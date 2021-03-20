20 Mart 2021 Cumartesi

Hem Muhammed hem Falcao’su olan teknik direktör ne yapar? Kâğıt üzerinde mantıklı olanı: İkisini de oynatabilmek için 4-1-4-1’lik dizilişini geçen hatfaki gibi 4-1-3-2 olarak günceller. Bu sistemin kâğıt üzerindeki teorisi bol baskı ve gol vadediyor. Ancak Fatih Terim’in ‘evdeki hesabını’ şaşırtan faktörleri kimsenin öngörmesi mümkün değil: Galatasaray savunması! Öyle bir ‘hata sapması’ ki bu, önce 2’de sonra 41’de rakip takıma golleri ikram ediyor. Her ikisinde de taç çizgisinden yollanan topları kontrol etmesi gereken Luyindama (ilkinde) Marcao (ikincisinde) topları kaptırıyor. Biri Samudio diğeri Boldrin’in ayağından gol oluyor. Sonrası ‘tavşan kaç tazı kovala’ adına özetlenecek bir maç. Zira ikinci dakikadaki şoktan sonra 14’te, korner ile başlayan pozisyonda Yedlin durumu eşitliyor. Ardından 31’de Emre Akbaba, 25 metreden kaleci Gökhan’ı gafil avlıyor.

Durum Galatasaray lehine giderken Sarı-Kırmızılı takım önce yukarıda özetlendiği gibi Marcao ile ardından da Yedlin’e elle oynadığı gerekçesiyle çalınan penaltıyı Skoda’nın gole çevirmesiyle “come back/geri dönüşünü”, “go back/geriye dönüş” olarak güncelliyor. Fatih Terim’in müdahaleleri tam da burada geliyor. Bu maçın özelinde, ‘Sen de benim hatalarımdan birisin’ kategorisinde oynayan tüm futbolcuları oyundan alıp ofansif anlamda takımını güncelliyor. Etkisi insta-gol oluyor: Feghouli’nin müthiş pası, agresif savunmaya rağmen yıkılmayan Onyekuru ile buluşuyor. Gol onun vuruşundan değil onu engellemeye çalışan savunmanın kendi kalesine attığı toptan geliyor. Rizespor’un ataklarda 4-1-4-1, defansta 5-3-2’ye döndürerek kurguladığı oyun düzeninin agresif anlayışı Galatasaray’ın konsantrasyonu epey düşük olan savunmasına hiç de iyi gelmiyor. Hatalar zincirine Yedlin’in ceza sahasına yakın yaptığı faul ve sonrasında gördüğü ikinci sarı ekleniyor. Böylece 79’da 10 kişi kalan Galatasaray, umutsuzca kovaladığı galibiyet golü için açılmak zorunda kalıyor ki bu da 90+3’te Fernando tarafından Rizespor’un 4. golü olarak dönüyor. 12 dakika uzayan, uzadıkça ‘yüksek gerilim hattı’na dönen maçta Galatasaray, hatalarının bedelini 3 çok önemli puanla ödüyor.