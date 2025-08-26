Ferhan Şensoy’u 31 Ağustos 2021’de 70 yaşındayken yitirmiştik. Yeni yapılan “Ferhangi Bir Yaşam” belgeseli seyircisiyle buluşmayı bekliyor. Müjdat Gezen ise 82 yaşında ve bir hafta önce hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

Birbirine pek benzemeyen ama “komik bakış açısı”nı üretkenliklerinin odak noktası yapmış iki sanat eridir Ferhan ve Müjdat.

Her ikisi de İstanbul’a birer tiyatro kurumu armağan etmiştir. Şensoy, Beyoğlu’ndaki, tarihsel önem taşıyan Ses Tiyatrosu’nu yıllar sonra bir kez daha kültür yaşamımıza kattı. Gezen ise Kadıköy’ün Ziverbey semtindeki bir eski köşkte eşi benzeri görülmemiş bir eğitim vahası yarattı.

Bu iki sanatçının popüler birer oyuncu olmakla yetinmediklerini biliyoruz. Ferhan 40 dolayında oyun yazarak ve pek çoğunu Ortaoyuncular için sahneleyip oynayarak, gerektiğinde dekor, ışık ve müziklerini de yaparak 1980’lerden bu yana Türk tiyatrosunu soluklandırdı. Müjdat da sayıca Ferhan’ınkilerle yarışmasa da sıkça oyun metinleri yazdı. Bu oyunların bir bölümünü sahneye getirmek için de Müjdat Gezen Tiyatrosu’nu kurdu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunlarının sahnede deneyim kazanmasını sağladı.

‘SİYASAL ERK’İ UYARAN İKİ GÜLMECE USTASI

Ferhan, roman ve öykü yazarı olarak da önemli bir ün kazandı. Dizelerle bezediği “Ferhanname”ler başucu kitaplarımız oldu. Müjdat daha çok deneme kıvamında yapıtlar üretti ve kitapları çok satan yazarlar arasına girdi. Her iki sanatçı da sinemada ve televizyon skeç/dizi yapımlarında parladılar. Ferhan sinema ve televizyonda kendi özgün biçemini koruma adına -izin verildiği düzeyde- sınırlı üretim yaptı. Müjdat ise her kalıba girerek milyonların gönlünde taht kurdu.

Kısacası, Ferhan ve Müjdat birer gülmece ustası olarak tiyatrodan sinemaya ve televizyona, edebiyata, bir aşamada da gazete yazarlığına uzanan çizgide, hayran olunacak bir çalışkanlıkla durmadan ürettiler. Her ikisi de köşe yazarlığı yaparak halkın nabzını ellerinde tuttular. Her ikisi de “gülmece” silahıyla toplumsal sorunların üstüne giderek “siyasal erk”i rahatsız eden söylemler oluşturdu. Müjdat Gezen 80 yaşına merdiven dayamışken sesli-görüntülü medyada da esprili söyleşilerini sürdürdü ve başı çok derde girdi. Hakkında birçok kez dava açıldığını, yurtdışına çıkışı yasaklandığı için hasta olan kızını görmeye gidemediğini anımsıyoruz.

SEVGİ YÜKLÜ BELGESELLER VE BİR SORUŞTURMA

“Müjdat Gezen Bir Sevgi Belgeseli” 2021 yılında İzmir’de seyirciyle buluştu. Gökmen Ulu’nun yönetmenliğinde çekilen belgesel film, Gezen’i sanatçı kişi özellikleri ve kendisini usta konumuna yükselten nitelikleri yanında, bilinmeyen yönleriyle de mercek altına alıyor. Belgesel, sanatçının ailesi ve akrabalarının yanı sıra, dostlarının ve öğrencilerinin duygu ve düşüncelerine de yer veriyor.

Ferhan için ölümünün dördüncü yılında bir belgesel yapıldı. Genco Erkal’ın “Genco” belgeselinin yönetmeni Selçuk Metin’in ENKA SANAT sponsorluğunda gerçekleştirdiği “Ferhangi Bir Yaşam” başlıklı bu belgeselin yapımcısı Porete Film, senaryo yazarı Zeynep Miraç, görüntü yönetmeni Emre Okur. ENKA SANAT’ın tanıtım yazısında söyle deniyor: “Bugüne kadar gün ışığına çıkmamış çok değerli bir arşivle sunulacak belgesel, Ferhan Şensoy’un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor.” Prömiyeri 5 Eylül Cuma akşamı saat 20.45’te Enka Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak olan belgeselin biletleri satışta. Müjdat da hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle ağustos gündeminde. Gezen bir yıl önce kendi YouTube kanalındaki “Bizim Ev” izlencesinde, kadınların doğadaki ve toplumdaki önemli konumu üstüne Ayşenur Arslan’la söyleşirken “espri” amacıyla olduğunu söylediği, “Anadolu’da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” sözlerinden dolayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılmış ve gidip ifade vermiş. Anadolu insanı kültürümüzü özlü sözlerle bezemiştir. Bu sözlerden gocunacak olursak yerli dizilerde sık sık yer alan, babalık testi için DNA işlemine başvurma olaylarını da aynı gerekçeyle soruşturma kapsamına almak gerekir.

Ferhan Şensoy ve Müjdat Gezen, kültür ve sanat dünyamızın, yeteneklerini ve çabalarını seyircileri ve okurları için seferber etmiş iki değeridir. Onların değerini bilelim... Ferhan’ı ölüm yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz. Müjdat’a ise ulaşma şansına eriştiği yaşlılık döneminde sağlıklı, huzurlu, keyifli günler diliyoruz.