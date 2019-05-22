Sistem değişinceye kadar Bakan değişir!

AKP’nin yedinci Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimdeki on beşinci değişikliği açıkladı. Selçuk, AKP döneminin ilk altı bakanından farklı olarak eğitim kökenli olduğu için kamuoyu ona büyük kredi açtı. 10 Temmuz 2018’de bakanlık koltuğuna oturan Selçuk’un tek başına bir şey yapamayacağı aşikârdı. Eğer ciddi ve sonuç verici adımlar atmak istiyorsa, bunu eğitimin bütün bileşenleriyle birlikte yapması uygun olurdu.

Yapmadı...

Açıkladığı son lise modelinden anlıyoruz ki;

Bakanlık içindeki ve çevresindeki bir grupla birlikte, kapalı kapılar ardında hazırlanan çalışma yeni bir reform olarak sunuldu.

Buna göre; liselerde ortak ders sayısı azaltılıyor, fizik, kimya, biyoloji dersleri birleştiriliyor, kariyer dersleri geliyor, 12. sınıfta tamamen üniversiteye hazırlık öne çıkartılıyor.

Biz de hemen Anadolu diliyle, “Hamama gider kurna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez” mantığıyla bakmak istemiyoruz, ama her şeyden önce hazırlanış şekli bize, “Bu da öncekiler gibi” dedirtiyor.

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Yeni modelin içeriğine bakınca ise görünen şu:

Örneğin Ankara’da bir kilometre yarıçapındaki alandaki okullarda dört ayrı Türkiye var. Eğitim olanaklarından öğretmen yelpazesine, öğrencilerin aile yapısından okulun türüne kadar özellikler sıralandığında dört sayısı artabilir de...

Öncelikle eğitimde fırsat eşitliğini getirmeden, eğitimcilerin üzerinde birleştiği bilimsel eğitim zeminini oturtmadan atılım yapmak olanaksız. Bunu yapmadan getirilecek modeller eski gömleğin üzerine yenisini giyip, “değişim yaptık” demeye benziyor.

Her yıl en az 10 yeni mesleğin ortaya çıktığı bir dünyada hâlâ eğitimin temellerini oturtamamış olmak, ülkemizin geleceği açısından çok acı. Selçuk’un açıklamaları için, “En azından bir yerden başlandı” denebilir mi, diye bakıyoruz... Bunu söylemek de çok zor. Selçuk, lise değişimini ilkokulun ve ortaokulun izleyeceğini söylüyor. Hızını alamayıp 2024’e kadar üniversite sınavlarının da değişeceğini açıklıyor.

Yıl 2019... Hedef 2024...

Bugüne kadar AKP’nin Milli Eğitim Bakanlarının ortalama iki buçuk yılda bir değiştiği dikkate alınırsa, üniversite sınav sisteminden önce bakan değişir!

Abbas Güçlü’nün yazısından öğreniyoruz ki, sınav sistemi değişiminden YÖK’ün haberi yok, yeni oluşturulan yüksek kurulun haberi yok!

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Uluslararası kuruluşların araştırmaları gösteriyor ki, eğitim sistemimiz geriliyor. 10 yıl önce dünyada ilk 100’e giren üniversitemiz varken şimdi 500’de yokuz. Bu rakam en azından yerimizde saydığımızı, pek çok ülkenin bizden daha hızlı ilerlediğini gösteriyor.

Klasik bir karşılaştırmadır; Batı’da öğrenciye nasıl düşünmesi gerektiği öğretilir, Doğu’da ne düşünmesi gerektiği... Biz bu haldeyiz...

Karşılaştırmalı bir araştırmaya göre, bizim öğrencilerimiz bir cümlede 7 kelime anlıyor, İngiliz öğrenci ise 13 kelime.

İyi bir eğitim alınca Aziz Sancarlar yetişebildiyse, demek ki sorun eğitim sisteminde.

Selçuk’a çağrımız şu:

Hasan Ali Yücel’in bir sözü var... Diyor ki; eğitimde bir kişinin atacağı dev adımlarla değil, binlerce kişinin atacağı küçük adımlarla ilerleyeceğiz...

Gelin, önce eğitimin taraflarına danışın!