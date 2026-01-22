Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünden geleceğe Suriye!
Mustafa Balbay
Dünden geleceğe Suriye!

22.01.2026 04:00
Güncellenme:
Suriye’de SDG ile Şam, daha önce yapmış olduğu anlaşmadan sonra bir anlaşma daha yaptı!

Şara, Abdi’ye dedi ki:

“Anlaşma anlaşması yapalım.”

Abdi de yanıt verdi:

“Tamam, bence de daha önce anlaştığımız konularda anlaşma metni yazıp imzalayalım!”

Konunun elbet mizah kaldıracak bir yanı yok ama gelinen nokta kapkara bir mizah!

Zira kara mizahı tamamlayan da ABD!

Yıllardır büyüttüğü, beslediği, silahlandırdığı bir güce şimdi diyor ki:

“Ben seni IŞİD’le savaşman için destekledim. Şimdi IŞİD’i evirdik çevirdik, başkalaştırdık! Yeni parçalar ekleyip çıkardık. İçinden bir de devlet başkanı çıkardık. Kırmızı bültenlikler şimdi kırmızı halıda yürüyor! IŞİD’e de düşman bitmiyor dedirtecek kadar izin veriyoruz!”

- Eee?

“E’si şu; senin son kullanma tarihin doldu. Ama sakın canını sıkma! Sana bir yer bulacağız!”

Tom Barrack’ın yenisini açıklayana dek son görüşü böyleydi!

***

“Suriye Suriyelilerindir” yaklaşımı çerçevesinde Erdoğan’la Trump salı gecesi telefon görüşmesi yaptı! Suriye ve Gazze’yi konuştu!

Sonrasında yapılan açıklamada yeni bir şey görünmüyor. Ancak şu görünüyor:

ABD, iç bütünlüğü gevşek, güçsüz bir Suriye istiyor!

Tam da İsrail’in istediği gibi!

Türkiye’de ise iktidar çıtayı 2015’e koydu. Diyor ki:

“Biz o gün Suriye’de bir terör devleti istemediğimizi söyledik. Buna izin vermeyiz dedik!”

O zaman sormazlar mı:

Suriye’de iç savaş 2011’de çıktı. Olaylar 2015 evresine nasıl geldi?

İktidarın ucunu göremediği yanlış politikaları nedeniyle geldi!

Sadece ilk dört maddesini sıralayalım:

1- 29 Nisan 2011’de ilk 300 kişilik Suriyeli grup geldiğinde, “100 bine kadar yolu var, gelsinler” dememek, konuyu uluslararası hukukun parçası yapmak gerekiyordu.

2- Mademki içimize almaya başladık, daha ilk andan itibaren kayıt tutmak, göçü yönetmek gerekiyordu. Sağlıklı istatistik tutmaya 2013’te, sorunun kalıcılığı ortaya çıktıktan sonra başlandı.

3- ABD ile “eğit-donat” projesine girmemek gerekiyordu. Girince ne oldu? 2014’te Türkiye’de eğitilip donatılıp Suriye’ye gidenler terör örgütlerine katıldı.

4- Suriye’nin kuzeyinde doğudan batıya SDG’nin egemen olmasında Irak’tan peşmerge geçişi etken oldu. Bu nereden oldu? Türkiye üzerinden!

Sözün özü birbirini çoğaltan yanlışlar sorunları katladı!

***

Yukarıdaki anımsatmaları bu aşamadan sonrasını daha sağlıklı yönetmek gerektiğini vurgulamak için yaptık.

Ne var ki Erdoğan’ın dünkü grup konuşması çözüm odaklı değil, taraf odaklıydı!

Nusaybin’deki provokasyon nelerin olabileceğini göstermeye yetiyor. Böylesi kabul edilemez olayların devamında yaşanacakları kimse kestiremez.

Türkiye, ülke içinde olduğu gibi Suriye’de de hiçbir toplumsal kesimi “düşman” görmez, görmemeli. Oranı az da olsa Suriye’ye dönüşler başlamışken yeni bir tersine dönüşe karşı dikkatli okunmalı.

Suriye’de el değiştiren kentlerde büyük bir fetih havası yaşanıyor. Bu durum ortak gelecek kurmanın zorluklarını gösterdiği gibi şu endişeyi de haklı kılıyor:

Ülke yeniden bir kaosa sürüklenebilir!

