Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mesut İktu’nun ardından
Evin İlyasoğlu
Son Köşe Yazıları

Mesut İktu’nun ardından

07.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Geçen hafta 3 Ocak’ta çok değerli bir opera sanatçımızı, bariton Prof. Dr. Mesut İktu’yu yitirdik. Nice usta sanatçı yetiştirmiş ve sanat kurumlarındaki yöneticiliği ile sahnede olduğu kadar sahne arkasında da müzik dünyamıza büyük emekleri geçmiş bir hocaydı. Temsilleriyle, disiplinli ve yaratıcı çalışmasıyla opera tarihimizde önemli bir imza bıraktı. Onun kayıtlarında çeşitli Türk bestecisinin imzasıyla karşılaşırız: Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Usmanbaş, Cenan Akın, Nevit Kodallı, Necil Kazım Akses, Muammer Sun gibi. O kayıtlarda ayrıca Türk bestecileri ile Türk şairleri buluşur: Cahit Külebi’den Oktay Rifat’a, Ömer Bedrettin’den Ece Ayhan’a kadar şairler toplanmıştır. Mesut İktu’nun bu çalışması, müzik tutkunları kadar edebiyat meraklıları için de çok önemli kayıtlardır. Bu parçaları dinlerken Batı müziği bizim müziğimize ne getirdi, sorusunu sormayın. Batı müziği şiirimize ne getirdi sorusunun olumlu cevabını da bu bestelerden dinleyin.

Mesut İktu “The Art of Turkish Song” adlı albümünde (VMS/ Zappel Music) Rey, Saygun, Erkin, Usmanbaş, Akın, Kodallı, Akses ve Sun’un liedlerini bilge bir üslupla seslendirmişti. İktu her döneminde araştıran, ayrıca çok kitap okuyan bir sanatçıydı. Onun Sergey Gavrilov eşliğinde seslendirdiği ezgiler ve Rey, Saygun, Erkin, Usmanbaş, Akın, Kodallı, Akses ve Sun’un liedlerini bilge bir biçemle seslendirmişti. “Lieder meiner Erde” başlıklı CD’de (coriolan classic) Saygun, Sun, Atrek, Akses, Kodallı ve Rey şarkıları yer alır.

Piyanist Aydın Karlıbel şöyle demiş Mesut İktu için: “Lied ve opera dallarının üstün bir yorumcusuydu. 1982’de yitirdiğimiz ağabeyi bas Mustafa İktu gibi o da derin bir kültüre sahipti. Başarılı bir yönetici, büyük bir sezgi ve pedagojik kavrayışla ulusal opera sanatının, kurumların ve sanatçıların ilerleyebilmesi için cansiperane çalışmış, sayısız başarıya imza atmış; Türk eserlerinin ilk seslendiriliş, arşiv ve kaydedilmesi konusunda değerli hizmetlerde bulunmuştu.”

MESUT İKTU’NUN YAŞAMI

1947’de Ankara’da doğan Mesut İktu müzik eğitimine flüt çalarak başlamış. Sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda şan sanatçısı olarak devam etmiş. Eduard Heindrichs, Afro Poli ve Saadet İkesus ile çalışarak 1970’te opera yüksek bölümünden mezun olmuş. Aynı yıl doktora derecesini almak üzere Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu’nda Herbert Brauer ile şan ve sahne, H. Schmith Rhein ve Gerhard Puchelt ile lied yorumu çalışmış. Sonra İstanbul Opera ve Balesi’nde ve Türkiye’nin çeşitli sahnelerinde operalar sahneye koymuş. 1987’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne müdür ve genel sanat yönetmeni olarak atanmış ve bu görev 1991’e dek sürmüştü. Ben onunla bu sıralarda tanışmıştım. Opera sanatçılığının yanı sıra, başarılı bir konser şarkıcısıydı. Adnan Saygun’un kendisi için düzenlediği Bariton ve Orkestra için Beş Ezgi başlıklı eserinin ilk seslendirişini Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde yaptı. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da verdiği konserlerde özellikle Türk bestecilerin eserlerini seslendirip tanıttı.

