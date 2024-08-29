Aslan ağır yaralı
Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda İsviçre Ligi sonuncusu Young Boys’a elenen G.Saray, maddi ve manevi ağır yara aldı. Tahmini 28 milyon Avro’dan olan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek yönetimi tartışılmaya başladı. Eleştiriler arasında hatalı transfer politikası, takımın sezon başı hazırlıklarındaki kötü performansı, Erden Timur krizi, Okan Buruk’un yetersiz kalışı ve fahiş bilet satışı iddialarıyla ilgili yapılan açıklama gibi konu başlıkları var. Camianın önde gelenleri, Buruk’un yanlış oyun planı ve kadro tercihlerinin Şampiyonlar Ligi’ne mal olduğunu belirtti. Hazırlık maçları ve Süper Kupa’daki ağır Beşiktaş yenilgisi sonrası, faturayı hakemlere, suni çime kesmesi “Okan Hoca’nın kibri” olarak yorumlandı. Buruk ve ekibi, rakip analizlerinde sınıfta kaldı. Sezon başından bu yana Zaha, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim krizi çözülemedi. Gitmek isteyen isimlerle yollar ayrılmadı, bazı oyuncular ile Buruk arasında krizi var!
TİMUR GİTTİ, KAVGA ÇIKTI
Galatasaray’ın bu sezon yaşadığı depremin temel nedenlerinden biri yönetici Erden Timur’un Dursun Özbek’in etrafını saran isimlerce dışlanması. Timur’un futbolcularla olan yapıcı diyaloğu ile geçen sezonun son döneminde aşılan sorunlar bu yıl kontrolden çıktı. Yeni futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu’na tam yetki verilmesi, Florya’da havaları bozdu. Timur’un çekilmesinden sonra Jelert ve Sara transferlerini gerçekleştiren futbol direktörü Cenk Ergün de harcanan 27 milyon Avro bonservis nedeniyle eleştirilerin göbeğinde.
Yönetim dün akşam olağanüstü toplandı. Bazı idareciler yaşanan duruma tepki koydu.
MAÇI BIRAK, BİLET KRİZİNE BAK
G.Saray, hayati Y.Boys maçı öncesi bilet krizi yaşadı. Eski asbaşkanlardan gazeteci Fatih Altaylı; yönetimden Eray Yazgan, Alper Narman ve Bora Bahçetepe’yi isim vererek fahiş fiyatla satılan bilet konusunda suçlaması üzerine kulüp maça saatler kala açıklama yayınladı. Yönetimden bir kişinin bilet konusundaki açıklama yapması için Özbek’e baskıda bulunduğu öne sürüldü.
G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, kulübün Y.Boys maçı öncesi karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklamasına, haberi ve onayı olmadan imzasının konmasına tepki gösterip istifa etti.
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