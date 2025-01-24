Hilmi Türkay
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Tek eksik 3 puan

24 Ocak 2025 Cuma

F.Bahçe, Lyon karşısında ilk 45 dakikadaki performansıyla istediğinde iyi oynayabileceğini, kora kor mücadele edebileceğini gösterdi. Tek eksiğimiz girdiğimiz pozisyonlarda golü atamamamız oldu. 9 oyuncudan yoksunduk. Bu, neredeyse bir takım demek. Ama mazeret değil. Herkes iyi çalıştı, savaştı. Genç Yusuf’u alkışlıyorum. Lyon’u kenara atmak olmaz. Kalemize geldikleri anlarda hop oturduk hop kalktık. Tribünlerin desteği her zamanki gibi on numaraydı. Tempomuz yeterliydi maç içinde ama üç puanı getirecek golü bulamadık. Hakemin ilk yarıda Szymanski’ye yapılan harekete kırmızı kart göstermesi lazımdı, sarıyla geçiştirdi. VAR nerede? Polonyalı futbolcu sonunda yerini buldu gibi. Sol kanatta baya etkili bir görüntü sergiledi. Kaleci İrfan Can da kritik iki top çıkardı. Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Ama bu beraberlik de UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu Play-Off’u için işe yarayacak.


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