Eğitimci olarak İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde müzik bölümünün kurucuları arasında yer almıştı. Ustalık sınıfları, atölye çalışmaları ve ses seminerleri ile ülkemizde klasik müzik ve opera sanatçılarının yetişmesine katkıda bulundu. 2025’te kendisine 53. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Onur Ödülü verildi. Opera dünyamıza bunca katkıda bulunmuş, onca öğrenci yetiştirmiş değerli sanatçımızı 3 Ocak 2026’da, 78 yaşında yitirdik.

İlgili Konular: #müzik #Cemal Reşit Rey #Marmara Üniversitesi #İstanbul Devlet Opera ve Balesi

Yazarın Son Yazıları

Mesut İktu’nun ardından

Geçen hafta 3 Ocak’ta çok değerli bir opera sanatçımızı, bariton Prof. Dr. Mesut İktu’yu yitirdik.

Devamını Oku
07.01.2026
Yalçın Tura’ya büyük ödül

Yalçın Tura’ya (d.1934) 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında “müzik özel ödülü” verildi.

Devamını Oku
31.12.2025
İnönü’nün anısına bir konser

İDSO’nun her yıl Erdal İnönü’nün anısına bir konser adaması ne kadar anlamlıdır.

Devamını Oku
24.12.2025
‘İnsan sesi’

Soprano ve şef Barbara Hannigan’ı 2023’te İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde ve BİFO eşliğinde dinlemiştik.

Devamını Oku
17.12.2025
Selim İleri ve Leyla Gencer

Bir zamanlar Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin ürettikleri çalışmaları kamusal alana taşımak ve üniversitenin entelektüel canlılığını toplumla buluşturmak amacıyla rektörlüğün üst katındaki kütüphanede “Kitaplar Arasında Buluşmalar” düzenlenirdi.

Devamını Oku
10.12.2025
Aya İrini: İKSV Festivali’nin tanığı

Aya İrini: İKSV Festivali’nin tanığı

Devamını Oku
03.12.2025
Aykal-Darmar-Hornung ve Saygun

Geçen haftaki İDSO/DenizBank konserleri çerçevesindeki konseri değerli şefimiz Gürer Aykal yönetti.

Devamını Oku
26.11.2025
A.A. Saygun ve Gürer Aykal

Uzun yıllar önce maestro Gürer Aykal ile yaptığım bir söyleşide şöyle anlatıyordu...

Devamını Oku
19.11.2025
Tekfen Filarmoni ve Borusan İstanbul Filarmoni’den unutulmaz konserler

Geçen hafta Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın İşSanat’taki açılış konserini dinledik.

Devamını Oku
12.11.2025
Erdal İnönü ve Zehra Yıldız

Erdal İnönü geçen hafta ölümünün 18. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Devamını Oku
05.11.2025
O ne güzel heyecandı

Bizim çocukluğumuzda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilkokulda, ortaokulda yapılan törenlerle, marşlarla, okunan şiirlerle dolu dolu geçerdi.

Devamını Oku
29.10.2025
Howard Griffiths’i yeniden dinlemek

İngiliz orkestra şefi ve viyolacı Howard Griffiths ile dostluğumuz yıllar öncesine dayanır.

Devamını Oku
22.10.2025
Yeni mevsim hızlı başladı

Eskiden orkestraların mevsime başlarken ilk konserleri için “Daha üyeler yaz mahmurluğunu üstlerinden atamamış” diye eleştiriler çıkardı.

Devamını Oku
15.10.2025
İstanbul’da yeni mevsim rengârenk

Yaz yavaş yavaş bitiyor.

Devamını Oku
08.10.2025
Türk Dil Kurumu ödülüm

Türk Dil Kurumu ödülüm

Devamını Oku
01.10.2025
Leylâ Pamir’i anmak

Leylâ Pamir (1930-2023) çok değerli bir müzik insanıydı.

Devamını Oku
24.09.2025
Pekineller bir ilki gerçekleştirdi

Geçen hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde 6-12 Eylül tarihlerinde yapılan “Pekinel Uluslararası Masterclass”ın AKM Tiyatro Salonu’ndaki kapanışını izledim.

Devamını Oku
17.09.2025
Dört günde iki kent ve bol müzik

Geçen hafta dört günlük bir Polonya turundaydım.

