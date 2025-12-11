Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Basmak’tan basın...
Sevgi Özel
Son Köşe Yazıları

‘Basmak’tan basın...

11.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bilgisayarlı, cepli bu yüzyılda... Dünyayı, hâlâ öküzün boynunda döndürenler... Yasak haram diye yırtınsalar da 2026 gelecek! İsteyen ağaç süsleyerek, isteyen nar patlatarak... İsteyen kendi inancı, düşünceleri olanaklarıyla eğlenerek eğlenmeyerek karşılar. Takıntı yılbaşı değil, laiklik... 2025’teki can yakıcı, öfke kabartıcı olay oluşumları görmezden gelenleri... Saçma sapan savlarla ona buna saldıranları gazlayan kim? Son çeyrekte “muhalifin kafasına gözüne basma”yı iş edinerek siyasetçi(ler)den rol çalan kim? Demokrasilerin dördüncü gücü iktidara âşık, “basmak”tan basın!

Gözünü kulağını toplumsala kapatan... Uğur Mumcu’nun dediği gibi kalemini tarikat-ticaret-siyaset üçlüsüne sunan... Düğünlerde, uçaklarda, cami önlerinde, mitinglerde coşan güçlüye yaslanan... Karşıtlarına güçlünün parmağını sallayan çok dönek... Devlet destekli çok gazete, çok TV gördük.

“Seçkin” basınımız kendini küçük görme, yattığı yeri beğenmeme hastalığına tutulup... Adından, kimliğinden utanıp... Yüksek mi yüksek “tower”lar “plaza”larda yükseldiğine inanınca... “Medya”nın “medyatik” gazetecileri yazdıklarından çok siyasetle iç içe yaşadıklarıyla anılır olunca... “Basın” daralıyordu.

2002’den sonra iktidar tek, muhalif çoktu. “Statükocu, ulusalcı, laikçi Kemalistler”den iyi düşman mı olur? 2007’den başlayarak onlarca aydının, gazetecinin, askerin yargılandığı davaları köpürten de... 2010’daki halkoylamasında cumhuriyetle kavgalı sol liberallerin, cemaatlerin kampanyalarına, eğitimin dinselleşmesine fener tutan da... 2011-2018 arasında rejimi değiştiren iktidara koşulsuz arka çıkan da... Medyatikleşmeyi kaşı gözüyle eşleştiren medya oldu. Birçok gazete TV, sevilmeyen patronlardan alınıp... Gazetecimsileri baş tacı yapacak patronlara satıldı. “Basın” daraldıkça daraldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde iktidarın ikinci, CHP’nin birinci parti olması, yandaş medyanın dengesini bozdu. Alanı geniş, iktidar desteği güçlü medya, 19 Mart 2025’te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, birçok CHP’li başkanın tutuklanmasıyla başka boyuta geçti. 1971 doğumlu Ekrem başkan “sahte” diplomayla “asrın suç örgütü”nü kurmuş... 54 yılda casusluktan yolsuzluğa saymakla bitmeyecek suçlar işlemişken medya durur mu? İlkbahardan kışa savcı(lar) dan önce sayısız iddianame yazıldı. Polisiye yazarları, bir iki gece “asrın suç örgütü”nü sorgulayan medyatik medyayı... Kaçak kadınları erkekleri, dolandırıcıları şıp diye bulan gündüzcü medyatikleri de izlese, “Türkiye Yüzyılı”nı resmeden, dili kapkara bir “bestseller” doğar.

Özgürlükler ekmek askıdayken, çocuklar bir bardak süte uzakken... Uyuşturucu, şiddet sokağa okullara inmişken yılbaşı haram... Yandaş gazetecimsilerin tek konusu da “CeHaPe...” Eski genel başkan ne demiş ne dememiş... Başkanlığı hileyle mi yitirmiş? Paralar pullar, gizli tanıklarla senaryolar kurgulayan... Doğma büyüme CHP takıntılı medyaya çanak tutanlar da CHP’lilik taslayanlar. İlk yalanı sonrakine altlık yapan aferin delisi gazeteciler gemi azıya almışken... İki yılda dört kez seçilen CHP genel başkanı soyadı adaşım Özgür Özel, sağdan soldan gelen topları alanlarda halkla yumuşatıp etkisizleştiriyor. Doğru durmanın bedelini ödeyen bir avuç gazeteciye ceza, hapis... Yılbaşını kutlamak günah... 2026’yı boş sofralar... Kayyumlar, tutsak siyasetçiler, gençler, gazetecilerle karşılayacağız!

12 Eylülcülerin ağzı bir “Tercüman” vardı. Evrengillerin aklından geçeni geçmeyeni duyurur, eksiği TRT tamamlardı. “Basın kartı” “yandaş kartı”yla değiştirenlerle... “Tercüman”lar doğdu çoğaldı da... Boş fıçı çok langırdar! 

İlgili Konular: #Özgür Özel #Gazeteci #12 Eylül #basın #Uğur Mumcu

Yazarın Son Yazıları

‘Basmak’tan basın...

Bilgisayarlı, cepli bu yüzyılda...

Devamını Oku
11.12.2025
Gözlüye gizli yoktur...

