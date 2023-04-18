Kimler lüks harcama yapıyor?

18 Nisan 2023 Salı

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde saat fuarındaydım.

İki günü halka açık 7 gün süren Watches and Wonders Geneva’i 43 bin ziyaretçi, 5 bin 400 perakendeci, 125 ülke ve Cenevre’de 35 bin katılımcı otellerde konaklayarak fuara katıldı. 2022 yılında ziyaretçi sayısı 22 bindi. Bu da fuara bu yıl ilginin iki kat arttığını gösterdi.

Perakendeciler 8 binden fazla randevu alarak fuarda ziyaretçilerin yüzde 70’ini oluşturdular.

Bu yıl Watches and Wonders Geneva’in ziyaretçi sayısının ikiye katlamasının nedeni Asya pazarlarının geri dönmesi.

Saat fuarına gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Watches and Wonders Geneva’i Türkiye’den bir tek Cumhuriyet’in katıldığı fuarı 1.400 gazeteci ziyaret etti.

Fuara sosyal ağlarda da ilgi büyüktü. Sosyal ağlardaki paylaşımların sayısı, #watchesandwonders'tan bahseden 1,8 milyon gönderi ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 600 milyondan fazla kişiye ulaşan erişimle tüm beklentileri aştı.

Saat ve mücevher piyasasına ilginin artmasının yanında araştırmalar lüks harcamalara olan ilginin de hâlâ devam ettiğini gösteriyor.

Dünyanın en büyük lüks grupların başında gelen Saks Grubu'ndan Saks Luxury Pulse yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler önümüzdeki 3 ayda lüks harcamalarına devam etmeyi planlıyor ve ankete katılan lüks tüketicilerinin yüzde 62’si son üç aya kıyasla aynı veya daha fazla lüks harcama yapmayı planlıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 72’si önceden rezervasyon yaptırmış veya gelecekteki bir seyahat için rezervasyon yapmayı planlayarak, seyahat harcamalarına da öncelik veriyor.

Geçen yıla göre tatil harcamalarında 2 katına çıkması seyahatlerde artış olacağını gösteriyor.

Seyahatlerine hazırlanırken tüketiciler satın aldıkları en lüks ürünler arasında giyim yüzde 60’ı, ayakkabı yüzde 36’ı oluşturuyor.

Tatillere ek olarak, katılımcılar dışarıda geçirilen geceler, özel etkinlikler ve ofise gitmek için lüks ürünler almayı da planlıyor. Bu etkinlikler için de kıyafet ve ayakkabı almayı da ayrıca planlıyorlar.

Ocak 2023’te düzenlenen Saks Luxury Pulse’ın lüks harcamalara ait araştırmasında tüketiciler, lüks için alışveriş yaparken ilham almak adına yüzde 55’i başta Instagram olmak üzere sosyal medyayı kullanıyor.

Sosyal medya kullanırken yüzde 45’i yorumları okumak yüzde 35’i de kıyafetler için ilham almak adına kullanıyorlar.

Alışveriş yapanların en çok hizmet almak istedikleri hizmetlerin başında yüzde 64 ücretsiz temel değişiklikler ve yüzde 55’de mağazada iade yer alıyor.

Yıllık 200 bin dolar veya daha fazla geliri olan katılımcılar da, önce seyahat, etkinlik ve aktivitelere, ardından giyime öncelik vermeyi planlıyor.

Z ve Y kuşağı da harcamalarında diğer kuşaklardan daha fazla öncelik veriyor ve planlamasını ona göre yapıyor.

Araştırmada, kadın katılımcılar önümüzdeki üç ay içinde renkli stiller ve iddialı üstler gibi bahar modasını benimsemeyi, erkekler ise spor ayakkabılar, mokasen ayakkabılar ve özel dikim takımlara yönelmeyi planlıyor.