Cumhuriyet Gazetesi Logo
Soğuk denizlere çıkış!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Soğuk denizlere çıkış!

27.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Grönland, Trump’ın ileri geri, yer yer magazin konusu olan çıkışlarından çok daha öte bir anlam ifade ediyor.

Yıllarca kuzeyimizdeki ülkelerin hedeflerine ilişkin şu başlığı kullandık:

Sıcak denizlere iniş!

Özellikle Rusya ve Almanya’nın bu konudaki stratejileri aşikârdı. Almanya, 1980’lerin sonunda Balkanlar parçalanırken Hırvatistan’ı yanına çekip Adriyatik üzerinden sıcak denizlere inme planı yaptı.

Rusya’nın İstanbul ve Çanakkale boğazlarına ilişkin yüzyılları aşan planı var. Ana hedef açık:

Akdeniz’e, yani sıcak sulara inmek!

Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi’yle kurduğu ilişkilerden Suriye’nin Lazkiye limanına attığı demire kadar bu uğurda pek çok kapıyı zorladı.

Sıcak denizlere inmek elbet yazın rahatça suya girip yüzmek için değil, deniz ticaretinin ana hatlarında olmak için.

***

Grönland ile birlikte 21. yüzyılın belki de en büyük çekişme sahası gündeme geldi.

20. yüzyılın ana konularından biri olan deniz yollarının kullanımı ve kontrolü 21. yüzyılda da önemli bir strateji. Ancak sadece sıcak denizlerde değil, soğuk denizlere yayılan bir büyük rekabet sahasından söz ediyoruz.

Öncelikle şunu vurgulayalım; bu konuda en kapsamlı ve güvenilir bilgi kaynaklarının başında “Mavi Vatan” tanımının yaratıcısı Cem Gürdeniz geliyor. Gürdeniz, İkinci Dünya Savaşı sonrası adım adım ABD egemenliğinde şekillenen deniz yolu haritasının değişmekte olduğunu vurguluyor.

İşte Grönland bu tartışmanın en “soğuk” yerine oturdu.

Grönland Kuzey Buz Denizi, bir başka adıyla Arktik Okyanusu’nun en önemli parçası. Arktik, Akdeniz’in beş katı.

Büyük bölümü buzullarla kaplı Arktik Okyanusu bugün için deniz ulaşımına çok elverişli değil. Ancak Grönland ve çevresinde yılda 70 bin kilometrekarelik buzul çözülüyor. Bu gidişle 2040’ta Arktik, yılın dört mevsimi deniz ulaşımına açılacak.

Şu anda Arktik’in hâkimiyeti yüzde 65 oranında Rusya’nın. ABD’nin mevcut payı yüzde 3. Yanlış okumadınız, yazıyla yüzde üç. ABD, Grönland’ı alabilirse bu oran yüzde 15’e çıkacak.

Rusya bugün de 11 gemilik buz kırma filosuyla bu alanda tartışmasız dünya birincisi.

Bir başka açıdan bakınca dünyadaki bilinen 44 nadir toprak elementinin 25’i Grönland’da var. Dünyanın en büyük adası Grönland’ın kıyı uzunluğu 42 bin kilometre.

ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1951’de Danimarka ile güvenlik anlaşması yapmış, o dönemin Sovyetler Birliği tehlikesine karşı Grönland’ı Danimarka adına korumayı taahhüt etmişti.

Şimdi işler değişti!

***

Yazının başlığı naçizane bizim yapmaya çalıştığımız bir tanımlama. Artık sıcak denizlere inmek kadar soğuk denizlere çıkmak da büyük bir strateji.

Konu suyollarından açılmışken vurgulayalım:

Dünyada Cebelitarık’tan Bering Boğazı’na kadar 7 büyük suyolu var. Bunların tümünde iki yaka farklı ülkelere ait. Sadece İstanbul ve Çanakkale boğazlarında iki yaka aynı ülkeye, Türkiye’ye ait. Lozan görüşmeleri iki nedenle kesintiye uğramıştı:

1-Kapitülasyonlar.

2-İstanbul ve boğazlar.

Mustafa Kemal Atatürk ikisinde de geri adım atmadı. Adım adım boğazlarda tam hâkimiyet sağlandı. Bu da 1936’da Montrö ile oldu. Kurtuluş Savaşı, Montrö ile noktalandı.

Montrö bugün en az 20. yüzyıldaki kadar güncel. Rusya-Ukrayna savaşında olabildiğince tarafsız kalmamızı sağlayan dayanak Montrö olmuştu.

Atatürk’ü 21. yüzyılda da güncel kılanların başında bu ileri görüşlülüğü geliyor!

İlgili Konular: #Rusya #ABD #Trump #Grönland #kapitülasyon

Yazarın Son Yazıları

Soğuk denizlere çıkış!

Grönland, Trump’ın ileri geri, yer yer magazin konusu olan çıkışlarından çok daha öte bir anlam ifade ediyor.

Devamını Oku
27.01.2026
Korkak bin kez... Cesur bir kez ölür!

Başlık Uğur Mumcu’nun yeri geldikçe kullandığı, bir bakıma “yaşam felsefesi” edindiği tanımlamalardan biri!

Devamını Oku
24.01.2026
Dünden geleceğe Suriye!

Suriye’de SDG ile Şam, daha önce yapmış olduğu anlaşmadan sonra bir anlaşma daha yaptı!

