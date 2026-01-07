Geçen hafta 3 Ocak’ta çok değerli bir opera sanatçımızı, bariton Prof. Dr. Mesut İktu’yu yitirdik. Nice usta sanatçı yetiştirmiş ve sanat kurumlarındaki yöneticiliği ile sahnede olduğu kadar sahne arkasında da müzik dünyamıza büyük emekleri geçmiş bir hocaydı. Temsilleriyle, disiplinli ve yaratıcı çalışmasıyla opera tarihimizde önemli bir imza bıraktı. Onun kayıtlarında çeşitli Türk bestecisinin imzasıyla karşılaşırız: Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Usmanbaş, Cenan Akın, Nevit Kodallı, Necil Kazım Akses, Muammer Sun gibi. O kayıtlarda ayrıca Türk bestecileri ile Türk şairleri buluşur: Cahit Külebi’den Oktay Rifat’a, Ömer Bedrettin’den Ece Ayhan’a kadar şairler toplanmıştır. Mesut İktu’nun bu çalışması, müzik tutkunları kadar edebiyat meraklıları için de çok önemli kayıtlardır. Bu parçaları dinlerken Batı müziği bizim müziğimize ne getirdi, sorusunu sormayın. Batı müziği şiirimize ne getirdi sorusunun olumlu cevabını da bu bestelerden dinleyin.

Mesut İktu “The Art of Turkish Song” adlı albümünde (VMS/ Zappel Music) Rey, Saygun, Erkin, Usmanbaş, Akın, Kodallı, Akses ve Sun’un liedlerini bilge bir üslupla seslendirmişti. İktu her döneminde araştıran, ayrıca çok kitap okuyan bir sanatçıydı. Onun Sergey Gavrilov eşliğinde seslendirdiği ezgiler ve Rey, Saygun, Erkin, Usmanbaş, Akın, Kodallı, Akses ve Sun’un liedlerini bilge bir biçemle seslendirmişti. “Lieder meiner Erde” başlıklı CD’de (coriolan classic) Saygun, Sun, Atrek, Akses, Kodallı ve Rey şarkıları yer alır.

Piyanist Aydın Karlıbel şöyle demiş Mesut İktu için: “Lied ve opera dallarının üstün bir yorumcusuydu. 1982’de yitirdiğimiz ağabeyi bas Mustafa İktu gibi o da derin bir kültüre sahipti. Başarılı bir yönetici, büyük bir sezgi ve pedagojik kavrayışla ulusal opera sanatının, kurumların ve sanatçıların ilerleyebilmesi için cansiperane çalışmış, sayısız başarıya imza atmış; Türk eserlerinin ilk seslendiriliş, arşiv ve kaydedilmesi konusunda değerli hizmetlerde bulunmuştu.”

MESUT İKTU’NUN YAŞAMI

1947’de Ankara’da doğan Mesut İktu müzik eğitimine flüt çalarak başlamış. Sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda şan sanatçısı olarak devam etmiş. Eduard Heindrichs, Afro Poli ve Saadet İkesus ile çalışarak 1970’te opera yüksek bölümünden mezun olmuş. Aynı yıl doktora derecesini almak üzere Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu’nda Herbert Brauer ile şan ve sahne, H. Schmith Rhein ve Gerhard Puchelt ile lied yorumu çalışmış. Sonra İstanbul Opera ve Balesi’nde ve Türkiye’nin çeşitli sahnelerinde operalar sahneye koymuş. 1987’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne müdür ve genel sanat yönetmeni olarak atanmış ve bu görev 1991’e dek sürmüştü. Ben onunla bu sıralarda tanışmıştım. Opera sanatçılığının yanı sıra, başarılı bir konser şarkıcısıydı. Adnan Saygun’un kendisi için düzenlediği Bariton ve Orkestra için Beş Ezgi başlıklı eserinin ilk seslendirişini Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde yaptı. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da verdiği konserlerde özellikle Türk bestecilerin eserlerini seslendirip tanıttı.

Eğitimci olarak İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde müzik bölümünün kurucuları arasında yer almıştı. Ustalık sınıfları, atölye çalışmaları ve ses seminerleri ile ülkemizde klasik müzik ve opera sanatçılarının yetişmesine katkıda bulundu. 2025’te kendisine 53. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Onur Ödülü verildi. Opera dünyamıza bunca katkıda bulunmuş, onca öğrenci yetiştirmiş değerli sanatçımızı 3 Ocak 2026’da, 78 yaşında yitirdik.