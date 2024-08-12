Sadece 3 puan!

12 Ağustos 2024 Pazartesi

Beşiktaş, yeni yıldızlarının ve bazı kaliteli eski oyuncularının “takım bütünlüğü” kurmasının meyvesini yiyor. Önce kupada 5-0’lık Galatasaray galibiyeti, sonra Süper Lig’in ilk maçında Samsunspor karşısında alınan 3 puan, bunun en büyük örneği. Teknik direktör Van Bronckhorst, bir sistem hocası olduğunu gösteriyor. Ama sahadaki oyun henüz yeterli değil, sorunlar var. Bu futbolun sonuç odaklı olduğu tek gerçek. Özellikle ilk haftalarda ligimizde kazanmanın en önemli şey olduğunu unutmayalım... Semih Kılıçsoy’un klas pasında Rafa Silva’nın golü, korner organizasyonundaki paslaşmalarla Masuaku’nun boşa çıkıp kestiği ortada Paulista’nın kafayla topu ağlara göndermesi bir çalışmanın ürünü. Samsunspor hücumda etkindi, pozisyonlar buldu, bir topları direkten döndü, sürekli golü aradılar. Bu noktada Beşiktaş’ın en büyük sıkıntısının fiziksel güç ve savunma hataları olduğunu söyleyebilirim. Paulista-Colley ikilisi daha dengeli olmalı. Ayrıca Svensson ve Masuaku çok açık veriyor. Ev sahibi geniş alanlar buldu, orta sahada daha güçlüydü. Beşiktaş, goller dışında pek pozisyon üretemedi.