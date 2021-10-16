Hatalar yarıştı!

16 Ekim 2021 Cumartesi

Başakşehir, artık teknik adam olarak görevini sürdürecek Emre Belözoğlu ile yeni bir dönemi sahiplenecek. Turuncu-Lacivertliler, ilk golü 41. dakikada yeni forveti Okaka ile geçen yılın başarılı kalecisi Mert Günok’a atarak düşük tempolu maça heyecan getirdi. Bir başka yenilik de Sergen Yalçın’ın cezası nedeniyle takımı Murat Şahin’in yönetmesiydi. Sakatların son bulduğu milli ara döneminden yararlanan Beşiktaş ilkyarı durgundu. İkinci devre tam anlamıyla bir mücadele içinde geçti. Her iki kaleci hatalı gollerin nedeni oldu. Ancak oyunun beş golle bitmesini sağlayan ötekiler de unutulmasın! Gecenin golcüsü Okaka’ydı. 76’da oyuna giren Gulbrandsen de hem attı hem attırdı. İkinci yarı daha canlı ve açık bir oyunla orta alanda Necip, Larin, Teixeira önemli işler yapsa da yağmurla gelen golleri engelleyemediler! Emre Belözoğlu, daha dengeli, kazanmak için koşan ve golü düşünen bir tarzda Başakşehir’i riske ederek oynattı. Mahmut ve arkadaşları bu karşılaşmaya Epureanu da dahil iyi hazırlanmış. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’ın ikazıyla penaltıyı verirken bir yanlışını düzeltti. Hakemlerin Beşiktaş adına gözden kaçırdığı penaltı olabilecek iki pozisyon daha vardı. Başakşehir’de orta alanda iyi ve gösterişsiz mücadele eden Tolga, Deniz, Berkay çok koştu. Okaka yılın golcüsü gibiydi. Yağmurla gelen ikinci yarı, mücadele ve goller anlamında gözlere hoş bir futbol yaşattı. Beşiktaş’ın zengin kadrosunda Atiba, Güven, Welinton kolay oyuncular olarak dikkat çekti. Vida sahadaydı ama eski Vida yoktu! Hatalar 90 dakikası yaşadık, goller oyunu süsledi. Kim bilir belki cezalı Sergen Yalçın, yedek kulübesinde yer alsaydı oyun daha farklı mı olurdu diye kafama takılan sorulara cevap veremedim. Beşiktaş yara alırken Başakşehir hayati bir sıçrama yaptı; Emre takımını iyi yönetti. Okaka, farklı bir forvet görüntüsü ve golcülüğüyle dikkat çekti.