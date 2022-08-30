Ders çıkarmalı

30 Ağustos 2022 Salı

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında çok ders çıkaracağı bir maç oynadı. Jesus’un sürekli değişen ilk 11’lerinin, dizilişte taşları yerinden oynatmasının, bu mücadelede balans ayarının bozulmasına yol açtığı açık. Sarı-Lacivertliler, alışılmışın aksine pozisyon üretemedi, ön alanda baskı yapamadı, organize olamadı, topu ayağında tutamadı. Fenerbahçe, Valencia kırmızı kart görene kadar olan 22 dakikalık bölümde 11’e 11 giden maçta da etkisizdi. 10 kişi kalınca yapılan değişikliklerle hepten denge bozuldu. Konyasporlu Adil’in kırmızı kartı sonrası iki takımın 10’a 10 olduğu kısımda da Sarı-Lacivertliler ışık vermedi, üretkenlikten uzaktı, üstüne bir de gol yedi. Bu mağlubiyet gösterdi ki bazı futbolcular kesinlikle Fenerbahçe’nin kalitesinde ve seviyesinde isimler değil. Kötü oynayabilirsiniz, formsuz olabilirsiniz ancak vurdumduymaz tavırlar Sarı-Lacivertli formayı giyen hiçbir futbolcuya yakışmaz. İrfan Can ile Ferdi’nin bir serbest vuruş sırasında yaşadığı anlaşmazlık sonrası birbirine gösterdiği tepki, konsantrasyondan ne kadar uzak olduklarının göstergesi. Böyle nasıl maç kazanacaksınız?

Gelelim hakem Arda Kardeşler’in Valencia’ya gösterdiği kırmızı karta... Bence ağır bir karardı. F.Bahçeli oyuncuya ilk hareketi yapan Konyasporlu Adil... Valencia, rakibine tekme atmıyor, vurmuyor. Sarı kartlık pozisyonda direkt kırmızı çıktı, VAR karışmadı bile... Konyaspor’a haksızlık yapmayalım, İlhan Palut ve öğrencileri F.Bahçe’yi iyi analiz etmiş. Sabırlı oyunla 3 puanı aldılar.