Ege’deki küçük büyük kimi adacıklara Yunanistan yerleşiyor.

Karabatak yumurtası var: Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olarak Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalar imzalanıyor.

Şahin yumurtası var: Yabancı ülkelerin insansız hava araçları Türkiye’nin göbeğindeki illere, ilçelere düşüveriyor.

Trump’ın Venezüella’daki korsanlığını görmezden gelen küfe, işte bu küfe.

Aman düşmesin, nadide yumurtalar kırılıp da Venezüella’daki gibi müessif hadiselere yol açmasın.

TARİHİN CİLVESİ 

Tarihin cilvesine bakın ki ABD Başkanı Trump’ın Venezüella’nın egemenliğini ve bağımsızlığını hiçe saydığı eyleme Avrupa’nın “demokratik” ülkelerinden yalnızca İspanya yüksek sesle karşı çıktı.

İspanya’nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Maduro rejimini onaylamamasına karşın, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı ve bölgeyi belirsizlik ve çatışma ufkuna doğru iten müdahalesini de tanımadıklarını belirtti. Herkesi Birleşmiş Milletler Şartı’na saygı göstermeye çağırdı.

Tarihin cilvesi şurada:

Güney Amerika’nın bağımsızlık simgesi Bolivar, Venezüella’yı 19. yüzyılda İspanya’nın sömürgesi olmaktan kurtarmıştı.

Geçmişinde sömürgecilik yatan İspanya; hak hukuk, kural tanımaz şımarık bir işadamının küresel şirketler adına doğal kaynaklarını sömürmek için Venezüella’nın içişlerine karışmasına karşı çıkarken başta Avrupa olmak üzere dünyada neredeyse tıs yok.

Bunlara, ne yazık ki bağımsızlık savaşı ve devrimi yapmış Türkiye de dahil.

SURİYE DERSİ 

Suriye’de Şam yönetimi ile SDG’nin birbirini yemesi, Türkiye’deki iktidarın ısrarla sürdürdüğü bağımlı ve din temelli dış politikasının çöktüğünü gösterdi.

Dahası, “ulus devlet”in ne denli önemli bir olgu olduğu; bölge için tersini savunan ABD sömürge valisi Tom Barrack’ın savlarının da temelden çürüdüğü somut biçimde kanıtlandı.

