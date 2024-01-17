BİFO’nun yeni yıl konseri

17 Ocak 2024 Çarşamba

BİFO’nun Zorlu PSM’deki yeni yıl konseri bir başka görkemliydi. Yapıtlar özenle seçilmişti. Mutlaka yeni yıl coşkusu değil, derinlik gözetilmişti. Hem coşkuluydu hem de dokunaklı. Konserin şefiyle, solistleriyle ve orkestra üyeleriyle tek nefeste olması kayda değerdi. Orkestranın bütün çalgı grupları ayrı ayrı başarılıydı. Solistler ise son derece nitelikliydi. Letonyalı soprano Marina Rebecca’yı 2006 yılında Leyla Gencer Şan Yarışması’nı kazandığı zaman tanımıştık. O günden bu yana o da daha çok sahne deneyimi kazanmış. O yarışma Leyla Gencer’in yaşamında kendisinin son kez hazır bulunduğu yarışmaydı. Şili doğumlu tenor Johnathan Tetelman sahneyi dolduran, parlak sesini çok güzel kullanan bir sanatçı. Zorlu’nun akustiğinde bile iyi tınlayabilen sesiyle dinleyici kendisine hayran bıraktı. BİFO’nun bu yıl atanan daimi şefi Carlo Tenan, Rostropovich ve Lorin Maazel’in asistanları olmuş. Klasik dağarcık kadar çağdaş ve elektronik müziğin de ustası. Yeni yıl konseri diğer salonlardaki gibi valslerden ve polkalardan oluşmamıştı. Opera tarihindeki köşebaşı bestecilerin yapıtlarıyla orkestra üyeleri birlikte çalmanın gücünü ve arıtılmış duygularını yansıttı.

İDİL BİRET’İN KAYITLARI VE YORUMLARI

Ünal Öziş’in hazırladığı “İdil Biret Kayıtlar ve Yorumlar-Piyano Müziğinin Üç yüz Yıllık Tarihine İdil Biret ile Bir Gezi” başlıklı bir kitap; onun yanı sıra Serhan Yedig’in yazdığı “Kara Liste” adlı ikinci kitapla bir arada Tarihçi Kitabevi’nden bir kutu içinde yayımlanmış. İdil Biret’in o muhteşem külliyatına eklenen yeni bulgular, yeni bilgiler de eklenmiş. Bugün İdil’in kayıtlarının ne denli değerli olduğu ortada. Serhan Yedig’in titiz araştırmacılığı ve Filiz Ali’nin önsözü ile yayımlanan “Kara Liste” İdil’in plak firmalarıyla macerasını, bir rekabetin öyküsünü anlatıyor. Bilmediğimiz perde arkası olayları öğreniyoruz.

MELİH DUYGULU’DAN ‘TÜRKİYE’DE ÇİNGENE MÜZİĞİ’

Kulaklarımızda nota örnekleriyle neşeli tınılar bırakan bu çalışma YKY tarafından basılmış. Batı grubu Romanlarında müzik kültürünü anlatırken ezgileri, sözleri ve notalarıyla örnekliyor. Türkçe söylenen Roman şarkılarını tanıtıyor. “Roman” Türkiye’nin Batı kesimindeki Çingenelere verilen ad. Çingene kimliğini, Çingenenin yaşamla olan neşeli ilişkisini, doğaya karşı duruşunu ve iyimserliğini barındıran ruhunu anlatır. Türkiye’de yayımlanan ilk Çingene müziği monografisi olma özelliğini taşıyan bu çalışma, Romanların müzik ve dans kültürleriyle paralel, diğer Çingene topluluklarıyla olan ilişkisini de ele almış.

10. LEYLA GENCER ŞAN YARIŞMASI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları 3 Mayıs’a kadar devam edecek. Jüri başkanlığını Stéphane Lissner’ın üstleneceği yarışmanın final serisi ise 22-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olan, “La Diva Turca” Leyla Gencer’in onuruna yapılan, Türkiye’nin uluslararası düzeydeki Leyla Gencer Şan Yarışması için başvurular açıldı. Opera tarihine kazandırdığı görkemli temsillerden sonra genç yeteneklere de uluslararası alanda olanaklar sağlamak için bir şan yarışması fikrini ortaya atan Leyla Gencer’in vefatından sonra da onun oluşturduğu disiplin içinde devam etti. Pandemi nedeniyle zorunlu bir ara verildi. Şimdi 2024’te onuncu kez düzenlenmesi için hazırlıklar başladı. İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları 3 Mayıs Cuma gününe dek sürecek. Ön elemeler, mayıs ayının ikinci yarısında Londra, Berlin, Milano ve Napoli’de; haziran ayının ilk yarısında Tiflis ve İstanbul’da yapılacak. Adaylar ön elemelere canlı olarak katılmak yerine video kayıtlarını internet üzerinden yükleyerek de yollayabilecekler. Ön eleme sonuçları yarışmanın sitesinden 1 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Final serisi ise 22-27 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. 18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmada birinci 7.500 Avro, ikinci 4.000 Avro ve üçüncü 2.500 Avro ile ödüllendirilecek. 1.500 Avro değerindeki Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi ise finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Önceki yarışmaların heyecanını anımsıyorum. İyi ki bu dünyadan bir Leyla Gencer geçmiş. Hem kendi sahnesiyle hem gençlere dokunuşuyla izler bıraktı.