Behzat Ç. T belediye başkanı
Uzunca bir süredir Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde yaşıyorum. Belediyenin kurduğu Devlet Bahçeli yerleşkesinin de bulunduğu yöremizi MHP’nin kalesi olarak biliyorduk.
Seçimlerden bir hafta önce ana
kavşakta, Erdal Beşikçioğlu’nun
CHP’den Etimesgut Belediye başkanı
adayı olduğunu gösteren afişi görünce
şaşırmadım desem yalan olur. Birkaç gün
sonra da bir genç hanımın “Mitingimiz var
da” diyerek uzattığı el ilanını alırken de
aklımdan, “Bu kibarlıkla CHP mitingine kaç
kişi getirebileceksiniz” sorusu geçmedi
değil. Sevgili Fatma Girik’in CHP’den
seçime girip de Şişli Belediyesi’nin
başkanlığını yaptığı yıllardan bu yana
köprülerin altından ne çok sular aktığını
bildiğim için olsa gerek. Oysa Beşikçioğlu,
rakiplerini rahatça sollayıp başkanlık
koltuğuna oturdu.
BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ’NDEN BEHZAT Ç’YE
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal
Beşikçioğlu, kuşağının (1970’li yıllarda
doğanların) en parlak tiyatro sanatçıları
arasında ön sıradadır. Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı
bitirdikten sonra Devlet Tiyatroları’na
girmiş ve 2015’te bu kurumdan emekli
oluncaya dek Diyarbakır’da ve Ankara’da
onlarca oyunda sahneye çıkmıştır. Bu
oyunlar arasında öne çıkanı 4 Ocak
2008’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda
Cem Emüler’in rejisiyle sahnelenen “Bir
Ölünün Hatıra Defteri”dir. Ülkemizdeki ilk
tek kişilik oyun olarak tiyatro tarihimize
geçen “Deli”nin 1965’teki ilk yapımının
(Ankara Sanat Tiyatrosu) oyuncusu
Genco Erkal, bu çalışmasını değişik
yorum ve sahnelemelerle bugün
de sürdürmektedir. Erkal’ın güçlü
rekabetine karşın Beşikçioğlu da bir
kült yapıma dönüştürdüğü yapıtı 16
yıldır yorumlamaktadır. Oyunun Ankara
Devlet Tiyatrosu yapımı olarak sunulduğu
yıllarda oyunu göremeyen dostlarımın
ve öğrencilerimin -sanki tiyatronun her
cephesinde sözü geçen biriymişim gibibenden araya girip bilet sağlamamı
istediklerini anımsarım.
Tiyatrodaki “Deli” yorumuyla patlama
yapan “Erdal Beşikçioğlu oyunculuğu”
2010’da yayımlanan ve üç sezon süren
“Behzat Ç.-Bir Ankara Polisiyesi” adlı
televizyon dizisindeki “Komiser Behzat”
karakteriyle pekişerek sanatçıya ülke
düzeyinde ün kazandırdı. Amcası İlhan
Cavcav’ın başkanlığını yapmış olduğu
Gençlerbirliği Spor Kulübü ile de sıcak bir
ilişki içinde olan Beşikçioğlu’nun, halkın
bağrına bastığı bir sanatçı olarak siyasette
de desteklenmesini sevinçle karşılamalı...
GİRİŞİMCİ KİŞİLİĞİN TİYATRODA YENİLİK ARAYIŞI
Beşikçioğlu’nun belediye başkanlığına yaraşan bir özelliği, sanat yaşamının başından bu yana yalnız oyunculuk değil, oyun yönetmenliği, tiyatro yöneticiliği ve tiyatro kurma alanlarında da yoğun deneyim sahibi olmasıdır. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’ndayken müdür yardımcılığı/genel sanat yönetmenliği de yapmış, Ankara’ya geldikten sonra Cermodern’de bağımsız oyunlar sahnelemiş, bir dönem Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki bir mekânda tiyatro yapmış, daha sonra Ankara ve İstanbul’da Tatbikat Sahnesi adında iki özel sahne kurmuş olan sanatçı bu tiyatrolarda yıllardır oyun üretmektedir. Çoğunlukla Türkçe olarak ilk kez sahneye çıkardığı yabancı oyunları yenilikçi bir anlayışla sunmayı ilke edinen Beşikçioğlu’nun yönetmenlik başarılarını taçlandıran yapımlar arasında 2015’te yönettiği Ankara yapımı “Woyzeck Masalı” müzikali ve 2021’de sahnelediği İstanbul yapımı “Küvetteki Gelinler” yer almaktadır. Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevini yaptığı bugünlerde, Tatbikat Sahnesi’ndeki “Acting” adlı oyunda bir oyuncu-yönetmeni canlandırıyor. Sanatçı, daha çok belediye başkanı olarak yapacağı çalışmalarla anılmak istiyor. Düşünceleri, Etimesgut ilçesinde kreş sayısını artırma, kadınların toplumsal yaşama daha çok katılmalarını sağlama, sınavlara çalışan gençler için kütüphaneler kurma, kent merkezine gidip gelmede yaşanan ulaşım sorunlarını çözme yönünde yoğunlaşıyor.
Yolunuz açık olsun sayın başkan. Hem
sanatta hem siyasette...
DÜZELTME VE ÖZÜR
İki hafta önce bu köşede yayımlanan
“Devlet Ana Sahnede” başlıklı yazımın
ilk arabaşlığının altındaki ilk cümlede,
Osmanlı Devleti’nin kuruluş öyküsünün
“1200’lü yılların sonlarına doğru” yer
aldığı söylenmek istenirken yanlışlıkla
“12. yüzyılın sonlarına doğru” ifadesi
kullanılmıştır. Bu ifadeyle Osmanlı
Devleti’nin kuruluş tarihi (1299) tam bir
yüzyıl geriye gidiyor. Özür diler, düzeltirim.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi!
- Kütahya 74 yıl sonra CHP'ye geçti!
- Bayram alışverişine çıkan eli boş dönüyor!
- İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor!
- Antalya'nın suyu içilir mi?
- Beşikçioğlu: Part time belediyecilik mi yapılacak?
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'randevu' çağrısı
- Sevkler için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor
- Beykoz'da AKP ve MHP'nin itirazı reddedildi
- Ümraniye'de CHP'nin 1195 oyu eksik yazılmış!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- Türkiye'den görülecek mi?
- Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri