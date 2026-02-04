Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epstein küre-selleşmesi!
Mustafa Balbay
Epstein küre-selleşmesi!

04.02.2026 04:00
Güncellenme:
Dünya gündemine oturan Epstein belgeleri bütün “pisliklerin” açığa çıkmasını mı sağlıyor yoksa bu “pislikler” üzerinden başka düzenler mi kuruluyor?

İşin görünen ve görünmeyen yüzüne bakınca yanıt şu:

İkisi de!

Jeffrey Edward Epstein adlı Yahudi kökenli Amerikalı dolar milyarderi iş insanının bütün bu özelliklerinin sonuna eklenen tanım utanç verici:

Pedofili!

Bu bir iddia değil. 2008 yılında bu suçtan ceza alıyor. Sonrasında ABD’nin ve dünyanın ne kadar önde geleni varsa, buna geliyor!

Doğal olarak en çok tartışılan isimler Trump ve Elon Musk... Onların beraberinde Arap şeyhlerinden Rus oligarklarına, Avrupa saraylarından medya plazalarına kadar her kesimden “zengin” var!

ABD Adalet Bakanlığı 2025 yılı sonuna kadar konuya ilişkin eldeki bütün belgeleri kamuoyu ile paylaşacağını açıklamıştı. Bir ay gecikmeyle işlemin tamamlandığı söylendi. Açıklanan belgeler 3 milyon sayfa, 180 bin fotoğraf, 2 bin video!

Ancak iddia şu:

En az açıklanan kadar açıklanmayan var!

***

Kimi olaylar vardır ki yumak söküldükçe yeni yumaklar oluşur!

Her şeyden önce Epstein’ın 2008’den sonra 2019’da bir kez daha aynı suçtan yargı karşısına çıkması ve bu süreçte ölmesi karışık! 9 Ağustos 2019’da New York’taki cezaevinden “uyku halinde”, “kalp krizi” ilk tanısıyla hastaneye kaldırılıyor. 19 Ağustos’ta hastane intihar nedeniyle ölüm raporu yayımlıyor.

Bu “karışık” durumdan sonra belgelerin özelliğine bakıldığında ortaya şu çıkıyor:

Yarım!

Yani adı geçen kişiler ve olaylarla ilgili bilgilerin büyük çoğunluğunun “tamamı” ortaya çıkarmaya yetmeyen eksiklikte olduğu dikkati çekiyor.

Yarım da olsa “utanç” verici olaylar irdelendiğinde de şu saptamayı yapmak mümkün:

Flu!

Yani tam olarak belirgin değil. Bu nedenle de yargının konusu olmaktan uzak! Örneğin pek çok utanç verici suçlamanın devamında bunun yargı konusu olamayacağı vurgulanıyor. Ya da şu tanımlama yapılıyor:

Utanç verici ama buna ilişkin yargının yapabileceği bir şey yok!

Üç sözcük sıraladık:

Karışık, yarım, flu!

Bu tabloda belgelere adı giren kişilerle ilgili herhangi bir yargılama görünmüyor ama onların çoğu en hafif anlatımla erozyona uğruyor. İstifa edenler oluyor!

Bu durumu, paranın im-parator olduğu bir dünyada küresel siyasette etkili olanların, finans ve medya egemenlerinin iç hesaplaşması olarak görmek de mümkün!

Yıllar yılı küreselleşmeyi, “kürede selleşme” ya da “küre-selleşme” başlığıyla yorumladık. Benzer bir durumla karşı karşıyayız.

***

Belgelerin Türkiye ayağı da var. Pek çok isim ve mekânın adı geçiyor. Onlar için de yukarıda yaptığımız saptamayı yenilemek mümkün.

Ancak yıllar içinde Türkiye’nin hangi konularla dünya gündemine geldiği anımsanırsa önümüzdeki günlerde “içimizi” de konuşacağımızı söyleyebiliriz.

Türkiye uyuşturucu ile ilgili “geçiş” ülkesiydi! Şimdi “geliş” ülkesi!

Türkiye “karapara” denince ilk akla gelen ülkelerden değildi. Şimdi son 15 yılda iki kez gri listeye girdik çıktık.

Uyuşturucunun, karaparanın cirit attığı ortamda karanlık işlerin de olmaması mümkün değil.

İnsanların parayı değil, paranın insanları kullandığı “para”mparça bir dünyadayız!

Para, çocuklar dahil her şeyi satın alabiliyorsa pedofili de küreselleşir!

Baştaki ikilemi başka şekilde yineleyerek noktayı koyalım:

Belgelerin açıklanması utancı ortadan kaldırmak mı utancı kullanmak mı?