Devamını Oku
10.09.2025
Cem Mansur ve gençler

Cem Mansur’u uzun yıllardır tanırım. Özellikle gençlerin elinden tutması, onlara güvenmesi; orkesta programı hazırlarken bildik yapıtların yanı sıra çağdaş ya da az bilinen tarihi yapıtları izleyiciye ve orkestra üyelerine tanıtması onun en önemli başarılarındandır.

Devamını Oku
03.09.2025
Nehir söyleşisi nedir?

Bilmem dikkat ediyor musunuz son yıllarda ortaya çıkan “nehir söyleşisi” alt başlığı ile bir edebiyat türü var.

Devamını Oku
27.08.2025
Bülent Tarcan: Bir cerrah ve besteci

Kimi isimler, tarihe bir değil, iki imza atmıştır. Örneğin Bülent Tarcan!

Devamını Oku
20.08.2025
Sabah mutlu uyanmak

İnsan ne zaman mutlu uyanır?

Devamını Oku
06.08.2025
Müzikte Turquerie

Osmanlılar 14. yüzyılda Balkanlar’a girmiş, 15. yüzyılda Konstantinopolis’i fethetmiş ve 16. yüzyılda Viyana kapılarına dayanmış, uzun süre Avrupa’nın korkulu rüyası olmuşlar.

Devamını Oku
30.07.2025
Mizah, tango ve Scarlatti

Son zamanda yayımlanan üç kitaba değinmek istiyorum...

Devamını Oku
23.07.2025
53. festival de sona erdi

Bizim kuşak çok genç yaşlarındaydı İstanbul Müzik Festivali ile tanıştığında. Festivalin başlaması ilkbaharın gelmesiydi.

Devamını Oku
02.07.2025
Alfred Brendel’ın ardından

Çağımızın efsane piyanisti Alfred Brendel, ne harika bir çocukmuş ne de ailesinde bir başka müzisyen varmış.

Devamını Oku
25.06.2025
İstanbul’un her köşesi müzik

Önceki hafta 53. İstanbul Müzik Festivali güzel bir coşkuyla başladı: Yöneticiler, çalanlar, dinleyiciler hepsi yıllar içinde artık kocaman bir aile olmuş.

Devamını Oku
18.06.2025
Sessizlik-festival-Musa Bey

Geçen hafta Kurban Bayramı’ydı. Dört buçuk gün kadar sürdü.

Devamını Oku
11.06.2025
Elektra ve Nil Venditti

19. yüzyılın sonundaki post romantik besteci Richard Strauss (1864-1949) art arda iki opera birden besteler.

Devamını Oku
04.06.2025
Oya Başak’a mektup

Sevgili Oya’cığım, biliyorum, birazdan arayıp: “Bu hafta beni hangi konserlere götürüyorsun” diye soracaksın.

Devamını Oku
28.05.2025
BİFO’nun son konseri ve Gılgameş

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Carlo Tenan’ın yönettiği seçkin bir programla mevsimi kapattı.

Devamını Oku
21.05.2025
ENKA/Can Kiracı/ Opera Bale Festivali

ENKA/Can Kiracı/ Opera Bale Festivali

Devamını Oku
14.05.2025
Muhittin ve Gülseren Sadak

Muhittin ve Gülseren Sadak

Devamını Oku
30.04.2025
Aykal, Naz İrem ve Levendoğlu

Aykal, Naz İrem ve Levendoğlu

Devamını Oku
16.04.2025
Avrupa orkestralarında iki viyolacımız

Avrupa orkestralarında iki viyolacımız

Devamını Oku
09.04.2025
Dört dörtlük bir dinleti

Dört dörtlük bir dinleti

Devamını Oku
02.04.2025
Suna Korat’ı hiç dinlediniz mi?

Suna Korat’ı hiç dinlediniz mi?

Devamını Oku
26.03.2025
Aya İrini: Festivalin efsane tanığı

Aya İrini: Festivalin efsane tanığı

Devamını Oku
19.03.2025
BİFO’dan unutulmayacak bir dinleti

BİFO’dan unutulmayacak bir dinleti

Devamını Oku
12.03.2025
Maria Callas ve Leyla Gencer

Maria Callas ve Leyla Gencer

Devamını Oku
05.03.2025