Devamını Oku
22.01.2026
Zeydan Karalar’ın kardeşleri!

27 Ocak Adana’da “özgürlük” beklentisinin miladı olmuş.

Devamını Oku
21.01.2026
Oyun yeniden kuruluyor!

18 Ocak Pazar Suriye’deki dalgalanmalar açısından yeni bir milat oldu.

Devamını Oku
20.01.2026
İmamoğlu, kazanacağı erken fark edilince tutuklandı!

İkti-dardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucularından, partide, Meclis’te, hükümette sorumluluklar almış Bülent Arınç’ın 13 Ocak’ta Sözcü TV’ye verdiği röportaj, 4-5 manşet barındıracak kadar doluydu.

Devamını Oku
17.01.2026
Yavaş’a saldırının suyu çıktı!

Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz: Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Devamını Oku
15.01.2026
ABD Trump’la aslına dönüyor!

Her sabah güne iki soruya yanıt arayarak başlıyoruz...

Devamını Oku
14.01.2026
İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi.

Devamını Oku
13.01.2026
Adana’dan Silivri’ye!

Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Devamını Oku
10.01.2026
AKP transfer-fer arıyor!

AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Devamını Oku
08.01.2026
Kontrolsüz güç, güç değildir!

Başlık klasikleşmiş bir anlatım.

Devamını Oku
07.01.2026
Dünya söyleniyor, Trump eğleniyor!

ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu eşiyle birlikte New York’a kaldırması, dağa kaldırmaktan daha kaba bir operasyon!

Devamını Oku
06.01.2026
İran’da çarşı karıştı!

Yeri geldikçe vurguluyoruz, Türkiye dünya ile komşu!

Devamını Oku
03.01.2026
2026: Çoktan seçmeli!

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz!

Devamını Oku
01.01.2026
2025’te yitenler!

2025’in son gününde, geçen 365 güne bakınca hayıflanmadan edemiyoruz...

Devamını Oku
31.12.2025
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!

Yılın son pazartesi gündemini tahmin etmek zor değildi.

Devamını Oku
30.12.2025
Çöp bidonu sofra olmuşsa...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 9 Aralık’ta TBMM’de mülakat eleştirileri yöneltip “Utanmıyor musunuz” sorusuna AKP’li mevkidaşının yanıtı şu olmuştu...

Devamını Oku
27.12.2025
Kevgir kubbe!

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammet Ali el Haddad’ın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten sonra ülkesine dönerken uçağının düşmesi sonucu heyetiyle birlikte ölümü, pek çok soru işaretinin doğumuna neden oldu.

Devamını Oku
25.12.2025
Kırılma-karılma süreci!

2025, 2026’ya hayli karışık, yeniden biçimlenmelere açık, seçenekleri bol bir siyasal gündem devrediyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Gündeme uyuşturucu verdiler!

Toplumda ciddi sarsıntı yaratan operasyonlar için sık kullanılan cümlelerden biri şudur: Zamanlama manidar!

Devamını Oku
23.12.2025
Utanmazlar!

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı.

Devamını Oku
20.12.2025
Taht oyunları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor!

Devamını Oku
18.12.2025
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Suriye’nin bir yılı!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 8 Aralık 2024’te Şara ve beraberindekiler Halep’ten çıktıkları engelsiz yolculukla Şam’a vardılar. Havaya sıktıkları zafer kurşunları Esad güçlerine sıktıklarından çok daha fazlaydı.

Devamını Oku
09.12.2025
Mr. Tom Barrack... Bu üslubu bırak!

Sayın Büyükelçi, göreve geldiğiniz günden beri Türkiye ve bölge üzerine tezler ortaya atıp geçmişten geleceğe aklınıza geleni söylüyorsunuz.

Devamını Oku
06.12.2025
İktidar, halkın İMF’si oldu!

Dün sabah saat 10.00’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte art arda buna paralel haberler döküldü:

Devamını Oku
04.12.2025
Tarım ‘şap’a otururken!

Uzunca bir süredir tarımdan gelen olumsuz haberler zincirine sonunda iktidarın TÜİK’İ de katıldı.

Devamını Oku
03.12.2025
Papanın ziyareti!

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti sona erdi, tartışmaları devam ediyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Yeni siyasal yelpaze ve CHP!

CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı...

Devamını Oku
29.11.2025
İtirafname!

İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Devamını Oku
27.11.2025
Parçalar birleşmiyor!

Uzun süre tartışıldıktan sonra ansızın gerçekleşen İmralı görüşmesinin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dün vurgulamıştık.

Devamını Oku
26.11.2025
Süreç yeni başlıyor!

Kritik haftalardan bir hafta daha başladı.

Devamını Oku
25.11.2025
CHP milleti dinledi...

Son birkaç gündür uzun süredir konuşamadığımız, Anadolu’nun pek çok yerinden eski-meyen dostların sesini duyduk.

Devamını Oku
22.11.2025
İşi İmralı’ya sürdüler!

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” diye bilinen komisyonun tam adı şöyle...

Devamını Oku
20.11.2025
Erdoğan’la Bahçeli’nin Öcalan sorunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşması bir süredir kulislerde dalgalanan pek çok olasılığın doğruluk payını arttırdı.

Devamını Oku
19.11.2025