TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamalarla bize ne demek istedi? Benim anladığım şu; öncelikle temiz futbol için bir operasyon başlattıklarını ve buna daha önce hiç kimsenin cesaret edemediğini söyledi. Bakalım bu iş de köklü bir yapısal temizlikle mi yoksa birkaç ibretlik “suçlu” yaratıp geçiştirmekle mi sonuçlanacak, göreceğiz.

TFF Başkanı ardından hakem yönetimlerini eleştirenleri eleştirerek “Şu an zor bir süreçteyiz, ayrıca son haftalarda hakem yönetimlerinden memnunum” mealinde sözler sarf ederek herkesten “anlayış” bekledi. Kendi açısından haklı belki ama bahsettiği son “iyi” haftalarda da puan kaybına sebep olan fahiş hatalar oldu. Bakalım kimsenin güvenmediği mevcut sistemi yıkıp hakemlik kurumunu sağlıklı temellerde kurabilecek mi? Pozisyonlar hakkında fikir öne sürüp tartışmaları körüklemek yerine bence asıl yapılması gereken bu.

Sert laflar değil köklü icraat gerek. Yoksa haksızlığa uğrayan kulüpler şikâyetçi olmakta haklı olacaklar? İşte Galatasaray-Samsun, Beşiktaş-G.Antep maçları. Samsun’un kaybettiği 1 puan ve namağlup unvanı. Peki Beşiktaş’ın kaybettiği 2 puanın hesabını kim verecek? Bu maçta yine öyle bir VAR vardı ki skora etki etti. Tamam sahadaki hakemler Jota’nın pozisyonunu da G.Antep’in golünde ofsayt olup olmadığını da göremeyebilir. Aslında iyi hakemsen bu pozisyonları süzeceksin ama artık sahadaki hakemler de işi VAR’a bırakıyor. O zaman VAR neden devreye girmedi? Çünkü VAR bizde haksızlıkları önleyen değil neden olan bir kurum. Zaten sahada adalet yoksa VAR’da neden olsun? Bunlar hep aynı adamlar değil mi? Üstelik son kararı VAR veriyor. Ofsayt çizgisi nasıl çekiliyor mesela? Gönülden bunun adil çekildiğine ya da çekilebileceğine güvenen kaç kişi varız? Sergen Yalçın’ın da dediği gibi zaten VAR futbolun ruhuna da uygun değil. O da ayrı bir konu. Üstelik statta izlediğim Beşiktaş-G. Antep maçı yazımda bu iki pozisyondan şüphelenip önce yazdım sonra “Belki yanılıyorumdur” dedim ve sildim. Fakat VAR’da Halil Umut Meler’in olduğunu hesaba katmalıydım.

Neyse sonuçta Beşiktaş için yine aynı noktaya geldik; Vedat Okyar’ın da söylediği gibi “Beşiktaş’san hakemi de yeneceksin” noktasına yani. Şu anda Beşiktaş ne yazık ki oynadığı oyuna bakılırsa hakemi de yenecek pozisyonda değil. Fakat tüm bunlar her takım gibi Beşiktaş’ın da sahada adil bir yönetim ve adil bir VAR istemesinin önünde bir engel de değil.