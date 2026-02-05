Nasrettin Hoca’nın borçlarını ödemek için alacaklısına önerdiği formül malum...

Alacaklı sürekli kapıyı aşındırınca, “müjde” demiş hoca, “Tez zamanda borcumu ödeyeceğim.”

Alacaklı, peş peşe soruları sıralamış:

- Sahi mi? Ne zaman? Nasıl?

Hoca tane tane anlatmaya başlamış: “Evin önüne çalı ektim... Çalılar büyüyecek... İthal gübre dökeceğim, İran füzesi gibi yükselecek... Koyun sürüleri geçerken yünleri çalıya takılacak... Memlekette koyun mu yok, sürüsüne bereket... Hanım bu yünleri toplayacak... Bir güzel yıkayıp eğirecek... Yerli ve milli bir dokuma yapacak... Bizdeki dokuma fabrikaları Mısır’a gittiği için hanımın dokumalarına talep patlayacak... Borsa üzerinden halka açılacağız...”

Alacaklı araya girmiş:

- Eee...

Hoca kızar gibi yapmış:

“Ne eesi... İşte sana olan borcumu ödeme takvimi... Mehmet Şimşek bile bu kadar inandırıcı takvim yapamaz...”

Adam başlamış gülmeye!

Hoca taşı gediğine koymuş:

“Gördün peşin parayı, gülersin tabii...”

***

Doğrusu biz de AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Gabar petrolünden gelecek parayı emeklilere vereceğini kendi ağzından, tane tane dinleyince emekli zammı peşin almış kadar sevindik, bir hoş olduk!

Tarihsel bir siyasal belge niteliği taşıması bakımından Akbaşoğlu’nun emekliye verdiği Gabar müjdesini hiç dokunmadan aynen aktaralım:

“Özellikle milli ve yerli enerji hamlemizde 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz paranın şu an terörden temizlediğimiz Gabar’da 80 bin varilin üzerinde günlük gravitesi yüksek petrol arzıyla ve doğalgaz 710 milyar metreküp doğalgazımızın hanelerimize ulaşmasıyla ve hakikaten bu konudaki kaynakların ortaya çıkmasıyla burada dışarıya gidecek bütün o meblağının bütçenin devletimizin cebinde kalarak başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak bunları onlara ulaştırıcı bir misyonu, bir fonksiyonu da icra edeceğiz. Bu noktada da kesinlikle durumlarının daha iyileşmesi, başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerinin refah seviyesini arttırıcı, alım gücünü arttırıcı bir politika ortaya koymanın çabası içerisindeyiz.”

Nasıl?

Bir refah müjdesi bu kadar güzel ifade edilebilir!

Gabar’da petrol bulunması, günde binlerce varil petrol çıkarılması elbette hepimizi mutlu eder. İlk sondajın 1930’larda yapıldığı Gabar bölgesinde yeni teknolojilerin de kullanılmasıyla birlikte üretim arttı.

Sonuçta ülke kaynakları hepimizin.

Ancak küçük bir sorun var; paylaşım dengesiz!

Bütün mesele de bu zaten.

Siyasetin bir başka tarifi de şudur:

Ekonominin bölüşümü!

Bir ülkenin bütçeside her şeye para vardır; sorun, önceliklerin sıralamasıyla ilgilidir. Önceliği kâr garantili özel şirketlere verirseniz bugünkü bütçeyi yaparsınız, önceliği geniş toplumsal kesimlere verirseniz bir başka bütçe ortaya çıkar.

Emeklilerin ekonominin toplam büyüklüğünden aldığı pay 2000’lerin başında yüzde 5’in üzerindeydi, şimdi yüzde 4’ün altında!

Akbaşoğlu Gabar petrolü kadar iktidar müteahhitlerinin “gabaran” kârlarına baksa her şeyi görecek!

Kaderin cilvesine bakın ki Akbaşoğlu’nun gabardığı saatlerde TÜİK bile aylık enflasyonun yüzde 5’e yaklaştığını açıklıyordu. Bu oran pek çok Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonundan yüksek!

Emekliye verilen maaş zammının neredeyse yarısı bir ayda eridi! Üstelik gıda ürünleri aylık enflasyonu iki haneli!

***

Sayın Akbaşoğlu,

Gabar’la göğsümüz gabardı diyorsunuz ama emeklinin öfkesi gabardı!

En yeni örnek Burdur’da meydana çıkan emeklilerin feryadı. CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, “Emekli kendi durumunu kendisi ifade etsin” demiş, meydana mikrofon koymuş!

Gabar’dan belki duyulmuyordur, sokağa kulak verin!

X, Y, Z kuşağı derken E kuşağı geliyor!

Emekli kuşağı!