Cumhuriyetin 102’nci yaşını, “Atatürk ilke inkılapları”nı yaşamıyla özdeşleştiren on binler kutladı.

Devamını Oku
27.11.2025
Atatürksüz olmaz!

Ulusun, çocuklarımızın Atatürk’ü sevmesini...

Devamını Oku
13.11.2025
Harf Devrimi 97 yaşında...

Ortak dilimiz Türkçe siyasal tartışmaların öznesi...

Devamını Oku
30.10.2025
Gerilim, gerginlik...

Kim gerilim içinde olmak, gerginlik yaratmak ister?

Devamını Oku
16.10.2025
Dünya bir, işin bin...

26 Eylül 1972’deki Dil Bayramını, Divanü Lûgatit-Türk’ün yazılışının 900. yıldönümünü dünyaca tanınmış 45 Türkbilimciyle kutlamıştık.

Devamını Oku
02.10.2025
MEB, 105 yaşında...

Bilip de bilmezden gelenlere...

Devamını Oku
18.09.2025
Eğitmeme sistemi...

Okulların açılacağı bugünlerde her alan savruluyor.

Devamını Oku
04.09.2025
Karanlıkta boy veren, karanlıkta kalır...

Yakın geçmişte Atatürk’e sözle saldıran, baltayla anıtlarını kırmaya kalkışanlara...

Devamını Oku
21.08.2025
Hangi düşünce özgürlüğü?

Bu başlığı 2010’da kullanmış, birkaç ay önce benzer başlıkla ve kimbilir kaçıncı kez sormuştum.

Devamını Oku
07.08.2025
Ah kitap, vah eğitim...

Ay, kim bunlar, nerenin yandaşları... Niçin bas bas bağırıyorlar...

Devamını Oku
24.07.2025
Okuryazarlık...

Yazar kim, okur kim? “Okur” da “yazar” da aydınlanmaya ışık tutandır...

Devamını Oku
10.07.2025
Kitapsız dinlenceler

Yaz geldi. Dinlenmek, çalışanın çalışmayanın en temel hakkı...

Devamını Oku
26.06.2025
Yanaşma yandaş...

Elli yıldır siyasetçilerin, toplumun gözü önündekilerin kullandığı dili izliyorum.

Devamını Oku
12.06.2025
İktidar yenir mi, giyilir mi?

Öteden beri toplumbilimciler, aydınlar bilimsel yazıları söyleşileriyle özgür kürsülerde... Akla, bilime tutunanlar için belge bilgi kitaplar çuvallar dolusu...

Devamını Oku
29.05.2025
Canım öğretmenim...

Yetmişi yarıladım, onları hiç unutmadım.

Devamını Oku
15.05.2025
Dil kiri...

Dil kiri...

Devamını Oku
01.05.2025
Çocuklarımız...

Çocuklarımız...

Devamını Oku
17.04.2025
Bu bahar, başka bahar...

Bu bahar, başka bahar...

Devamını Oku
03.04.2025
Delikanlıyız!

Delikanlıyız!

Devamını Oku
20.03.2025
Kalem oynatmak...

Kalem oynatmak...

Devamını Oku
06.03.2025
Düşünce özgürlüğü mü?

Düşünce özgürlüğü mü?

Devamını Oku
20.02.2025
Dilim seni...

Dilim seni...

Devamını Oku
06.02.2025
Uğur Mumcu’yu dinleyelim...

Devlet çökertilince!

Devamını Oku
23.01.2025
Nâzım Hikmet 123 yaşında

Nâzım Hikmet 123 yaşında

Devamını Oku
09.01.2025
Bu yıl yenisi gelir mi?

Bu yıl yenisi gelir mi?

Devamını Oku
26.12.2024
Bağışlayabilir miyiz?

Bağışlayabilir miyiz?

Devamını Oku
12.12.2024
‘Kadim yalanlar...’

‘Kadim yalanlar...’

Devamını Oku
28.11.2024
Kötünün kötüsü...

Kötünün kötüsü...

Devamını Oku
14.11.2024
Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak!

Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak!

Devamını Oku
31.10.2024
İş işten geçmeden

İş işten geçmeden

Devamını Oku
17.10.2024
Dil Devrimi 92 yaşında

Dil Devrimi 92 yaşında

Devamını Oku
03.10.2024
Narinler, Sılalar...

Narinler, Sılalar...

Devamını Oku
19.09.2024
Bir kendimiz sevemedik

Bir kendimiz sevemedik

Devamını Oku
05.09.2024
Konuşmalıyız!

Konuşmalıyız!

Devamını Oku
22.08.2024
Düşünce özgürlüğü mü?

Düşünce özgürlüğü mü?

Devamını Oku
08.08.2024
Kuş uykusu bitti!

Kuş uykusu bitti!

Devamını Oku
25.07.2024
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 92 yaşında

Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 92 yaşında

Devamını Oku
11.07.2024
Dilinizi eşekarısı...

Dilinizi eşekarısı...

Devamını Oku
27.06.2024
Tek sorun tabelalar mı?

Tek sorun tabelalar mı?

Devamını Oku
13.06.2024