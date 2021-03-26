26 Mart 2021 Cuma

F.Bahçe yönetimi, biraz geç kalmış olsa da Erol Bulut ile yollarını ayırarak doğru karar aldı. Bulut, büyük beklentilerle geldi ama ona umut bağlayan Sarı-Lacivertli camia, kara bulutların içinde daha fazla kalamazdı. Düşünün koskoca takım baştan aşağı yenilendi, 20 futbolcu transfer edildi. Ancak ligdeki 30 maçta “F.Bahçe çok iyi oynadı” diyebileceğiniz bir tek 90 dakika var mı? Yok! Yılların kalesi Kadıköy yıkıldı, içeride herkes F.Bahçe’den puanlar aldı! Göztepe yenilgisiyle yönetim, Bulut’la “bağlarını” kopardı. Sadece kaleci Altay’ın birçok maçtaki kurtarışları o “bağları” biraz tuttu o kadar... Trabzon galibiyeti ise “yalancı bahar” havası estirdi. Taraftarın Bulut’a inancı kalmadı. Beşiktaş beraberliğiyle şampiyonluk ışığı sönünce ayrılık kaçınılmaz hal aldı. Şimdi takım Emre’ye emanet. Başarılı olur mu yoksa sezon sonu o da mı gider zamana bırakalım.

