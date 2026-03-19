HP başkanının 11 tapu artı kanıtlanmamış bir duyum, 2 mülk satımı ve toplamda 452 milyon liralık bir varlıkla ilgili açıklamalarını dinleyince tabii ki insanın bu kadar mal mülk iddiaları karşısında dudakları uçuklar dedim. Büyüklüğü tartışılır ama bir siyasi kıyamet kopartacak bir durumla karşı karşıya olduğumuz açık seçik.



20 gün kadar önce haberini duyurdu Özel...



Bu kadar önemli bir konuda bu hikâyenin yanlış çıkma olasılığı nedir diye düşündüm öncelikle.



CHP ayaklarını sağlam yere basmıştır. Doğruluğunun yüzde 100 olduğuna kanaat getirdikten sonra açıklamayı yapmıştır diye düşünüyorum.



Aksi takdirde bir şekilde yanlışlanması durumunda, iddianın bumerang etkisi ile CHP ve Özel’i vuracağı bellidir.



Böyle çok önemli bir iddiada CHP yanlış tahtaya basmaz, diye düşünüyorum.

Referans numarasıyla tapulara ulaşmak bir tık uzaklıkta.



Tapu referans numaralarını girerek gerçekliğini araştıracak koşullara sahip değilim. Ama ilgili ve yetkili kişiler, şüphesiz ki başta önde gelen AKP’liler, hemen araştırmışlardır.



Bu arada, referans nolarından tapuların sorgulanmasında sorunlar çıktığı haberlerini okuyoruz. Hatta, buna kalkışan bazı kamu görevlilerinin de uyarıldığı söylentilerini duyduk.



Yani bir kilitlenme ve sanki koruma söz konusu.

Bakan bey 4 tapusu olduğunu açıkladı. Diğerleri için ise yalan ve hayal mahsulü dedi.



Aslında yapması gereken, söz konusu referans numaralarından girerek 11 tapunun kimlere ait olduğunu açıklamaktır. Araştırılır ve böylece iddialar çıkar.



Böyle kestirme bir yöntem varken neden yalanlama yoluna gidiyor, bunu en iyi kendi bilir.

Bakan beyin X hesabına baktım. Kendi ilk açıklamasının altına yüzlerce kişi yorum yazmış.

Herkes doğrudan soruyor, vatandaş gerçeği istiyor. Acaba bunlara bakıyor mu bakan bey...

Önemli bir nokta, AKP sözcüsünün genel anlamda sıradan üç satırlık yalan açıklamasından başka, AKP’nin önde gelenlerinden kimse ağzını açmamış, bir genel suskunluk hâkim. Cumhurbaşkanı da suskun. Milletvekilleri de. Parti yönetimi de.



Bir, başsavcı döneminde kendisiyle yakın ilişki içinde olup bilgi vb. alıp paylaşan Şamil Tayyar herhalde bu yakınlığın hatırına “iftira” demiş.



Şamil Tayyar gazeteci kökenlidir, merak edip referans numaralarından bir yoklama yapabilir, iktidardan bir adım uzak değil, kendisine bu fırsat verilir ama yapmıyor.



Yapması gereken, istifa ederek bu konuda iddianın soruşturulmasını talep etmektir.



Türkiye’de bu siyasi medeni davranış ne yazık ki sıfırdır.

İddia edilen mal varlıkları:



1- İstanbul Kartal Esentepe Avrupa Konutları’nda villa. Değeri: 26 milyon 250 bin lira. 2- İstanbul Kartal Esentepe Avrupa Konutları’nda ikinci bir villa. Değeri: 26 milyon

250 bin lira. 3- İstanbul Beykoz, Çavuşbaşı Mesa Orman’da villa. Değeri: 85 milyon lira. 4- Avcılar Firüzköy’de Bizim Evler projesinde daire. Değeri: 15 milyon 500 bin lira. 5- Tuzla Marin City’de daire. Değeri: 10 milyon lira. 6- Ankara Çankaya’da, Park Joven Sitesi’nde ev. Değeri: 35 milyon 500 bin lira. 7- Çankaya Lodumlu’da VIP Tower Beytepe projesinde ev. Değeri: 25 milyon lira. 8- Çankaya Lodumlu’da, Mahall Ankara’da daire. Değeri: 17 milyon 500 bin lira. 9- Çankaya Lodumlu’da Mira Rezidans’ta daire. Değeri: 23 milyon lira. 10- İzmir Konak’ta Mahall Bomonti’de daire. Değeri: 27 milyon lira. 11- İzmir Konak’ta Mahall Bomonti’de ikinci bir ev. Değeri: 27 milyon lira. 12- Çanakkale Gelibolu’da arsa. Değeri: 7 milyon 500 bin lira SATTIĞI MÜLKLER 1- Esenyurt Çınar’daki N Live Residence’ta daire. Değeri: 7 milyon 750 bin lira. 2- Küçükçekmece Halkalı, Tema İstanbul Projesi’nde daire. Değeri: 43 milyon 5 bin lira. 3- Üsküdar Altunizade’deki Acıbadem Konutları’nda daire. Değeri: 47 milyon 5 bin lira. 4- Ankara Çankaya’da, Lodumlu’da Bey Terrace Sitesi’nde daire. Değeri: 27 milyon 750 bin lira.



Özgür Özel suç duyurusunda bulundu, eğer mahkeme açılırsa tabii...